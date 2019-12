Horoscop special: Micul astru Chiron, vindecatorul de rai, în BERBEC! La ce TESTE ne supune pana la sfarsitul anului 2019

Chiron este un mic corp ceresc cu o orbita unica si neregulata intre Uranus si Saturn si cu o influenta spirituala uluitor de puternica asupra oamenilor de pe Pamant.

Chiron este cunoscut ca Vindecatorul Ranit sau Vindecatorul ranilor noastre. In astrologie, Chiron reprezinta prima noastra rana care, daca este descoperita, vindecata si acceptata, se transforma in cel mai mare dar al nostru.

Fiecare om are in harta sa natala pe Chiron intr-o anumita zodie si el reprezinta cea mai mare si grea rana pe care acesta o are si o poarta dupa el in aceasta viata, dar si toate eforturile pe care le face ca sa isi vindece aceasta rana. Chiron a fost numit dupa centaurul din mitologia greceasca ce era un vindecator si invatator intelept dar care, in mod ironic, nu a putut sa se vindece pe el insusi.

Chiron aduce la suprafata cea mai vulnerabila parte din tine, acea bucatica din tine de care iti este rusine si care iti lezeaza identitatea, acea parte din tine pe care vrei sa o tii secreta, nu doar de cei din jur, ci chiar de tine insuti. Aceasta parte, insa, este cea care trebuie explorata si acceptata. Numai asa te poti vindeca. Numai asa poti fi mai bun. Si pentru asta este folositor Chiron, chiar daca lectiile sale sunt dure pe alocuri.

Chiron in Berbec trezeste razboinicul interior din fiecare ce isi gaseste cheia spre puterea propriului sine, propriei identitati. El ne invata sa mergem inainte, sa putem fi un pionier, sa putem sta drept, demn si singur la nevoie, sa facem ceea ce credem si sa nu ne pese ce crede altcineva. Tu ai un drept de a fi aici pe Pamant, de a fi tu insuti, de a actiona conform impulsurilor tale si sa mergi spre orice doresti la fel de mult ca oricine de pe aceasta planeta !

Chiron in Berbec pana in 2027 – Rana identitatii

Chiron se afla in Berbec, primul semn al zodiacului, si va zabovi aici pana in 2027. Berbecul este semnul lui "Eu sunt" – identitatea si dorinta noastra de a fi.

De la inceputul miscarii sale retrograde in Berbec (in 2018), Chiron a rascolit cele mai profunde rani ale fiecaruia dintre noi: rana identitatii proprii.

Te-au bantuit intrebari "Cine sunt eu?", "Chiar am un rol pe lume?". Sindromul "impostorului" a fost si el prezent, la fel si sentimentul ca ai esuat in ceva. Aceasta este misiunea lui Chiron in Berbec. Scoate la lumina aceste rani pentru a ne reaminti ca trebuie sa facem ceva cu ele. Nu este deloc simplu sa gestionezi aceste rani. Sunt foarte dureroase. Dar motivul pentru care sunt atat de dureroase este ca sunt respinse. Cand vedem ceva urat la noi vrem sa ascundem. Ne uitam la rana si spunem "NU sunt eu acesta!". Negarea inseamna si mai multa putere a ranii asupra fiecaruia dintre noi. Toata lumea spune "Stiu ca ar trebui sa fac ceva in legatura cu aceasta rana, dar nu e momentul acum. Ma voi ocupa mai tarziu. Poate pana atunci se rezolva de la sine!". Dar nu se rezolva, dimpotriva, se face si mai profunda.

Vindecarea nu inseamna numai finalul suferintei. Inseamna inceperea vietii. O rana este o chestiune nerezolvata din trecut care nu te lasa sa traiesti prezentul. Si nu doar tu, ci si toti cei din jurul tau, copiii, copiii copiilor tai si tot asa. Daca tolerezi aceasta rana o vei lasa "mostenire" copiilor tai.

Focul iti da energie

Vindecarea este o datorie. Daca te-ai nascut cu o rana, inseamna ca trebuie sa o vindeci. N-ai fi avut-o daca nu ar fi facut parte din misiunea ta pe acest pamant. Vestea buna este ca aceste rani au si energia necesara pentru a fi vindecate. Ai tot ce iti trebuie pentru aceasta misiune. Trebuie doar sa iei o decizie constienta si sa actionezi. Chiron este in Berbec, semn de Foc ce iti da energie.

