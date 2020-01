Horoscop special. Eclipsă de Luna plină în RAC, 10 ianuarie 2020. Energii puternice, la ce te poţi aştepta

Eclipsa lunara din 10 ianuarie are loc tot pe axa Rac-Capricorn in care se afla Nodurile Lunare din iulie 2018 si unde vor fi pana in iulie 2020 cand se incheie acest ciclu de doi ani. Pana atunci, ele vor continua sa ne mentina focusul pe starturi si transformari majore in vietile noastre pe toate domeniile vizate de Rac (casa, familie, parinti, mama, camin, emotii) de Capricorn (structuri, profesie, ambitie, pragmatism) si mai ales de opozitia dintre acestea doua. Ca o sumarizare, energia acestei eclipse transmite: tanjim dupa hranirea sufletului (Luna in Rac) totusi suntem dependenti de eficienta si competenta (4 planete in Capricorn).

Energia acestei eclipse se va manifesta incepand din 10 ianuarie si in urmatoarele luni si se va simti si pe comunitati dar si la nivel individual.

Pentru unii, aceste procese vor fi mai intense decat pentru altii, in functie de harta natala si de drumul fiecaruia pe care suntem deja angrenati pentru evolutie si dezvoltare personala. Este folositor sa intelegem energiile acestei Luni pline in Rac si a eclipsei pentru a fi calmi si increzatori ; eclipsele si Lunile pline "beneficiaza" de multa promovare de panica si nu este mereu cazul de asa ceva.

Care este energia eclipsei de Luna plina in Rac?

Cand Luna este in opozitie cu Soarele la eclipsa lunara, se accentueaza opozitiile si polaritatile in viata.

Pe 10 ianuarie, in opozitie cu Luna plina in Rac, exista in Capricorn – zodia opusa Racului – planetele Saturn, Pluto, Jupiter, Mercur, Soarele si Ceres.

Luna se afla in zodia sa preferata, in Rac, care este in totalitate despre emotiile noastre, despre mama, despre radacini, de unde venim, care ne sunt radacinile si structurile. Iar toate planetele din zodia opusa, Capricorn, vor provoca aceste emotii si structuri. Lumina Lunii pline in Rac va expune ce este in neregula pe aceste planuri, ce conceptii nu ne mai servesc, ce este de indreptat.

Eclipsele din axa Rac-Capricorn ne constientizeaza despre: echilibrul dintre munca si familie / implinirea emotionala versus ideile conventionale despre succes / grija de sine versus obsesia de a fi productiv profesional / a fi sau a nu fi tu insuti, cu eliberarea de ce asteapta familia sau presiunea sociala de la tine.

O eclipsa este ca o demonstratie de forta.

Este ca o restartare cosmica (ca si cand sunt oprite pentru scurt timp Soarele – la eclipsa de Soare si Luna – la eclipsa de Luna) ca dupa aceea, Universul sa reporneasca cu forte proaspete. Ca la un computer pe care il opresti si repornesti si apoi merge mai bine!

Daca avem nevoie de un restart pe domeniile guvernate de Rac, vom vedea sub energia eclipsei din 10 ianuarie.

Ce inseamna faptul ca eclipsa de Luna plina este in zodia Rac?

Din vremuri indepartate se considera ca prezenta unei Luni pline intr-o zodie, pentru persoanele nascute in acea zodie se simte ca energie direct in zona pineala, locuinta sufletului, care se activeaza si permite o puternica aliniere cu energia cosmosului si a dimensiunilor superioare. Fiecare zodie gazduieste o data pe an o Luna plina deci are acces la energii speciale ce o ghideaza in urmatoarele 12 luni.

Insa in 2019, nu a existat o Luna plina in Rac. Iata ca 2020 incepe cu revansa Racului, motiv pentru care energia sa este extra potenta. Ea va trebui sa tina piept opozitiei planetelor din Capricorn ce vin cu energia practica, pragmatica, ambitioasa specifica acestei zodii.

Eclipsele lunare deschid portaluri de energie accelerata care ajuta sa se schimbe unele lucruri din vietile noastre ce nu mai corespund binelui nostru. Ele pot aduce finaluri si rezolutii la situatii sau gandiri pe care suntem pregatiti sa le depasim. Ele ne pot accelera calatoria sufletului, eliberand ceva din viata noastra sau punand lumina pe adevaruri pe care trebuie sa le realizam ca sa putem merge mai departe.

Uneori este bine sa actionam cand e Luna plina ca sa beneficiem de aceste energii, insa in timp de eclipsa este cel mai bine sa stam deoparte si sa permitem Universului sa aduca si sa clarifice ceea ce este benefic pentru noi.

Sa permitem sa fim ghidati, deci sa ne punem credinta in Univers si sa avem incredere in ceea ce vine ca fiind parte din calatoria sufletului si destinul nostru.

Putem sa ne simtim prinsi in dinamici de familie intr-un fel care sa ne faca sa reflectam ce inseamna cu adevarat familia sau unele relatii pentru noi.

Sau putem sa ne facem mai mult loc in viata ca sa ne simtim mai mult ca acasa cu noi insine sau sa setam granite mai sanatoase cu cei pe care ii iubim.

Putem avea de lucrat in a fi clari in modul de comunicare cu altii si cum sa abordam conversatii dificile sau tensionate ce pot aparea.

Putem fi incurajati sa ne rostim adevarul si sa ne impartasim intelepciunea intr-un fel care sa ne elibereze de unele poveri pe care le purtam cu noi de ceva timp.

Daca se vor prezenta unele adevaruri de eliberat, Uranus ce iese retrograd a doua zi va aduce claritate.

Exista, asadar, multa eliberare oferita de aceasta energie, deci daca e ceva la care vrei sa renunti, sa ii dai drumul, vei fi sustinut si ghidat pas cu pas.

Intrebari ce te vor ajuta in zilele din preajma eclipsei de Luna plina in Rac:

Axa Rac-Capricorn arata felurile in care ne sabotam si ne ignoram nevoile personale, ale sufletului si corpului fata de ce ne impunem sau se asteapta de la noi la munca si in societate.

Unde se incheie ziua ta de munca si unde iti incepe restul vietii?

Este energia ta investita in calitate sau in cantitate?

Traiesti dupa credinte, valori, traditii care reflecta ce este cu adevarat in inima ta sau traiesti conform adevarului altcuiva, pe un drum desenat pentru tine de altcineva?

Unde te suprasoliciti si uiti de tine?

Pentru ce ai nevoie de mai mult timp in 2020 si la ce esti dispus sa renunti ca sa experimentezi dupa ceea ce iti tanjeste sufletul?

Foloseste oportunitatea creata de eclipsa de Luna plina de Vineri 10 ianuarie ca sa dai drumul presiunilor pe care accepti sa le cari. Creaza-ti granite noi si sanatoase, benefice pentru energia ta. Meriti!

Iata impactul eclipsei de Luna plina in Rac pentru fiecare zodie:

BERBEC

Esti pregatit ? Cuvantul acestei eclipse este presiunea, dar nu uita ca din presiune vin si cele mai bune rezultate. Berbecule, pentru tine aceasta eclipsa este despre echilibrul si zbaterea dintre radacinile tale si viitorul tau. Energiile din viata de munca si cea de acasa se duc in directii diferite si asta creaza presiune. De eclipsa, energiile sunt si mai puternice dar e si un moment uluitor pentru noi inceputuri. De aceea, fa-ti o lista de lucruri de facut pe aceste teme si incepe sa lucrezi concret spre ce visezi mai mult. De aceasta data este mai mult despre viata profesionala, deci pe acest aspect sa te focusezi. Poti simti ca sunt impedimente in calea sa. Fii puternic, este timpul sa lupti pentru ceea ce vrei. Pot fi unele tensiuni in planul familiei, o figura materna sau paterna ce are un rol important acum, dar totul poate sa decurga usor sau provocator, depinde mult si de reactiile tale emotionale. Totul este pentru cresterea ta.

TAUR

Draga Taurule, este timpul pentru unele schimbari majore de viata. Ai lucrat sa eliberezi unele tipare sau situatii din trecut ce inca te tin pe loc ? Este una din cele mai importante lucruri pe care le putem face ca sa ne acceleram evolutia. Energia acestei eclipse te va ajuta sa te focusezi pe lumea ta interioara si sa dai drumul trecutului ce nu iti mai serveste scopurilor de acum incolo. Cel mai mare impact e asupra comunicarii si energiilor de acasa. Pot fi si unele schimbari in legatura cu familia ta sau legate de domiciliul tau. Nu te teme de schimbari chiar daca tu esti mai fixat in ale tale pentru ca toate sunt sustinute de Jupiter in Capricorn, deci norocul e de partea ta.

