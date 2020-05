Horoscop special: SATURN RETROGRAD până pe 29 septembrie, surprize de la lordul karmei

Etapele anuale retrograde ale lui Saturn ne sunt cunoscute insa in acest an contextul astral este special intrucat Saturn a intrat in Varsator ceea ce marcheaza o noua era. Intrucat Saturn este departe de Soare, este clasificat drept o planeta "superioara". Saturn va fi cel mai aproape de Pamant la mijlocul perioadei sale retrograde dar nu va fi atat de aproape precum celelalte planete vizibile. Asta face ca Saturn retrograd sa fie mai putin intens per ansamblu, asa incat uneori putem si uita de acest tranzit. Dar lectiile sale – sau ajutorul dat in perioada sa retrograda, depinde fiecare cum vrea sa o ia – tot exista. Saturn conduce temele despre structuri, autoritate, disciplina, granite si planificari de termen lung pentru care sa depunem munca serioasa si cinstita, fara

Acest Saturn retrograd este extra special pentru ca e prima data cand Saturn retrogradeaza de cand a intrat in Varsator pe 21 martie 2020.

Pe durata acestui retrograd, Saturn se va misca prin Varsator dar va reajunge in Capricorn pe 1 iulie unde va ramane tot restul perioadei retrograde.

Saturn va reveni in Varsator pe 17 decembrie unde va ramane pentru urmatorii 2 ani si jumatate, devenind de aici un jucator vedeta pentru multe teme cosmice menite sa soseasca.

Ca sa avem o idee, Saturn in Varsator va fi energia cheie in 2021 datorita aliniamentului pe care il va face cu Jupiter, creand energia erei Varsatorului spre care ne indreptam. Dar inainte de a explora acest aliament celebru, avem mai intai de trecut de acest retrograd si de ultima vizita a lui Saturn in Capricorn.

Saturn a intrat in Capricorn in decembrie 2017 si am primit din plin de aici lectiile saturniene pentru ca Saturn iubeste sa fie in Capricorn si isi poate manifesta caracteristicile din plin.

Saturn retrograd inapoi in aceasta zodie de pamant pe care o si conduce ne ofera un ultim pas al acestei calatorii si va reveni in confortul caminul sau pentru a ne da o ultima intelepciune a acestei energii. Ea se va reflecta in vietile noastre, deasemenea. La orice am lucrat de la finalul lui 2017 se va evidentia mai clar pentru ca sa fim siguri ca am inteles aceste lectii.

Putem simti ca o recompensa pentru toate eforturile depuse de atunci incoace dar putem fi si pusi sa revizitam trecutul pentru o ultima privire de revizuire. Saturn nu va reveni in Capricorn pentru urmatorii 28 ani, deci vrea ca lucrurile sa fie clare si bine facute.

Ca sa intelegi care sunt lectiile si munca prin care ai trecut pe aceasta energie, gandeste-te la temele majore care au fost prezente in viata ta de la finalul lui 2017.

Unde ai fost ghidat sa pasesti si sa iti asumi responsabilitatea ? Unde ai fost ghidat sa setezi granite sau sa le dobori ? In ce zone de viata ai simtit ca primesti o dragoste mai dura?

Ce aduce special Saturn retrograd 2020

Acest Saturn retrograd iti poate trezi amintiri din copilarie si din relatia cu tata sau cu barbatii din viata noastra (Saturn inseamna energia masculina, paterna). Poate agita conexiunea noastra cu energia masculina la modul general.

Putem fi ghidati sa avem o abordare mai masculina cand vine vorba de creare de structuri, ordine si rutina in vietile noastre. Putem simti nevoie de a actiona decisiv si hotarat, stilul masculin, sau sa fixam lucruri ca ele sa devina mai puternice si durabile.

Saturn iti va cere si sa te uiti la ce ai lucrat in ultimele sase luni si cum ti-ai petrecut timpul.

Saturn conduce notiunea timpului. Desi este o planeta cu iubire dura, Saturn vrea sa fim fericiti cu felul in care ne petrecem timpul. Vrea sa se asigure ca ne folosim timpul aici ca sa lucram lectiile sufletului si sa nu fim prea distrasi de alte aspecte pamantene. Desigur, aceste distrageri si distractii sunt parte din viata si parte din proces, dar Saturn este aici ca sa fie vocea ratiunii si sa ne aduca inapoi pe calea pe care stim ca e mai buna si cea corecta a sufletului.

Saturn nu ne va sterge lacrimile cand ne vom duce bataliile, dar ne va sopti delicat in ureche: „mergi mai departe, poti sa faci asta, esti nascut pentru asta."

Saturn este despre munca asidua dar corecta, cea care trebuie. Saturn vrea sa lucram la ceea ce e menit pentru noi si nu la cele care nu sunt. Vrea sa ne invete ca suntem intelepti si capabili, deci sa ne asumam responsabilitatea pentru vietile noastre.

Multa lume simte ca anul 2020 nu e de partea noastra, dar Saturn ne incurajeaza sa ne mai gandim o data. Pe ce ne putem focusa constructiv ? Ce facem cu lectiile de viata ce se prezinta in fata noastra ? Suntem incurajati sa pasim demni in fata si sa ne asumam raspunderea pentru ce vrem sa fim in acest moment.

Cum vrem sa iesim din aceste lectii? Cum vrem sa vorbim despre anul 2020 cand acesta se va incheia?

Da, e important sa fim blanzi cu noi, iubitori si rabdatori cu calatoria de viata pe care o avem fiecare de parcurs in acest an, iar Saturn este vocea care ne incurajeaza sa facem cel mai bine din ce avem in fata ochilor. Ne sustine sa continuam sa urcam acel munte si sa stim ca suntem suficient de puternici pentru a gestiona orice vine spre noi. In timpul lui Saturn retrograd puterile ni se reincarca. Priveste-ti trecutul si observa cum Universul te-a tot pregatit pentru acest moment. Cu Saturn revizitand aceasta zona de cer ultima data pentru urmatorii 28 ani, asigura-te ca ramai deschis la toata intelepciunea oferita.

Iata influenta lui Saturn retrograd 2020 asupra fiecarei zodii:

BERBEC

Stii cum se spune ca nu conteaza atat ce stii cat pe cine stii ? Cei care te stiu pot beneficia de ceea ce tu stii si viceversa. Poate ca va fi nevoie sa iti ajustezi granitele ca sa permiti unor oameni mai multa libertate decat esti tu confortabil sa aiba. In acelasi timp, s-ar putea sa fie nevoie sa ai si tu granite mai putin dure fata de altii. Si totodata, poate ca va fi bine si sa iei o pauza sau sa o rupi cu cei care nu te respecta.

TAUR

Toate organismele de pe planeta regreseaza din orice forma de comportament de succes cand noile lor adaptari nu le pun mancare pe masa. In cazul tau insa, aceasta tendinta va fi mai mult de progres decat de regres. In acest tranzit retrograd, daca ai muncit serios si consecvent, vei putea constata ca te-ai ales pe masa cu mai multa "mancare" decat realizezi.

