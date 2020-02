Horoscop special: MERCUR în PEŞTI. Un lung tranzit în care Mercur e în detriment, în exil şi în retrograd!

Mercur este considerat si in cadere si in exil in Pesti, deci este zodia in care este cel mai putin confortabil sa fie,cele doua energii fiind total opuse, aparent. Insa in 2020, Mercur va sta destul de mult in Pesti, unde va fi si direct si retrograd, deci este indicat sa cunoastem detaliile energiei si sa ne familiarizam cu ea.

Astfel, Mercur intra din Pesti in retrograd din 17 februarie, ajunge apoi pe 4 martie in Varsator inapoi, iar pe 10 martie revine in miscare directa in Varsator ca sa reajunga in Pesti din 16 martie unde va fi pana pe 11 aprilie.

Iata asadar, mai mult de doua luni de tango inainte si inapoi intre Mercur si zodia in care este in cel mai mare detriment.

Nu este, totusi, chiar asa de rau cum poate parea la prima vedere. Da, este real ca structura logica si capacitatile analitice ale lui Mercur vor fi slabite considerabil in visatorii Pesti, insa in timpul perioadei retrograde va exista si implicarea lui Venus, iar planeta iubirii va diminua puternic efectele negative ce pot fi.

Pestii sunt cunoscuti pentru emotii, creativitate si intuitie, iar cu Mercur aici vom deveni cu o gandire foarte visatoare si sentimentala, cu capacitatea mentala ascutita puternic scazuta.

Vom si calatori mental in locuri minunate cat timp mentalul Mercur este nevoit sa se acomodeze cu visatorul Pesti, dar nu ne va fi foarte usor sa comunicam exact ce gandim.

Darurile acestui tranzit constau in abilitatea de a ne folosi imaginatia pentru a explora o gama larga de experiente si posibilitati, insa reversul este acela ca nu vom fi in stare sa le descriem in totalitate asa cum am dori.

Asadar, desi aceasta energie nu e de prea mare folos pentru a ne conecta la ceilalti, beneficiul si recompensa vine sub forma de crestere interioara.

Vei vedea lucrurile asa cum nu erai in stare sa le vezi pana acum si vei intelege concepte pe care nu le puteai compila in trecut, toate aceste schimbari ducand la o gama larga de imbunatariri in viata.

Taramul guvernat de Pesti este larg si adanc, iar cat timp acesta se uneste cu Mercur cel perceptiv, si noi vom fi norocosi sa inotam in acest vast ocean de imaginatie.

De ce este vitala imaginatia? Pentru ca ea sta la baza oricarui viitor nou. Ce se naste in minte ca visare, dublat de o emotie minunata, este ca si lege de manifestare ca are toate sansele sa ajunga si materie, realitate.

Si Neptun, planeta viselor, coordonatorul Pestilor, va avea un cuvant de spus in acest tranzit al lui Mercur in Pesti intrucat Neptun se va alinia cu Mercur, deci emotiile noastre se vor amplifica substantial in urmatoarea luna. Confuzia va deveni la ordinea zilei in mintile noastre si ne putem simti chiar decuplati de ceilalti, mentinand conversatii superficiale. Cu creierele ceva mai incetosate, cat timp nu lasam anxietatile sa conduca, o vom scoate la capat.

Inca de la inceputul acestui tranzit, moment la care incepe si umbra pre-retrograda, sa ne acomodam in avans cu efectele retrogradului ce va veni si care marcheaza noile noastre povesti din perioada retrograda urmatoare.

Ochii larg deschisi si urechile ciulite spre orice informatie bizara sau comportament ciudat.

Dupa ce Mercur retrograd va incepe in forta deplina, pot aparea, ca mereu, obisnuitele comunicari eronate, intarzieri in calatorii, dificultati cu tehnologia.

Insa, din cele trei retrograde ale sale din 2020, acesta in Pesti va fi cel mai pozitiv datorita vibratiilor minunate oferite de Venus ce va juca un rol important in perioada respectiva.

Chiar daca uneori ne vom simti ca si cum vorbim de sub apa, daca vom simti frustrari, cel mai bun lucru de facut este sa facem o baie relaxanta, sa ne plimbam pe malul unei ape, sa ne uitam la un film bun sau chiar mai bine, sa facem ceva creativ.

Pana la urma, indiferent ce combinatii de energii au loc in tranzitele planetelor, este bine sa stim cum se manifesta si ce oportunitati ne aduc, insa mai departe, viata noastra depinde de cum ne-o facem fiecare in parte.

Ce inseamna pentru fiecare zodie tranzitul Mercur in Pesti 2020?

Mercur in Pesti 2020 – BERBEC

Dintre toate zodiile, zodia ta va experimenta cea mai multa ceata a mintii in acest tranzit. Poti avea dificultate sa iti verbalizezi clar gandurile si sentimentele, iar cand totusi gasesti cuvintele sa te exprimi, poti simti ca si cum nimeni nu te aude si asculta. Ai nevoie de mai mult timp in solitudine. Mercur in Pesti este pentru tine despre a te odihni, relaxa, visa si reincerca bateriile, deci ia-o usor. Planeta mentala a gandirii si comunicarii va ajunge la tine abia in aprilie cand vei fi iar in forma maxima a creierului. Pana atunci, usurel.

Mercur in Pesti 2020 – TAUR

Te vei reconecta cu grupul tau in acest tranzit, mai mult ca inainte. Tu esti o zodie logica, practica, cu picioarele pe pamant, deci nu iti este foarte comod sub energia emotionala a Pestilor care sa iti guverneze gandirea. Cu toate acestea, paradoxal, vei avea clipe excelente in acest tranzit. Deschide-te spre prieteni, lasa-i sa stie cat de mult ii apreciezi si imprastie iubirea! Este o perioada absolut excelenta sa iti faci prieteni noi si sa relationezi.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.