HOROSCOP SPECIAL. Luna plină în Scorpion, 18 MAI 2019. Măştile cad, totul sau nimic în clipa de adevăr!

Aceasta Luna plina este de notorietate pentru ca este in aceeasi zi cu intalnirea importanta – dupa 80 ani – dintre Venus si Uranus in Taur. Putere, intensitate, obsesii, revelatii si turnuri neasteptate de evenimente – iata o Luna plina ca o magie neagra aproape!

In mitologia greceasca, Venus nu si-a intalnit de fapt tatal Uranus niciodata. Ea s-a nascut dupa ce tatal sau a fost ucis de Saturn. De aceea intalnirile Venus-Uranus sunt asa de importante. Venus isi va intalni, dupa 80 ani, in cele din urma tatal. In luna mai asadar, Venus va ajunge la o reconciliere cu identitatea sa.

Ce inseamna asta pentru tine? Venus este tot ceea ce este drag inimii tale, ceea ce conteaza pentru tine. Luna mai si acest tranzit Venus in Taur este oportunitatea ta sa intelegi motivul pentru care pretuiesti ceea ce pretuiesti. Daca a te casatori este ceva foarte important pentru tine, acum poti intelege de ce e asa. Daca a trai cu familie aproape este important pentru tine, acum vei intelege de ce.

In acest context, Luna plina in Scorpion este un moment profund al adevarului. Esti in stare sa te confrunti cu un adevar gol golut? Nimic nu scapa ochilor penetranti ai Scorpionului care scoate la lumina tot ceea ce nu vrei neaparat sa stii sau sa vezi ca sa dai la o parte constient.

De-a lungul istoriei, Lunile pline au fost cunoscute ca influentand producerea de evenimente neasteptate si comportamente ciudate ale oamenilor, de unde si cuvantul "lunatic". O Luna plina are loc atunci cand Soarele este opus Lunii, deci cele doua surse de lumina sunt in opozitie ca forte, asa cum sunt si polaritatile din viata noastra, balansul intre masculin si feminin, zi si noapte, acasa si munca. Luna plina este un bun moment sa reflectam unde ne aflam in viata si incotro ne indreptam.

Perioada dintre Luna noua si cea plina este buna pentru a stabili si a atinge scopuri, insa perioada dintre Luna plina si urmatoarea Luna noua este un timp pentru a da drumul. Lunile noi aduc evenimente speciale si ne trezesc in fata unor adevaruri puternice si constientizari necesare. Efectele Lunii pline dureaza de regula doua saptamani pana cand apare energia urmatoarei Luni noi si incepe un nou ciclu lunar. In acest caz, este vorba de Luna Noua in Gemeni din 3 iunie 2019.

Pentru a-ti fi clar mesajul acestei Luni pline in Scorpion, priveste-ti intentiile propuse la Luna Noua in Taur din 4 mai pentru ca ar trebui sa fie momentul implinirii lor. Unele teme se pot si repeta. Te ajuta si sa te uiti ce scopuri si intentii ai stabilit de ultima Luna Noua in acelasi semn Scorpion, adica acum sase luni. Ce se intampla atunci in viata ta?

Aceasta Luna plina este una foarte intensa pentru toti, cu emotii ingropate si secrete ce ies la suprafata. Exista totusi multa frumusete si beneficii in acest proces. Impartasindu-ne vulnerabilitatea, secretele si inimile putem forma conexiuni intime si profunde. Este iubire, este prietenie, este o conexiune profunda a sufletelor daca nu va cunoasteti cu adevarat? Sunt mai multe aspecte dintr-un om decat cele care se vad iar Luna plina in Scorpion le scoate la lumina.

De altfel, ne este si foarte greu sa ascundem ce simtim in timpul acestei Luni pline, ca si cum am fi posedati de o pasiune fara granita. Suntem condusi spre dorintele noastre, interactiunile cu ceilalti vor revela exact ce simtim despre ei. Este totul sau nimic si nu mai sunt secrete si ascunzis. Sentimentele ne sunt expuse pentru ceea ce sunt. Fie relatia evolueaza spre ceva mult mai puternic, fie se va termina pentru totdeauna, permitandu-ne sa mergem mai departe.

Cum ne va afecta Luna plina viata sentimentala?

Scorpionul vrea sa se conecteze cu cealalta persoana la cel mai adanc nivel. Daca esti deja intr-o relatie, iti va fi mult mai clar ce te separa sa fii mai intim cu partenerul. Pot fi aspecte legate de frici, lipsa de incredere, rani din relatii anterioare. Daca esti singur, te poti simti insingurat si cu o puternica dorinta sa te conectezi cu cineva la un nivel profund. Este timpul sa fii sincer cu tine si cu ceilalti. Pana la urma, este eliberator desi poate fi si dureros. Orice se poate transforma in ceva mai bun, cu conditia sa te confrunti cu ce nu (mai) este bun acum in viata ta.

Iata influenta Lunii pline florale in Scorpion din 18 mai 2019 pentru fiecare zodie:

BERBEC

Gandeste-te la un catarsis intens emotional ! Aceasta Luna plina este in totalitate pentru tine despre a impartasi energia cu altii, atat financiar cat si sexual, draga Berbec. Pot fi implicate cheltuieli mari pentru scopul de distractie si recreere si tu poti fi tentat sa traiesti pe picior mare. Evenimentele aflate sub influenta Lunii pline – de acum pana spre Luna Noua din Gemeni 4 iunie – te vor impinge sa te uiti cu atentie la finantele tale si la resursele personale si sa examinezi toate schimburile emotionale pe care le faci cu ajutorul banilor. O lumina speciala cade pe legaturile intime, pe iubirea si valorile pe care le imparti. Este si timpul sa te apropii mai mult de cineva uniti de spiritul romantismului si distractiei. Citeste-ti aici si horoscopul zilnic dragoste!

TAUR

Aceasta Luna plina este in totalitate pentru tine despre relatiile si contractele tale cu altii, draga Taur, ca sa mergi mai departe eliberat de orice te tine pe loc. Intalnirile tale, atat profesionale cat si personale, vor fi mult mai intense si poate aparea o criza acasa, in familie sau legata de resedinta ta, crescand volumul la maxim. Orice se intampla cu partenerul de viata sau de afaceri te forteaza sa te uiti mai aproape la tine si sa te gandesti profund la lucrurile pe care le vrei de la viata. Daca ceva devine prea mult, retrage-te si gaseste-ti centrul, punctul de echilibru personal.

GEMENI

Tu poti experimenta aceasta Luna plina ca pe un catarsis fizic si spiritual, draga Gemeni, pentru ca pune o lumina penetranta pe munca ta, pe sanatate si pe detaliile care fac ca viata sa functioneze. Poti experimenta o criza de vindecare pentru ca Luna plina scoate din adancuri vechi otravi sub forma de emotii captive in corp, astfel eliberandu-se o mare energie. Comunicarile se vor dovedi prea intense pentru tine, dar a vorbi si a aduna informatii este o componenta cruciala a acestei calatorii... Este timp sa eliberezi, sa te vindeci si sa intineresti!

