Horoscop special: MERCUR RETROGRAD 2020, 14 octombrie - 4 noiembrie. De ce este acest tranzit o mare oportunitate pentru ZODII?

Mercur retrograd are "faima" de a fi enervant pentru ca ar aduce intarzieri, comunicari cu erori, defectiuni de tehnologie si chiar o crestere a energiei anxioase, dar asta se intampla doar atunci cand impingem prea mult, fortam prea mult si actionam prea repede spre inainte pe durata acestui tranzit.

Trebuie sa ne reamintim ca suntem un suflet abundent, infinit si nelimitat ce traim acum intr-un trup care nu este nici pe departe precum sufletul si care are limitele sale, biologia sa, chimia sa, reactiile sale, nevoile sale si mai ales limitele sale. Uneori avem nevoie de blande reamintiri sa o lasam mai incet, sa facem pauze, sa digeram, sa ne acomodam cu ce ni se intampla si exact asta ne ofera acest ultim Mercur retrograd 2020.

In luna octombrie multi dintre noi au fost provocati si bagati la colt de anumite alinieri planetare grele, iar Mercur retrograd ne va ajuta, de fapt, sa ne tragem sufletul si sa privim cu mai multa atentie ce a fost ca sa stim cum ne asezam pentru ce va fi.

Mercur intra in retrograd intr-o zodie de apa, in Scorpion, si intr-o zodie de aer (Balanta) si va cuprinde ziua in care se sarbatoreste Halloween (sau All Hallows Eve, altfel spus ziua tuturor celor sfinti), moment in care valul dintre aceasta dimensiune si cealalta este foarte subtire.

Ca planeta ce conduce comunicarea, Mercur retrograd activeaza si metode mult mai subtile si intuitive de comunicare si ne permite sa ne accesam aceste daruri cu mai multa usurinta. Daca unii oameni doresc sa stabileasca o conexiune cu cealalta dimensiune, aceasta energie este excelenta pentru comunicare suflet-suflet.

In timp ce comunicarile directe nu sunt favorizate sub Mercur retrograd, cele la nivel de suflet sunt nu doar posibile si usoare dar si extrem de vindecatoare.

Daca exista cineva pe care doresti sa il/o confrunti dar nu te simti pregatit sa o faci, daca e cineva de care vrei sa te apropii dar cu care nu poti vorbi indiferent de motiv, comunicarea suflet suflet poate fi o solutie perfecta.

Cum? Inchide ochii si gandeste-te la aceasta persoana cu care doresti sa vorbesti. Cere ghizilor tai spirituali si ingerilor sa te ajute sa te conectezi cu sufletul persoanei prin sufletul tau. Dupa ce simti aceasta conexiune stabilita in zona inimii, incepe sa comunici fie cu voce tare, fie in minte, fie scriindu-i o scrisoare.

Discutia de la suflet la suflet permite amandurora sa lasati deoparte egourile, ranile si mecanismele de aparare si ofera oportunitatea pentru mai multa iubire, intelegere si iertare.

O alta versiune foarte buna pentru aceasta tehnica este rugaciunea Ho'oponopono ("Iarta-ma, imi pare rau, te iubesc, iti multumesc") care aduce vindecare, apropiere si iertare acolo unde comunicarea fata in fata nu este posibila. Este benefic a fi rostita zilnic in secvente de 108 ori, ori de cate ori iti permite timpul si cu gandul si intentia spre o anumita persoana sau situatie pe care vrei sa o vindeci.

Pana acum, in 2020, Mercur a fost retrograd in semne de apa, semnaland astfel ca Universul ne-a cerut sa lucram pe a ne intari vocea intuitiva dar si darurile intuitive.

Acum ca Mercur este in ultimul retrograd tot in semn de apa, dar si de aer, si vom inchide complet un cerc. Poate vom reusi sa invatam ceva nou despre felul in care intuitia ne vorbeste si cum se manifesta ea in vietile noastre.

De fapt, fii foarte atent la intuitia ta pe durata acestui ultim ciclu Mercur retrograd 2020 si vezi daca poti prinde anumite ghidari, inspiratii pe care le simti in corp, suflet, minte. Daca ceva ti se pare ca nu se simte in regula, daca ai primit o informatie ce iti pare ca nu e ceea ce trebuie sa fie, acest Mercur retrograd este perioada perfecta sa investighezi mai mult inainte de a trage o concluzie.

In timp ce Mercur retrograd nu prea este perioada cea mai buna sa incepi lucruri noi, este insa una perfecta sa te duci din nou pe lucruri existente si sa revizitezi informatii ca sa te asiguri ca nu ai pierdut nimic dar si ca ele sunt inca valabile pentru binele tau de acum.

Trebuie sa ne miscam mai lent acum ca sa ne fie bine, deci nu permite altora sa puna presiune pe tine sa iei anumite decizii sau sa faci ce nu se simte in regula pentru tine.

Venus, planeta relatiilor si iubirii, va fi foarte activa pe durata acestui Mercur retrograd si poate agita teme similare. Pe masura ce Mercur va ajunge spre finalul acestui retrograd, focusul se va schimba spre gandurile care ruleaza in mintile noastre. Foarte des, prea des mintii ii place sa se joace cu noi si sa ne joace feste. Poate face ca ceva sa para mai groaznic decat este si poate sa coloreze experientele noastre sau felul in care vedem lumea in nuante mai putin stralucitoare.

Cu totii stim ca lumea poate parea a fi un loc intunecos si sperios, dar mai stim si ca in aceeasi lume exista si mult bine, multa bucurie, multa lumina.

Cand petrecem timp prinsi in ganduri despre intunericul vietii, nu se prea schimba nimic in acest sens si doar ne simtim in nesiguranta si deprimati, observand si mai mult intuneric.

Nu inseamna sa ignoram intunericul pentru ca traim intr-o lume a polaritatii, insa sa ne focusam pe frumosul si partea pozitiva a vietii ca sa avem mintea functionand intr-un cadru mai benefic.

Acest ultim Mercur retrograd 2020 ne da ocazia sa ne facem un inventar mental si sa ne dam seama ce ganduri dorim sa mentinem aproape de noi si la care sa renuntam.

Incearca sa reformulezi orice gand negativ te bantuie. Incearca sa ramai optimist si plin de speranta si nu te teme sa opresti consumul oricaror informatii care instiga la negativitate si frica, precum unele emisiuni, stiri, postari social media.

Lucreaza constient sa iti creezi un mediu pentru mintea ta in care sa existe informatie sanatoasa, pasnica si senina si vei vedea ca Mercur retrograd va fi capabil sa iti reincarce bateriile mentale cu mai multa usurinta.

De aceea este benefica aceasta perioada in care nu ne mai concentram pe comunicari in exterior ci pe cum si ce gandim in interior.

Mercur va reveni la miscarea sa directa din 20 noiembrie dar nu va fi in deplinatatea puterilor si vitezei sale pana pe 8 decembrie cand iese din umbra post-retrograda, deci tocmai bine pentru ca sarbatorile de iarna sa ne gaseasca cu mintile aerisite, schimbate si pozitive – daca ne facem treaba bine pana atunci !

In timp ce ne acomodam cu acest ultim Mercur retrograd al anului 2020, asigura-te si tu ca vei sarbatori toate momentele in care :

Iti vei asculta intuitia

Vei verifica din nou cand ceva nu se va simti bine si corect pentru tine

Vei alege sa privesti o intarziere ca pe o binecuvantare

Iti vei da voie sa incetinesti ritmul

Vei aborda si confrunta un adevar dureros

Vei realiza ca ceva nu era ce parea a fi si vei actiona diferit

Vei comunica folosindu-ti simturile

Te vei exprima clar si cu blandete

Te vei exprima in totalitate

Vei asculta cu inima ce spune o alta persoana

Vei ierta pe cineva, inclusiv pe tine

Iti vei lua apararea

Vei face o detoxifiere de folosire excesiva a telefonului

Nu te vei lasa ambalat in negativitate de ceva ce auzi sau citesti

Vei identifica macar un carlig care te scoate din starea de bine si iti activeaza frica, furia, raul

Iti vei calma mintea anxioasa.

Ce inseamna pentru fiecare zodie ultimul tranzit Mercur retrograd 2020?

BERBEC

Sub acest ultim Mercur retrograd 2020 este o perioada buna sa faci cercetari pentru ce ai nevoie, sa iti rafinezi planurile si sa ai clipe de introspectie personala.

Pot aparea unele confuzii in legatura cu angajamente financiare si resurse comune. Revizuieste-ti finantele si constientizeaza ca unele aspecte pot fi neclare deocamdata si este in regula si asta. Poate sa existe multa valoare din a se incetini un ritm, ca sa ai ocazia sa privesti si unele esecuri sau reusite din trecut si sa intelegi mai bine prezentul. Poti sa te gandesti si la vechi parteneri sau cineva din trecut te poate contacta. Este bine sa iti bugetezi mai bine banii decat sa cheltui sau sa te imprumuti in aceasta perioada. De fapt, este o perioada oportuna pentru revizuiri ca sa capeti o perspectiva diferita si despre relatiile tale intime.

TAUR

Acest ultim Mercur retrograd 2020 are loc in sectorul tau de parteneriate, draga Taurule. Unele proiecte incepute recent sau afirmatii comunicate au nevoie sa fie revazute si rafinate. Este un proces necesar chiar daca ti se pare ca te da inapoi acum. Intarzierile te ajuta sa iti intelegi mai bine situatia pentru ca poti vedea detalii ce ti-au scapat in trecut. Vei vedea o relatie dintr-o perspectiva diferita in urmatoarele saptamani. Da altora spatiu si da-ti si tie timp sa ajungi la concluzii sau la o decizie noua. Putin scepticism la acest moment nu strica pentru ca nu e totul ce pare a fi. Poate sa apara un moment de cotitura fie in legatura cu o veche conexiune sau un vechi subiect.

