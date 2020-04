Horoscop special: LUNA NOUA in TAUR, 23 aprilie 2020. Tu ce seminte sadesti sub aceasta energie daca vrei sa fii LIBER?

Lunile Noi sunt intotdeauna cele care seteaza energia de nou inceput si sub care plantam semintele pentru ce va urma.

O Luna Noua ne influenteaza pentru tot ciclul lunar ce urmeaza. Luna Noua de martie a fost in Berbec si in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani, deci toata luna a fost despre vindecare, despre a ne vedea si accepta ranile. Tu ai reusit ? Pentru unii, ranile au fost concrete, nu doar din amintiri.

Pentru altii au aparut schimbari dramatice in stilul de viata care ne-a fortat sa gasim reconciliere cu acele aspecte, lucruri, persoane de care poate fugeam sau pe care le bagasem sub pres, prea grabiti cu vietile de zi cu zi. Tot cu ocazia Lunii Noi de martie din Berbec, Saturn lordul karmei s-a mutat dupa 3 ani in Varsator. Saturn este planeta restrictiilor si Varsatorul este semnul libertatii si grupurilor de oameni, deci am primit izolare si distantare sociala. Aceasta a fost situatia de pana acum.

Acum insa, Luna Noua in Taur din dimineata zilei de joi 23 aprilie 2020 are o cu totul alta vibratie.

Aceasta Luna Noua e in conjunctie cu Uranus, planeta libertatii, deci luna ce ne asteapta pana la Luna Noua de mai (23 aprilie-22 mai) nu mai este despre a sta fata in fata cu rana, ci despre libertatea pe care sa o gasim fata de rana.

Este interesant ca in astrologie, Chiron (cel ce a raspuns de ce am trait in ultima luna) face legatura intre Saturn (restrictii) si Uranus (libertate, eliberare).

Doar atunci cand ne privim rana si gasim moduri creative de a o vindeca, doar atunci ne gasim libertatea. In mitologie, doar prin Chiron putem accesa intelepciunea superioara a lui Uranus. Doar cand ne imbratisam durerea, ne putem elibera. Intrebarea este : ce tip de libertate aduce Uranus la aceasta Luna Noua?

Descoperirea lui Uranus a coincis cu revolutii franceze, americane sau din alte tari si cu lupte pentru independenta dar si cu era iluminarii si cu revolutia tehnologica si industriala.

Ne va aduce Luna Noua in Taur eliberarea de restrictii ? Va aduce un final la distantarea sociala ? Sau va aduce un alt tip de libertate ?

Taurul, gazda Lunii Noi, este semnul autonomiei si bunului simt. Luna Noua in Taur ne va invata sa ne gasim acel tip de libertate personala care sa ne permita sa fim cine suntem fiecare in parte, o persoana cu propriile sale nevoi, dorinte, caracteristici. Si din acel spatiu de totala autonomie de sine si constiinta de sine, putem sa gasim acea libertate care sa treaca dincolo de ziduri si de distantarea sociala care ne restrictioneaza.

"Singurul lucru pe care nu mi-l puteti lua este felul in care reactionez la ceea ce imi faceti. Cea mai mare libertate a cuiva este alegerea personala ce atitudine sa aiba in orice circumstanta pe care o traieste" spunea V. Frankl

Da, aceasta este cea mai mare libertate din toate cate exista.

Poate ca nu suntem in stare sa schimbam circumstante exterioare ce se deruleaza in fata ochilor nostri (izolare, relatii deteriorate, confuzii, nesigurante), dar intotdeauna putem alege cum sa raspundem la ce se intampla. Adevarata libertate vine stiind ca suntem in stare sa gestionam orice vine pentru ca in interior suntem liberi sa alegem cum ne simtim. Cat timp avem aceasta constiinta de a alege sa ne simtim imputerniciti, sustinuti, increzatori, optimisti, mobilizati, atunci suntem in stare si sa schimbam lumea si cu siguranta sa iesim cu bine din izolare.

Lucruri bune de facut, care iti dau putere, sub Luna Noua in Taur

Cand Luna Noua este in Taur, ideile si oportunitatile sunt nimic daca nu sunt sustinute de pasi concreti pentru a le da viata. Deci fa sa fie real orice iti propui, dar fara graba pentru ca Taurul nu apreciaza impulsivitatea si zorul. Incet dar sigur plantezi seminte noi. Evita lacomia, posesivitatea, incapatanarea. Investeste in starea ta de bine, in iubire, in siguranta financiara si in binele pamantului (Taurul este semn de pamant).

– Fii in aici si acum cat mai des. Implica-te cu tot sufletul in proiectele prezente, uita ce a fost, lasa ce va fi.

– Inventariaza-ti resursele pe care le ai la dispozitie dar si ce cari dupa tine care iti incetineste eficienta. Este timpul sa iti reajustezi locul in lumea fizica.

– Inventariaza-ti situatia financiara (venituri, cheltuieli) si propune-ti un nou start care sa iti aduca mai multa abundenta.

– Asculta-ti corpul : esti confortabil in el ? ce poti face pentru a aduce o experienta mai placuta corpului tau prin cele cinci simturi ?

– Taurul raspunde de zona gatului, deci alege constient sa iti rostesti adevarul. Vorbeste, scoate acele sunete, nu mai tine in tine, altfel te va durea gatul si vei tusi.

– Este timpul sa consolidezi pentru ca Taurul este despre a aduce stabilitate, siguranta si intarirea eforturilor. Foloseste aceasta oportunitate ca sa faci ceva mai solid din proiectele si ideile tale, fie care le dai forma fie ca le transformi in profit.

Ce aduce zodiei tale Luna Noua in Taur din 23 aprilie 2020?

Horoscop Luna Noua in Taur pentru BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Banii vorbesc, Luna Noua in Taur e in sectorul tau de bani deci e un bun moment sa pui semintele acele pe care le vrei crescute ca sa iti creasca veniturile. Nu e vreme de solutii de mijloc si superficiale. Fa ce stii si poti ca sa iti monetizezi resursele, sa iti folosesti talentele. Scapa de tot ce te ingreuneaza fara sa oferi ceva in schimb, fie ca e vorba de cheltuieli, de kilograme in plus sau de o relatie care nu mai functioneaza pentru tine. Gaseste calea de mijloc in caz ca sunt unele dificultati legale sau internationale insa tine cont ca acum este o buna oportunitate ce e unica tot anul pentru a pune semintele pentru viitoarele castiguri sau pentru viitoarea cariera pe care o vrei.

Horoscop Luna Noua in Taur pentru TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este momentul tau pentru un bun start de viata pentru ca Luna Noua e in zodia ta si e doar o data pe an. E ocazia ta ca tu sa iti modelezi viata, nu altcineva. Deci ce iti doreste inimioara ? Unde ai dori sa ajungi ? Pune-ti toate energiile in dorinte, in scopuri, in proiecte. Poti si sa incepi o noua rutina de sanatate si miscare, sa iti aranjezi lookul intr-un mod nou, sa cumperi haine noi si sa te ocupi de imaginea de sine intr-un mod nou. Daca alti oameni pot fi cam dificili acum, pentru tine nu e un stres ca oricum toate atuurile sunt in mainile tale. Deci mergi inainte, asuma-te si modeleaza-ti viata. Daca nu acum, atunci cand?

