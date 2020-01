Horoscop special: MERCUR in VARSATOR 2020, 16 ianuarie-3 februarie! Sa curga tot ce e bun! Cum sa profiti de noua energie benefica

Insa de acum Mercur este eliberat de convietuirea cu toate planetele aglomerate in Capricorn la acest moment – Soarele, Jupiter, Saturn, Pluto.

Zodiile de aer, ca si Varsatorul, anume Gemenii si Balanta se vor bucura cel mai mult de acest tranzit in timp ce zodiile fixe Taur, Scorpion si Leu se pot astepta sa fie foarte ocupati.

Asadar, Mercur inseamna comunicare iar Varsatorul, dar si celelalte zodii semn de aer, inseamna comunicare la randul lor. Deci are mult sens faptul ca Mercur se simte foarte bine in oricare dintre ele, deci si in Varsator. Varsatorul este umanitarul zodiacului. Oamenii nascuti in aceasta zodie sunt carismatici natural, saritori si sociali, deci cu totii vom simti acelasi tip de vibratii de energie pe toata perioada acestei combinatii.

Cu Mercur in Varsator, suntem insetati de cunoastere si devenim deosebit de deschisi la idei noi si originale. Modul nostru de gandire este progresist si obiectiv. Comunicarea si tiparele de gandire devin spontane si liberale. Este o perioada in care gandirea inovatoare atinge un maxim !

Ne vom putea face usor prieteni noi, lucrurile vor iesi usor pe planul carierei datorita ideilor futuriste, deschise si sustinerii grupurilor sociale si a relationarilor eficiente!

Cu toate acestea, nu este doar joaca si distractie cu Mercur in Varsator. Mai intai de toate, sa fim constienti ca se pregateste primul Mercur retrograd al anului 2020. Inca mai este pana pe 17 februarie, insa este important sa stim ca o parte de etapa de umbra pre-retrograda va avea loc cat timp Mercur e in Varsator (la finalul tranzitului sau aici). Mercur retrograd va incepe in Pesti dar va reveni in Varsator pe 4 martie si apoi va reveni direct pe 9 martie, dupa care va reintra in Pesti pe 16 martie. Asadar, ne asteapta mult dans al lui Mercur intre doua energii asa de diferite, Varsator si Pesti !

Sunt multe de spus si despre tendinta lui Mercur in Varsator de a ne da ganduri detasate in privinta emotiilor noastre. Varsatorul nu este deloc o zodie emotionala. El este mult mai axat pe intelect si desteptaciune decat sa fie competent in zona sentimentelor. Nu lasa aceasta caracteristica sa te faca sa devii rece sau insensibil fata de altii.

Poti insa sa folosesti aceasta energie ca sa te detasezi de emotiile tale intr-un mod sanatos – te va ajuta sa iti elimini idei preconcepute pe care le ai despre altii si sa fii mult mai deschis la minte si la inima spre oameni pe oricare din directiile vietii tale.

Una peste alta, Mercur in Varsator ofera un timp fericit. Energia sa este usoara, vibratiile acestea aduse de o zodie de aer sunt o schimbare majora fata de energia impamantata si serioasa a Capricornului, care continua sa domine datorita prezentei Soarelui aici, deci sa profitam si sa ne bucuram.

Desi anul 2020 a inceput oarecum dur din punct de vedere evenimente astrale, Mercur in Varsator ne va oferi o binemeritata portie de aer proaspat de care avem nevoie ca sa mergem mai departe cu avant si idei bune in acest nou an !

Ce inseamna pentru fiecare zodie tranzitul Mercur in Capricorn?

BERBEC

Mercur in Varsator intra in sectorul tau social in care iti da o perioada excelenta sa iti impartasesti ideile si priceperea cu altii. Poti cauta inspiratie noua si vei fi mult mai inclinat sa te conectezi cu lumea ca sa o gasesti. Cooperarea e mai buna decat competitia in aceasta etapa a anului pentru tine. Ideile vorbite vor fi mai unice sau progresiste decat de obicei. Aceste tranzit iti va trezi si entuziasmul pentru un vis sau un nou proiect de viata.

TAUR

Mercur in Varsator este in sectorul tau de cariera si reputatie de unde te va influenta benefic sa comunici cu mai mult impact si sa gandesti strategii eficiente de termen lung care te vor muta mai aproape de obiectivele tale. Te vei bucura sa faci planuri bune in jobul tau iar inteligenta iti va straluci, primind recunoastere pentru ideile si metodele propuse si puse in practica. Este un timp bun in care iti va creste reputatie, vei invata lucruri ce te vor ajuta substantial in cariera si vei discuta cu succes cu altii planuri de viitor.

