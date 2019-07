Horoscop special: Eclipsa totala de Soare in Rac, 2 iulie 2019. Cosmosul iti aduce NEASTEPTATUL! Schimbari necesare pentru inima ta!

Eclipsa totala de Soare din aceasta vara are loc pe 2 iulie si este in zodia Rac, aici unde este si Luna Noua. Luna va acoperi Soarele in orbitarea ei in jurul Pamantului si eclipsa va fi vizibila din oceanul Pacific de sud, Chile si Argentina. Restul Americii de Sud va putea vedea eclipsa partiala de Soare. Este o noua eclipsa din seria celor de pe axa Rac-Capricorn ce au inceput din vara anului trecut si vor tine pana in 2020 inclusiv.

Eclipsa totala de Soare in Rac aduce noi oportunitati in viata ta care, pentru a se intampla, pot pune pe repede inainte evenimente prezente cu un ritm mult mai mare de desfasurare decat normal. Mai mult decat atat, eclipsele ofera ferestre cosmice deschise pentru a ne descorotosi de bagaj vechi emotional, de blocaje pe care le purtam in noi de la strabunii nostri. Doar asa poti face loc la nou – desprinzandu-te de ce nu iti mai foloseste. Pentru unii, acest proces este extrem de placut si participa constient la el, ba chiar si-l doresc periodic – ca atunci cand dai o mobila veche pentru ca vrei, o faci cu inima deschisa si te desprinzi cu recunostinta de ea si faci loc uneia noi. Insa pentru altii nu este chiar asa de simplu ; de aceea exista multa informatie ce panicheaza oamenii cu privire la ce poate aduce o eclipsa. Cand Cosmosul "decide" ca este timpul sa avansezi spre urmatorul capitol din viata ta si ca unele aspecte din prezent chiar nu iti mai servesc, esti "ajutat" sa te separi de ele ca sa faci loc la nou. Aceasta separare poate fi dureroasa din cauza atasamentelor sau din cauza fricii de viitor, de necunoscut, a lipsei de incredere ca ce ni se aduce este cu adevarat mai bine.

De aceea, eclipsele sunt perioade in care stalpul de sustinere si camaradul de calatorie ne este CREDINTA. Trebuie, pur si simplu, sa traiesti absolut convins ca tot ce vine este o versiune mai buna decat ceea ce este. Nu toata lumea are parte de transformari ravasitoare de viata. Multe schimbari sunt subtile si in timp, in maxim 6 luni, nuantate. Pot veni sub forma unei idei sau conversatii, a unei constientizari subite pe care o poti avea cand conduceai masina sau te culcai.

Intelegem asadar ca eclipsele sunt rampe de lansare pentru urmatorul capitol din viata fiecaruia. Cel mai bun lucru este sa nu iti faci niciun plan pentru ca ceea ce credeai ca e batut in cuie poate fi desfacut cat ai clipi din ochi si sa fii inspirat sa urmezi o cu totul alta directie a vietii tale la care nici nu te puteai gandi cu doar putin timp in urma.

Ce inseamna faptul ca eclipsa totala de Soare este in Rac ?

Pentru ca aceasta eclipsa totala de Soare din 2 iulie are loc in zodia Rac, vom fi impinsi sa punem prioritati pe ce conteaza cu adevarat pentru inima noastra.

Vei simti clar si subit intai in inima ta ca "asa nu mai merge" pe un anumit aspect important pentru tine pe care ai fost chiar fixat cu atentia, atasamentul si dedicarea ta. Dar vei fi ajutat sa primesti o noua informatie, o noua viziune care sa te faca sa vezi si un alt punct de vedere.

Ce vrem sa ingrijim mai mult ? De ce vrem sa ne pese mai mult de acum incolo, spre ce investim energia noastra iubitoare si protectoare, asa cum o face Racul ? Poate este vorba de ingrijire de sine, timp de calitate cu cineva drag, relatia cu copilul, ingrijirea propriei afaceri, timp mai mult pentru prieteni. Poate sunt schimbari pe care vrei/e nevoie sa le faci in casa ta dar si in emotiile tale.



Aceasta eclipsa te ajuta cu intrebarea "Tu de ce tii prea strans?" ca sa evaluezi ce e de pastrat si ce trebuie eliberat.

Cum te impacteaza eclipsa totala de Soare in Rac din 2 iulie 2019 in functie de zodie?

BERBEC

Cariera ta a devenit toxica ? Te zbati sub responsabilitati, scopuri si imaginea profesionala pe care incerci sa o construiesti ? Lumea exterioara s-a simtit cam neprimitoare ? Este timpu sa revii spre interior pentru sustinere. Casa ta, familia ta, sufletul tau te cheama. Aceasta eclipsa totala de Soare pune lumina pe tot ce inseamna fundatia vietii tale si cine esti tu in adancul tau. Ce trebuie sa se schimbe ca sa te simti din nou in siguranta ? Unde iti gasesti adevaratul adapost ? Vei avea curand idee clara.

Eclipsa totala de Soare iti aduce schimbari si oportunitati pe planul de acasa. Asta poate sa insemne ca in urmatoarele sase luni iti poti schimba locuinta sau face unele modificari ce aduc mai multa armonie sanctuarului tau. Poti, de exemplu, sa aplici reguli feng shui casei tale pentru prosperitate, cum ar fi sa mentii o anumita ordine la intrare ca sa atragi energia banilor. Oricum, iti vei asuma noi responsabilitati pentru a-ti vindeca familia si tot ce inseamna fundatie pentru tine. Orice asperitate sau nelamuriri ce apar in familie, cu copiii, cu partenerul, cu parintii vor fi rezolvate si vor elibera o greutate ce trebuie data la o parte.

TAUR

Mintea ti-a devenit prea aspra si rigida ? Te agati de unele credinte toxice si perspectiva ta negativa nu ajuta nimanui, cu atat mai mult tie. Cumva iti tuna si fulgera de ceva timp ? Aceasta eclipsa totala de Soare deschide o fereastra binevenita in mintea ta prin care pot intra idei proaspete, oameni si aspecte de viata care iti vor anula orice dogmatism. Asteapta-te sa iti hranesti mintea cu nou si sa ai mai multa grija de tine. Da-ti timp in care sa vindeci orice e de vindecat, fizic sau emotional, sa inlaturi blocurile vechi ce stau in calea unei noi directii. In loc sa te mentii asa de ocupat cu prea multe proiecte importante ce vor fi dificil de terminat, fa-ti un program mai flexibil. Este timpul potrivit sa investesti in tine si sa tratezi timpul ca pe resursa inestimabila care si este. Totodata, ceva in modul tau de transport se poate schimba. Fie ca iti iei o alta masina, fie iti schimbi obiceiurile de transport pentru viitor.

