Horoscop special Uranus prima data retrograd in TAUR dupa 80 ani. Ce se poate intampla sub CEL MAI REBEL RETROGRAD pana pe 10 ianuarie

Uranus retrograd in Taur nu a mai fost de acum 80 ani, unii/multi dintre noi nici nu stiu cum se simte aceasta energie. Daca Uranus direct este cea mai rebela planeta prin efectele pe care le are asupra noastra, este evident ca nici Uranus retrograd nu se lasa mai prejos. Planetele mari ca Uranus si care nu sunt planete personale (Luna, Venus, Mercur, Marte) nu aduc efecte de la o zi la alta ci actioneaza din fundal, insa dupa ce se va fi incheiat acest tranzit retrograd si vom privi in urma, vom observa cu usurinta modificarile pe care le-a adus in viata noastra.

Asadar, sa ne facem confortabili pentru urmatoarele cinci luni pentru ca aceasta energie va deveni noua noastra normalitate.

Citeste aici totul despre Horoscopul special Uranus in Taur dupa 80 ani si pana in 2026 !

Cum va impacta Uranus retrograd fiecare zodie variaza de la caz la caz in functie de caracteristicile hartii fiecareia, insa un lucru este valabil pentru toata lumea : vom experimenta o puternica nevoie de a elimina orice complicatie inutila care ne ingradeste libertatea iar acest mod de a privi diferit lucrurile duce la o modificare uriasa de paradigma.

Uranus este planeta libertatii, deci este cel care ne rupe lanturile a tot ce ne face sa ne simtim legati, ne darama ziduri, este acel rebel care da la o parte fara urma de regret traditii ca sa dea nastere unei noi cai spre viitor. Este un rebel cu cauza si scop – acela de a ridica umanitatea pe noi drumuri. Daca Uranus ar fi o persoana, ar fi un activist neobosit care ne impinge mult in afara zonei de confort si mai aproape de o schimbare inconfortabila pe alocuri dar atat de necesara.

Ne-ar intreba de ce alegem sa fim limitati cand viata are asa de multe optiuni sa ne ofere?

Pentru ca Uranus face totul ca sa ne recapatam libertatea fireasca acolo unde o pierdem, in tranzitul sau retrograd ne va trimite spre lumea noastra interioara ca sa vedem ce ne tine blocati din a trai o viata mai spontana si libera, de ce suntem mai putin rebeli desi am vrea, de ce inclinam sa urmam conventionalul desi inima ne spune altceva.

Uranus retrograd se anunta totusi un tranzit interesant si chiar pozitiv pentru multi care vor trai multe momente de entuziasm, se vor focusa pe multe lucruri bune iar aspectele negative vor fi depasite mai usor. Nevoia de libertate va fi asa de mare incat vom gasi rapid solutii sa ajungem la ea, solutii care inainte ni se pareau total de neconceput. Subiectele pot fi de la relatia cu un partener pana la un nou sistem financiar la care putem adera ; absolut orice e posibil cu Uranus in Taur si nimic nu poate fi anticipat.

Uranus, fie el direct sau retrograd, spune atat: esti pregatit sa primesti neasteptatul ca sa fii liber si indreptat spre viitor?

Dar desi suna bine cand citim, multi oameni se tem de schimbari si dezvolta multe mecanisme de supravietuire tocmai ca sa se opuna acestor schimbari care chiar le aduc binele. Tocmai de aceea Uranus ne sustine sa fim proactivi si sa trecem dincolo de fricile noastre ca sa ajungem la pozitivul din viitor. Daca nu faci ceva diferit, cum sa obtii rezultat diferit ?

Nu conteaza unde te afli acum in viata ta, sub aceasta energie a lui Uranus retrograd in Taur te vei simti ghidat sa construiesti un pod intre radacinile tale si partea expansiva din tine care cauta intotdeauna sa creasca, sa se schimbe si sa rupa modelele trecutului si nu pentru ca ar fi neaparat gresite ci pentru ca asta inseamna evolutie, un nou mod de a face acelasi lucru.

A gasi acest echilibru intre vechi si nou este calatoria personala a fiecaruia si pe care o vom intelege abia dupa ce Uranus isi va termina calatoria retrograda.

Indiferent daca esti in cautarea unei energii care sa scuture putin lucrurile in viata ta sau din contra sa aduci mai multa stabilitate, acest retrograd va aduce o schimbare de sustinere ca sa te simti mai increzator si impamantat, indiferent incotro te vor purta vanturile vietii.

Schimbarea este parte din viata, exact precum anotimpurile care vin si pleaca, ca oamenii sau joburile sau capitolele din viata noastra care vin si pleaca. Putem ramane intepeniti in frica tinand cu dintii de trecut sau putem folosi experientele trecute ca sa avansam cu incredere spre viitor.

Sub acest Uranus retrograd 2019, primul in Taur dupa 80 ani, suntem incurajati sa fim precum un copac ce isi intinde ramurile mai mult si mai mult, dar mai intai avem de sapat in radacini ca sa ne dam voie sa stam drepti, increzatori si puternici, inradacinati in valoarea de sine si iubirea de sine.

"Atunci cand radacinile sunt adanci, nu ai de ce sa te temi de vant."

Ce se poate intampla in urmatoarele 5 luni?

– te poti simti atras subit sa explorezi lucruri noi, sa cauti invatatori sau mentori noi sau sa traiesti experiente neasteptate fara sa iti fie foarte clar ce cauti deocamdata.

– Te poti simti pregatit sa iti dai jos o masca si sa iti asumi si arati o parte din tine care nu a fost exprimata adecvat pana acum.

– te poti simti pregatit sa te scuturi de o anumita frica sau iti poate fi, in sfarsit, clar ce te-a tinut pe loc de atata timp.

– Poti simti ca ai parte de o trezire puternica, pozitiva, sustinatoare si care iti aduce entuziasm cand vine vorba de a transforma ceva pentru viitorul tau.

– Intrebari si notiuni vagi care iti pluteau inca din primavara isi pot gasi raspunsurile mult asteptate.

– Chiar daca nu suntem inca dispusi sa vedem o noua perspectiva asupra unei teme sau un nou mod de a fi, Uranus ne va impinge asa de tare ca sa vedem incat vom vedea ce avem nevoie ! Energia sa spune : Da drumul sau vei fi impins !

– Poti ajunge in relatii si prietenii noi si extrem de interesante cu care nu prea aveai cum fi asa in trecut. Nu ignora rolul acestora in viata ta si accepta-le ca fiind mesageri ai schimbarii vietii tale.

– Poti simti sa aduci subit schimbari redecorand o casa, vizitand locuri noi si petrecand timp cu oamenii dragi insa in moduri noi si interesante.

Lasa-te ghidat de Uranus retrograd in Taur si nu vei ajunge pe un drum gresit!

Uranus retrograd 2019 pentru : BERBEC

Pentru tine, o scuturare serioasa dar constructiva poate aparea pe domeniul veniturilor tale, a valorilor si posesiunilor tale materiale. Daca ai devenit prea posesiv, vei primi un sunet al unui clopotel de trezire. Asigura-te asadar ca iti reglezi atasamentele si posesivitatea si fii generos cu oamenii din preajma ta chiar daca nu este natural pentru tine sa fii asa.

Uranus retrograd 2019 pentru : TAUR

Identitatea ta si intreaga ta viata s-a schimbat si se schimba rapid, cariera, planurile, dragostea, cu Uranus in zodia ta din primavara. Viziunea ta pentru viitor este dramatic diferita fata de cum era si poti experimenta schimbari aparent infricosatoare doar pentru ca sunt necunoscute dar care aduc vremuri pline de entuziasm. Ai incredere ca totul este spre binele tau si ca iti vei gasi chemarea profunda acum, deci fii deschis spre toate posibilitatile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.