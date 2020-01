Horoscop special: LUNA NOUĂ în VĂRSĂTOR, 24.01.2020. Prima Lună Nouă a anului, a deceniului, primele mari OPORTUNITĂŢI

Este prima Luna noua dupa eclipsa lunara de la inceputul lui ianuarie si are loc cu doar o zi inainte de startul Noului An chinezesc 2020. Este o oportunitate minunata sa ne crestem vibratia si sa ne reinnoim angajamentele fata de visele si idealurile noastre.

Este timpul pentru reinnoire si start proaspat. Si ce start!

Aceasta Luna Noua in Varsator este una non-emotionala dar aduce claritate de cristal in viata ta – asa cum este o dimineata geroasa si senina de iarna – si te poate ajuta sa introduci unele schimbari necesare.

Te simti captiv si inchis intr-o constrangere financiara sau te afli intr-o situatie neimplinita in iubire ? Este timpul sa gandesti diferit, sa gandesti in afara cutiei, conventionalului. Primul pas este sa bagi distanta de sursa nefericirii tale. Este aproape ca si cum Universul te inghesuie intr-un colt stramt, neoferindu-ti nicio alta cale de iesire in afara aceea de a face acel salt constient in afara limitarilor tale curente.

Asa cum Albert Einstein spunea intr-un citat celebru: "Nu putem solutiona problemele cu aceeasi gandire pe care ai avut-o atunci cand le-am creat".

Ceea ce are nevoie acum viata ta este de atingerea ta personala de geniu. Fii sincer cu tine insuti si, in timp, vei gasi alaturi de tine oameni cu care sa fii tu insuti, autentic, fara masti. Astfel, ceea ce parea ca si mort acum o clipa, dintr-o data zvacneste plin de viata.

Semnificatia Lunii Noi in Varsator

Aceasta Luna Noua este a doua oportunitate de cand a inceput anul de a initia si pune in practica schimbari pozitive. De aceasta data putem face mai bine! Luna ce devine noua in Varsator ne impinge sa vedem clar cum putem progresa, cum putem face ca totul sa fie mai bine. Varsatorul vrea sa creeze o diferenta in lume. Tu unde vrei sa faci o diferenta in anii ce vor veni? Care iti sunt idealurile? Care iti sunt oamenii alaturi de care poti ajunge acolo?

De exemplu, daca ai cochetat cu o relatie, ai tot testat apele, este timpul sa decizi daca chiar vrei sa duci lucrurile mai departe. Sau, de exemplu, planifici o calatorie si iti imaginezi toate locurile minunate prin care vrei sa mergi. Acum este timpul sa decizi daca chiar te vei duce sau a fost doar un vis cu ochii deschisi. Inca este timp suficient ca sa progresezi in directia tintita si sa faci lucruri bune pentru tine.

Respira viata noua in visele si sperantele tale!

Aceasta Luna Noua va pune lumina pe distanta dintre vis si realitate, aducand dilemele importante la inaintare daca ele sunt cauza pentru care nu avansezi. Avand loc in independentul Varsator, acum o ocazie de aur a progresam si sa fim proactivi chiar acum, cat timp avem timp, cat timp viziunea ne este clara. Toate planetele sunt in miscare directa, pana pe 17 februarie nu avem nimic retrograd. Ce cadou minunat de la Univers!

Primim sansa magica sa ne reconectam cu un mare vis pus in amanare sau stagnare. Este si timpul perfect sa injectam viata noua intr-un proiect pe care il pretuim sau intr-o relatie sau sa incepem ceva la care ne-am tot gandit de mult timp dar nu am fost in stare sa il punem in practica din cauza treburilor de zi cu zi ce ne-au stat in cale.

Sa procedam cu atentie ca sa evitam greselile – cel mai bine este sa observam cu atentie detaliile si sa ne reconectam cu lucruri si oameni deja cunoscuti ce ne pot sustine sa ne implinim acest vis. Avem acum oportunitatea unica de a ne reuni si a lua decizii importante pentru binele comun si sa ne aliniem mai bine realitatea cu viziunea. Cum arata lumea ta in care vrei sa traiesti in viitor ? Foloseste aceasta Luna Noua ca sa transformi viziunea in realitate !

Universul vrea sa ne dea idei noi si progresiste ca sansa reala de a merge mai departe !

Cum va impacta prima Luna Noua a anului 2020 zodia ta?

Luna Noua in Varsator din 24 ianuarie aduce un start proaspat, mult asteptat si binevenit pentru toate zodiile. Primim a doua sansa pentru a decide directia pe care o vom lua spre viitor. Te simti nefericit ? Cauta solutii inovatoare si gandeste neconventional, diferit, nou, spune astrologia.

BERBEC

Energiile speciale ale Lunii Noi in Varsator te vor face sa iei lucrurile mult mai usor si relaxat. Vei deveni mult mai dispus sa iti arati partea vulnerabila si inca intr-un mare fel. Aceasta schimbare de atitudine iti va fi de mare folos. Astfel, poate ca acum vei putea sa te apropii mai mult de cineva special inimii tale.

Sfat pentru tine: Fii tu insuti fara teama! Necenzurat!

TAUR

Energiile speciale ale Lunii Noi in Varsator te vor sustine si indemna sa faci unele schimbari serioase in viata ta. Poate ca este nevoie sa alegi sa mergi la modul concret pe partea mai salbatica a vietii, pe carari total nebatatorite dar aducatoare de multa satisfactie. Chiar daca felul tau de a fi se opune sa rupa anumite reguli si daca o faci nu te simti prea bine, sub energia Varsatorului si a coordonatorului sau Uranus, vei vedea ca merita sa abordezi si acest stil. Fa tot ce poti mai bine pentru ce inseamna bine pentru tine.

Sfat pentru tine: Imbratiseaza-ti ciudateniile unice! Si foloseste-ti intuitia.

