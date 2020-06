Horoscop special: Neptun retrograd 2020, 23 iunie - 28 noiembrie. Ne PROVOACĂ sau ne TREZEŞTE planeta viselor în urmatoarele 5 luni?

Neptun retrograd se intampla in fiecare an, dar in acest an 2020 efectele sale vor fi simtite mai mult decat de obicei, gratie a tot ce experimentam in ultimul timp si a conjuncturilor astrale cu totul speciale si atipice pe care le traim. Si in acest an Neptun este retrograd in zodia Pesti unde se afla si acest tranzit are loc intre 23 iunie si 28 noiembrie 2020.