Horoscop special: SOARELE în VĂRSĂTOR, 20 ianuarie - 18 februarie 2020. Libertate, putere, aer proaspăt! Ce înseamnă pentru tine

HDaca te-ai simtit coplesit in ultima vreme, greoi si obosit, poti fi sub influenta acestei energii de pamant foarte intense in care am fost cu totii in ultima luna. Jupiter, Saturn, Pluto, Nodul Sud, Mercur si Soarele au fost in Capricorn in ultimele saptamani (unele continua sa fie), ceea ce inseamna o accentuare intensa a energiei pamantului, chiar un dezechilibru fata de celelalte energii (apa, aer, foc) pentru ca si Uranus e in zodie de pamant, Taur. Asta inseamna ca Universul incurajeaza munca grea si sustinuta dar intr-o maniera si abordare mai lenta si metodica. Cei ce prefera sa faca treaba rapid, care fac mai multe lucruri o data sau care isi asuma liste mari de lucruri de facut au fost si inca sunt provocati cu aceasta energie care limiteaza sau solicita mai multa rabdare.

Insa exista vesti bune

Nu doar Mercur, planeta comunicarii si gandirii, a iesit din Capricorn si va fi in Varsator pana in februarie, insa din 20 ianuarie timp de 4 saptamani, Soarele va fi in Varsator, in vizita sa anuala in aceasta zodie de aer, futurista si detasata emotional. Aceasta este o schimbare importanta in energia dominanta a Cosmosului spre noi.

Daca ti-ai conservat energia si te-ai straduit sa faci tot ce poti ca sa treci prin zi cat mai bine, sezonul Varsatorului te va ajuta sa te detasezi de lista obligatiilor de facut si sa capeti perspectiva asupra a ceea ce faci si de ce faci. Soarele aici te incurajeaza sa iti faci timp pentru ceva mai usor si mai distractiv, ceva care sa nu se simta ca o sarcina sau obligatie. Nu e nimic rau sa fim responsabili si sa ne tinem de angajamente, este deseori chiar vital ca sa obtinem rezultatele dorite, insa cu asa de multa energie activa Capricorn de la planete mari si lente (Saturn, Pluto, Jupiter), poate fi usor sa devenim coplesiti de prea multe obligatii ce apasa pe umeri. Simtim nevoia de o pauza, de o portie de aer proaspat.

Sezonul Varsatorului te incurajeaza sa iti creezi libertatea de care ai nevoie acum. Varsatorul are o abordare rebela, neconventionala si da o influenta minunata sa iti dai permisiunea sa te eliberezi si sa iti urmezi propria ta intuitie.

Intreaba-te ce poti crea in aceasta luna cu Soarele in Varsator? Cum poti experimenta mai multa libertate? Cum te poti distra mai mult? Ce parte din tine poti exprima mai bine?

Varsatorul este semnul de aer care este incredibil de independent si refuza sa se conformeze in fata nimanui. Energia aceasta vine la momentul potrivit cand multi dintre noi facem schimbari mari in vietile noastre in noul deceniu si noua era astrologica.

Varsatorul este al 11 lea semn al zodiacului si este reprezentat de purtatorul vasului de apa pe care o varsa. Acesta are darul unic de a lua emotiile apoase ale planetei si sa le transforme in usurinta aerului. El aduna vibratiile colective ale planetei in vasele sale pentru a le curata, purifica si restaura inainte de a le retrimite pe pamant.

Si tu poti sa faci munca varsatorului in viata ta, onorandu-ti adevaratele sentimente si curatand emotiile ce nu iti mai servesc, ca dupa aceea sa te simti usor si aerisit.

Priveste cu ochi de vultur perspectiva lucrurilor ce se intampla in viata ta si foloseste aceasta energie de aer ca sa te ridici deasupra pentru a vedea mai bine sensul superior a ce traiesti.

Varsatorul este zodia umanitarului si sub Soarele in Varsator ni se reaminteste importanta de a ne gandi si la altii si la faptul ca gandurile si actiunile noastre co-creaza viata pe aceasta planeta. Fiecare in parte avem o responsabilitate prin cuvinte, ganduri si actiuni sa modelam o lume mai sigura pentru fiecare planta, animal si persoana. Acesta este mesajul cu care Varsatorul ne va lasa cand se va incheia sezonul sau.

Unul din primele si cele mai mari evenimente astrale din acest sezon Varsator 2020 este Luna Noua in Varsator din 24 ianuarie si care marcheaza startul Anului Nou Lunar. Varsatorul este coordonat de Uranus, planeta rebela si aducatoare de imprevizibilitati, deci Luna Noua poarta vantul schimbarii si ne va ghida sa ne vedem vietile dintr-o perspectiva diferita. Vietile noastre pot cunoaste o scuturare si reasezare cu ocazia acestui ciclu nou lunar si putem sa ne vedem mergand pe o cale pe care nu ne asteptam sa fim, o cale mai buna, evident.

Iata influenta pentru zodii a sezonului Soarelui in Varsator 2020:

BERBEC

In sezonul Varsatorului, tu vei fi mai social si mult mai implicat cu prietenii tai. Iti vei adanci prieteniile existente si vei face prieteni noi. Multi veti fi activ implicati in grupuri si organizatii profesionale. Este important de stiut ca aceasta implicare in crestere cu altii iti va aduce beneficii directe, dar si altora, e o situatie mutuala ca despre asta este Varsatorul. Stimularea pe care altii o aduc in viata ta te va incuraja sa iti setezi obiective viitoare sau sa iti schimbi in viitor actualele obiective cu unele mai inaltatoare. Este real, prietenia este painea vietii.

TAUR

In sezonul Varsatorului, Soarele se afla in fruntea hartii tale, este singura perioada din an cand se intampla asta. Inseamna ca pentru tine este un timp foarte benefic ! Simbolizeaza ca lumina straluceste direct asupra ta si ca ea te flateaza si te face sa arati excelent in ochii si in relatiile cu sefii, parintii, profesorii sau VIPurile, chiar daca nu faci nimic iesit din comun. Desigur, aceasta este o binecuvantare de la Univers. Profita de situatie cat dureaza. Aceste 4 saptamani sunt timpul perfect sa avansezi relaxat cu agenda ta sau sa convingi pe altii sa mearga mai departe cu ideile tale. Foloseste oportunitatea !

GEMENI

O influenta incantatoare a sezonului Varsatorului in urmatoarele patru saptamani iti va face viata mai plina de stimuli si entuziasm ! Te vei putea bucura de o schimbare de peisaj. Oriunde vei merge, te vei simti aventuros si diferit si vei invata ceva nou si foarte interesant. In aceeasi perioada de timp, pentru ca tot ai ocazia sa inveti mai mult, ai putea urma un curs sau studia ceva nou si folositor. Vor aparea oportunitati in media, medicina, juridic. Foloseste influenta ca sa iti extinzi experienta in lume. Fa ceva diferit ! Vorbeste cu oameni noi. Invata lucruri noi. Scutura-ti rutina!

