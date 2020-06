Horoscop special: Ultimele trei saptamani de Venus RETROGRAD 2020 in GEMENI. Fericit si trist in acelasi timp?

Avem asadar 40 zile la dispozitie sa ne revizuim, revizitam, reevaluam viata amoroasa dar si orice alt tip de relatie.

Nu este o coincidenta faptul ca Venus retrograd dureaza 40 zile. Numarul 40 zile este un numar sacru in orice religie si este de regula asociat cu timpul necesar implinirii unui proces, a unei promisiuni, dar doar dupa o perioada de testare si probe.

Cuvantul „CARANTINA", un termen foarte familiar tuturor in contextul pe care il traim, vine din italiana „quarantena" ceea ce inseamna „40 zile".

In secolul 14, in timpul Ciumei Negre din Venetia, toate vasele ce veneau trebuiau izolate 40 zile inainte ca oamenii de pe ele sa poata cobori pe tarm, in incercarea de a proteja locuitorii orasului. Scopul unui asemenea proces de 40 zile sau perioada retrograda a lui Venus este de a ne purifica de ceea ce nu ne mai serveste ca sa ne putem reseta inima si a o lua de la capat.

Cum a fost in viata ta in 2012 sau in 2004?

Specific lui Venus este ca la fiecare 8 ani (si 5 cicluri Venusiene in zodiac) Venus revine in aceeasi zona a cerului, activand aceeasi zona a hartii fiecaruia. In orice moment in timp, exista doar 5 puncte de pe cer in care Venus poate fi retrograd.

Venus nu isi incepe miscarea retrograda niciodata in Balanta, Sagetator sau Pesti ci doar in unul din semnele : Scorpion, Leu, Gemeni, Berbec sau Capricorn.

Asadar, acum Venus retrograd in Gemeni este ca in 2012 sau 2004. Aminteste-ti ce a fost in viata ta atunci, ce s-a transformat, ca sa ai o idee despre energia lui Venus retrograd in Gemeni.

Venus in Gemeni – dualitatea emotiilor noastre

Venus este asociata cu emotiile noastre, cu ce ne place si nu ne place, cu ce pretuim si pe ce nu dam doi bani. De aceea Venus conduce dragostea si relatiile, pentru ca acestea sunt un rezultat direct a ce simtim despre alti oameni. Si tot de aceea Venus conduce si banii, posesiunile si valorile personale, pentru ca acestea sunt un rezultat direct a ce simtim despre noi insine.

Gemenii sunt un semn dual si reprezinta dualitatea fiintei noastre. Gemenii sunt a treia zodie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.