Horoscop special. Începe ZODIA TAUR 2019! Ce aduce NOU senzualul Taur 2019 pentru toată lumea?

Intrarea in Zodia Taur 2019 reprezinta prima schimbare a Soarelui dupa intrarea in Noul An Astrologic. Cand Soarele intra in Berbec, incepe un nou ciclu, iar acum iese din Berbec pentru a intra in Taur.

Taurul este semn de Pamant, iar totul are legatura cu materialul. Daca percepem Berbecul ca pe inceput, ca pe samanta, Taurul este energia fizica ce inconjoara acea samanta si care o ajuta sa creasca. La nivel spiritual, energia Taurului reprezinta nevoia de securitate, nevoia de a gasi un ritm constant, care sa confere siguranta intr-o lume mereu schimbatoare.

Taurului ii plac ordinea, structura si rutina, de aceea vom imbratisa cu totii acest tip de gandire. Ne vom inconjura de lucruri care sa ne aduca siguranta. Vom fi mai atenti la lumea inconjuratoare pentru a ne asigura ca ne ajuta sa ne dezvoltam.

Fa-ti timp si uita-te in jurul tau. Ce vezi?

Obiectele din jurul tau iti inspira incredere, gratitudine? Sunt frumoase, placute ochiului? Sau le percepi ca pe dezordine, mizerie, lucruri care iti produc sentimente neplacute sau iti readuc amintiri dureroase?

Fa acelasi lucru si cu tine. Cum te ingrijesti, ce alimente mananci. Cum este viata ta? Esti multumit cu tine insuti? Este viata ta sanatoasa si vibranta?

Acestea sunt intrebarile pe care ti le vei pune sub energia Taurului. Acum este momentul sa iti stabilesti un nou plan de actiune, o alta rutina, o structura solida si metode care sa te ajute sa ai un stil de viata sanatos.

De fiecare data cand simti ca te poticnesti, energia Taurului iti reaminteste care sunt beneficiile pentru a continua sa faci ceea ce faci. Sa iti respecti planul intocmai.

Du-te – vino!

Poti resimti un du-te – vino care sa te dezechilibreze. Nu te descuraja. Este influenta lui Uranus care te face mai active in timpul zodiei Taurului, mai ales in saptamana de dupa 22 aprilie. Sunt lectii de invatat si mesaje de primit. Uranus va sta in Taur pana in 2026. Nu se stie, inca, ce are de spus, dar cu siguranta va spune multe.

Uranus vrea schimbare, in timp ce Taurul vrea rutina. De aici si acest du-te – vino de care vorbeam. Dar cosmosul are ceva pregatit pentru toti. Trebuie sa invatam lectia echilibrului, a structurii si a rutinii ci ajutorul spontaneitatii, al libertatii, inovatiei si a gandirii neconventionale. E de invatat lectia deschiderii inimii si a mintii, in timp ce esti cu picioarele bine infipte in pamant. Nu e usor sa stabilesti acest echilibru, vei simti disconfort, frustrare, neliniste. Insa, cu rabdare si perseverenta, se va putea ajunge la acest echilibru intre disciplina si ordine si libertate si spontaneitate.

Iata cum influenteaza Zodia Tarului 2019 fiecare zodie in parte.

Berbec

Taurul guvernat de Venus poate fi la conducere, insa nu depasi limita cand vine vorba de lux, draga Berbec. Incearca sa economisesti daca vrei sa ai bani de cheltuiala mai tarziu. Ia decizii intelepte cand vine vorba de bani pentru ca vor fi suisuri si coborasuri in ceea ce-i priveste. Nu ti-ar face rau si putina frugalitate, dar nu exagera. Nota de plata va veni mai tarziu.

Taur

Acum este timpul tau, draga Taur. Urmeaza un pas important, iti apar scantei in ochi. Foloseste-te de sarmul tau pentru a reusi. Reflectoarele sunt pe tine luna aceasta. Bucura-te! Vei inflori in luna mai, asemeni florilor cu miros imbatator.

Gemeni

Esti in plin proces de dezvoltare spirituala, draga Geaman. Totul depinde de tine, pentru ca ai obiceiul de a fi cu capul in nori. Incearca sa profiti de latura practica a Tarului pentru a fi mai ancorat in ceea ce faci. Ia in calcul sa faci medidatie sau sa faci yoga pentru a-ti creste capacitatea de concentrare si pentru a te ridica spiritual. Concentreaza-te pe ingrijirea de sine, atat la nivel fizic, cat si la nivel psihic.

