Horoscop special. Un moment o dată la 500 ani, SATURN în marea aliniere cu PLUTO, 12 ianuarie 2020. Influenţe pentru tot restul vieţii!

Acesta este un eveniment astrologic monumental care va pune fundatia pentru o lume cu totul noua, atat la nivel colectiv cat si individual.

Saturn si Pluto sunt cele mai reci si dure planete. Ele simbolizeaza ciclurile implacabile ale naturii si finalul tuturor lucrurilor, creand restrictii si fortand schimbarea drept instrument necesar. Un nou deceniu si o noua era astrologica nu aveau cum debuta fara un asemenea moment unic ! In unele privinte, la fiecare dintre noi ceva nu va mai fi la fel cum a fost. Poate pe moment nu ne vom da seama pentru ca Saturn si Pluto nu sunt precum Luna sau Mercur, cu efect imediat de la o zi la alta, ci fiind planete de miscare lenta genereaza efecte ce se manifesta in timp, luni sau ani. Insa peste o vreme, poate chiar cativa ani, privind in urma vom sti : da, totul a inceput cam in preajma inceputului lui 2020, cand Saturn a fost in conjunctie cu Pluto in Capricorn!

Ca sa supravietuim pe un anumit plan al vietii si sa mergem mai departe bine, ceva trebuie sa se incheie si sa trecem la un nou mod de a trai.

Acest ceva nu mai poate fi ignorat. Anul 2019 a pregatit terenul despre ce e vorba „ca sa ne prindem". Ce s-a stricat trebuie reparat, ce nu mai merge trebuie inlocuit. Este timpul sa crestem, sa ne recunoastem momentele de final si de nou inceput si sa ne asumam responsabilitatea pentru viitoarea viata!

Dupa o asemenea intalnire intr-o zodie, un ciclu Saturn-Pluto dureaza in medie cam 34 ani. Ultima lor conjunctie a avut loc in 1982 si a marcat nasterea capitalismului global. Cea anterioara a fost in 1947 si a fost momentul cand a crescut masiv natalitatea (intre 1947 si 1964), copiii fiind numiti „baby boomers". Aceste conjunctii pun semintele pentru o lume total noua care creste in cateva decenii, apoi ajung la un final natural ca si ciclu, predand stacheta urmatorului ciclu Saturn-Pluto. Si acum suntem martorii multor schimbari in lume fata de cum a fost ea dezvoltata in ultimii 30 ani. Se anunta constructia unor noi structuri politice, sociale, financiare, corporatiste iar anii urmatori vor fi despre curatarea a ce nu mai functioneaza pentru a face loc celor noi care vor sustine mai bine viata asa cum a ajuns ea la acest moment.

Acest mesaj al schimbarii este sustinut de Cosmos prin faptul ca in aceleasi zile cu marea conjunctie a avut loc si eclipsa de Luna plina pe axa Rac-Capricorn dar si revenirea socantului Uranus in Taur dupa 5 luni de stationare retrograda. Unele lucruri trebuie facute chiar daca nu sunt placute.

Dar vestea buna adusa de Saturn este ca munca sustinuta duce la rezultate fara urma de indoiala. Cine a luat-o pe scurtatura si crede ca ii va merge, va vedea ca nu e asa.

Albert Einstein spunea: Nu esuezi pana cand nu te opresti din a incerca.

Traim vremuri in care trebuie sa mergem mai departe ca sa construim lumea noua!

Iata cum descrie astrologul Tania Gabrielle marele eveniment de Duminica 12 ianuarie : "In data de 12 ianuarie 2020 va avea loc conjunctia Saturn-Pluto in Capricorn. Cele doua planete nu s-au mai intalnit in Capricorn de circa 500 de ani, iar ultima data cand s-a intamplat asta, Martin Luther se delimita de Biserica catolica. Asadar, puteti sa va dati seama ca si de aceasta data conjunctia Saturn-Pluto in Capricorn va marca un moment major de schimbare la nivel de Constiinta, pentru umanitate.

De aceasta data, schimbarea va fi si mai mare, va fi uriasa, fiindca mai avem si Soarele in Capricorn, iar Mercur este si el parte a acestei configuratii planetare. Soarele reprezinta Lumina noastra interioara, Sinele nostru Superior, iar Mercur reprezinta viziunea noastra, modul in care vedem lucrurile, in care percepem viata, in care comunicam.

In acest context, data de 12 ianuarie vizeaza o schimbare majora la nivel de Constiinta nu doar in ceea ce priveste umanitatea, ca si colectiv, si si in ceea ce ne priveste pe fiecare dintre noi.

Cand Saturn si Pluto sunt impreuna, este vorba despre intorsaturi de situatie, schimbari majore.

Energia transformatoare a lui Pluto si energia manifestarii reprezentata de Saturn, combinate, pot fi folosite intr-un mod distructiv sau intr-unul constructiv/ creativ.

Cand noi participam la modul constient la ceea ce se intampla si cunoastem semnificatia unor momente/energii, putem sa traversam astfel de perioade cu usurinta si gratie si putem folosi aceste energii pentru a realiza lucruri care ne sunt benefice.

Pentru a va ajuta sa intelegeti semnificatia momentului, o sa dau mai multe detalii cu privire la cele doua planete.

Saturn este o planeta ce se refera la structuri, la manifestare, la a avea rabdare, a respecta ritmul natural al lucrurilor. Cand vorbim de Saturn in Capricorn, vorbim despre structuri ale societatii, despre structuri/ sisteme economice, politice, religioase, culturale, corporatiste, medicale si academice. In jurul acestor structuri noi ne construim viata.

Pluto vorbeste despre schimbari profunde/ radicale, despre "moarte si renastere", despre propria imputernicire, prin decizia de a da drumul la ceea ce nu ne mai serveste.

Pluto vorbeste despre evolutia sufletului nostru, despre crestere.

Asadar, cand avem conjunctia Saturn-Pluto stim ca este vorba despre evolutia noastra, stim ca este un moment in care Constiinta umanitatii face un salt urias, stim ca anumite structuri ale vietii noastre se vor prabusi si ceva Nou le va lua locul. Si asta se intampla la nivel personal, dar si la nivel colectiv. Si este extrem de important sa intram adanc in interiorul nostru si sa vedem adevarul despre credinte/ tipare/ lucruri/ situatii/ activitati/ persoane/ relatii din viata noastra care nu mai rezoneaza cu cine suntem noi si sa le dam drumul, sa nu ne mai agatam de ele. Pentru ca schimbarile majore se intampla prin a te dedica propriei cresteri, prin a face alegeri in consecinta, prin a-ti face munca interioara, prin a inceta sa te mai minti pe tine insuti."

Iata ce inseamna pentru fiecare zodie marea conjunctie dintre Saturn si Pluto in Capricorn:

Saturn in conjunctie cu Pluto are urmatorul mesaj: Succesul este rezultatul muncii sustinute si cat mai bine facute, invatand din esecuri, din loialitate si din perseventa.

BERBEC

Este timpul sa iti asumi responsabilitatea pentru directia incotro se indreapta viata ta, Berbecule. Te ascunzi in spatele unor roluri si titluri ? Dai vina pe altii pentru greselile tale ? Si cariera sau calea aleasa de tine iti reprezinta cu adevarat scopurile si chemarea autentica ? Este timpul sa te opresti din a te preface. Nu mai ai cum sa mentii aparente dupa ce Saturn si Pluto ajung in conjunctie si in varful hartii tale. Daca ai refuzat sa cresti sa fii responsabil pentru viata ta in acesti ani, acest esec nu va putea fi ignorat. Daca ai abuzat de putere pe de alta parte, poti plati. Cum vrei sa fii retinut de oameni ? Ce vrei sa se aleaga din viata ta ? Este timpul sa decizi.

TAUR

Ce dogme rigide si calcifiate iti distrug viata, draga Taur ? Ce credinte perimate, religii, filozofii, moralitati ai adus cu tine din trecut ca sa te tina acum inlantuit ca in inchisoare ? Acestea se misca in constructii mentale fara sens pe care le-ai facut ca sa ti se arate ce sunt ele de fapt. Nu te teme de necunoscut si nu te mai ascunde in spatele principiilor tale. Afirma-ti propriul adevar ! Este timpul sa iti asumi responsabilitatea pentru cum va arata viata ta si sa sa iti reformulezi viziunile despre lume si viata. Aspecte internationale, de imigrare, de educatie, de religie si de legislatie dar si de media si publicare vor avea lectii importante sa iti predea cu aceasta ocazie.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.