Horoscop special: Uranus retrograd in TAUR - a doua oara dupa 80 ani. Noi transformari reale de la MARELE REBEL?

Uranus o ia aparent inapoi pe orbita sa in jurul Soarelui pe 15 august si va fi retrograd pana in ianuarie 2021. Uranus este una din planetele exterioare, ceea ce inseamna ca nu mereu ne impacteaza vietile la nivel personal la fel ca planetele de viteza mai mare si deci mai aproape de Soare, insa tot e util sa stim ce pregateste fiecarei zodii aceasta planeta caracterizata prin imprevizibilitate care aduce vremuri de imensa crestere si schimbare de perspectiva pentru toata lumea.

Uranus este planeta inovatiei, a marilor revelatii si treziti – si este prezent in viata noastra ca sa ne invete cum sa fim oameni unici si orientati spre progres.

Deci cand Uranus e retrograd, este vremea sa incepem sa procesam, sa revizuim si sa ne adaptam la directiile noi pe care Uranus ni le arunca in cale.

In plus, cu acest retrograd avand loc in totalitate in zodia fixa Taur – a doua oara dupa 80 ani, prima data fiind anul trecut – vom trece prin cresteri mentale si perioade de reasezari despre ce valorizam financiar sau in relatii sau chiar cu noi insine.

Faptul ca rebelul Uranus va fi retrograd in senzualul Taur condus de Venus, toate aspectele financiare si cele ce tin de inima si relatii vor trece intr-o calatorie astrologica de roller coaster. Universul ne da rara oportunitate sa dam drumul tuturor relatiilor ce contin drame in care am suferit, ca sa intelegem valoarea proprie din cadrul parteneriatelor. La fel se aplica si oportunitatilor financiare.

Daca ai simtit cum se coc si pregatesc schimbari, inspiratii si modificari de paradigma in viata ta inca de cand a inceput anul 2020, acum primesti o oportunitate de a vedea pe care dintre aceste scantei ai dori sa le imbratisezi, integrezi si explorezi in adancime.

Iata impactul lui Uranus retrograd 2020 pentru fiecare zodie:

Uranus retrograd 2020 pentru: BERBEC

Obiceiurile tale de cheltuit bani in anul 2020 au inclus tot felul de achizitii pe baza de impuls. Dar Uranus retrograde te va ajuta sa iti schimbi perspectiva despre bani si sa ai alta relatie cu contul tau bancar. Ai cinci luni sa te aduni si sa fii mai responsabil fiscal implementand noi planuri de economisiri.

Uranus retrograd 2020 pentru: TAUR

Gandeste-te la tot dupa care tanjesti sa explorezi dar nu ai avut curaj sa o faci si pune-le pe scris. Aceasta este directia ta oficiala in continuare pentru ca e vremea sa iti asumi riscuri si sa descoperi noi parti din tine. Te vei surprinde si pe tine cu noua atitudine rebela care iti va permite sa fugi de un status banal al vietii si sa iti atingi vise de adolescenta.

Uranus retrograd 2020 pentru: GEMENI

Gemenii sunt guralivi ca fel de a fi dar te poti descoperi vorbind mai putin si fiind in taceri mai introspective ca directie noua de imbratisat sub coordonarea lui Uranus retrograd cinci luni. Alegi constient sa stai mai departe de prieteni, iubiti sau cunostinte superficiale. Nu esti nici in dispozitia de a te ocupa de drame – iti este bine sa petreci mai mult timp cu tine insuti.

