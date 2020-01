Horoscop special Rebelul şi şocantul Uranus iese din retrograd în Taur din 11 ianuarie 2020. Ce îţi aduce planeta libertăţii în acţiune

Uranus este in Taur de anul trecut si pana in 2026, zodie unde a mai fost acum 84 ani.

De aici el conduce o noua era de inspiratie si ne elibereaza de captivitatea gandirii in exces.

Cand o planeta de calibrul sau schimba directia genereaza un impact semnificativ asupra noastra. Cand planeta schimbarilor subite si intamplarilor neprevazute iese din retrograd o data cu eclipsa de Luna plina, aceasta este o mare veste cosmica.

Uranus este cel ce ne trezeste si ne indreapta spre viitor. El rupe regulile vechi – brusc si rapid – si creaza loc pentru nou.

Asadar, aceasta revenire la miscarea sa directa in Taur ne ajuta sa ne recalibram intern ca sa ne eliberam de ce ne tine pe loc din a avansa.

Se poate simti ca o curatenie de primavara la nivel de suflet.

Asadar, sa fim foarte proactivi in a imbratisa si accepta schimbarile.

Acum suntem sustinuti sa transcendem toate frustrarile suprapuse, acumulate si consolidate, toate stagnarile si toate indoielile. Este o schimbare multidimensionala.

Te poti simti mai nelinistit pe masura ce descoperi cum sa iti pui noile idei, noile revelatii si trezirile intr-un cadru functional pentru viata ta.

Uranus vrea sa acordam importanta inspiratiei. Focul inspiratiei traieste in Uranus. Cand apare un gand care ne da o stare buna, nu e planificat si e spontan si traseaza o experienta viitoare, este clar ca e interventia lui Uranus direct.

Uranus ne reaminteste de credinta in miracole, ca viata noastra este un miracol si ca miracolele nu vor inceta vreodata sa existe si sa se manifeste.

Cuvintele potrivite pentru influenta lui Uranus sunt : asteapta-te la neasteptat, dar cu scop benefic de evolutie. Viata inseamna permanenta evolutie, evolutia nu se poate intampla stand pe loc, iar ce evolueaza cu tine inseamna ca face parte din viitorul tau, ce nu, inseamna ca atat a fost menit sa fie in viata ta.

RAMAI FLEXIBIL. Fii pregatit sa te misti mai departe si sa nu tii de niciun tipar vechi de siguranta!

Iata ce oportunitati aduce Uranus revenit direct in Taur din 11 ianuarie 2020:

Uranus direct in Taur este despre a ne reimpospata si actualiza valorile, a ne reseta prioritatile si a ne remodela lumea.

BERBEC

Uranus revine direct in Taur si in sectorul tau numarul 2 pentru munca si finante. Te poti astepta ca banii sa fie un subiect active pentru tine, sa apara o suma neasteptata de bani spre tine sau sa ai parte de o cheltuiala mai mare. Poti si explora noi tipuri de valuta, cum ar fi bitcoin, sau sa te conectezi la inovatii noi tehnologice ce au legatura cu banii. La munca, incepe o perioada buna sa ceri o reevaluare pentru performantele tale. Poti si sa iti si schimbi jobul chiar daca acum nu iei in calcul posibilitatea. Daca iti vin idei progresiste si spontane, nu le tine pentru tine ! Una din ele poate fi o rampa de lansare neasteptata.

TAUR

Paseste in puterea maretiei tale, Taurule. Uranus este gazduit de tine si acum iese din retrograd, deci este in sectorul 1, cerandu-ti ca tu sa fii prioritatea ta numarul 1. Daca ai indesat in tine unele sentimente care iti fac rau, deschide supapa si elibereaza-le. Fa-ti cunoscute nevoile si dorintele si te poti elibera de o situatie care te-a tinut captiv si stresat. Indecizia poate fi o cauza ce te-a blocat dar acum vei fi pregatit sa mergi tot inainte pe proiectele ce tin de persoana ta sau pe care le faci pe cont propriu.

GEMENI

Ai ocazia sa iti exersezi darul generozitatii si al empatiei, Geamanule. Uranus revine direct in Taur in sectorul tau 12. Este timpul sa revii la practici spirituale sau sa impartasesti mai deschis lumii viziunile tale profunde. A te desprinde de ceva ce nu iti mai serveste te va ajuta enorm. Pur si simplu da la o parte acel bandaj pus pe o rana si las-o sa se vindece. Daca nu esti sigur daca poti avea incredere in cineva, in curand vei sti. Poate ca va merita sa confrunti persoana in camp deschis. Abia apoi te poti focusa pe cine iti este cu adevarat aliat pentru viitor.

