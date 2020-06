Horoscop special: Venus IESE din RETROGRAD si flirteaza in Gemeni pana pe 7 august 2020! SCHIMBARI IMPORTANTE pentru RELATII!

Venus sta maxim o luna intr-o zodie insa iata ca in acest an special 2020 avem lucruri de rezolvat cu energia Gemenilor pentru ca Venus va fi aici pana pe 7 august ! De ce atat de mult?

Iata datele importante pentru tranzitul lui Venus in Gemeni:

3 aprilie : Venus intra in Gemeni

5 mai : incepe perioada de umbra pre-retrograda

13 mai : Venus stationeaza retrograd in Gemeni

25 iunie : Venus revine la miscarea directa in Gemeni

7 august : Venus paraseste Gemenii si intra in Rac

Venus retrograd are loc doar in cinci zone ale hartii astrale si la fiecare 8 ani revine in aceeasi zodie. De aceea pentru acest Venus retrograd in Gemeni din 2020 este util sa ne reamintim cum au fost relatiile, povestile de amor, viata sociala si iubirea de sine in primavara anilor 2012 si 2004 cand Venus a fost retrograd tot in Gemeni.

Cum ne schimba si pe noi Venus in Gemeni? Care este energia acestei combinatii?

Venus in Gemeni vrea sa fie libera, sa se bucure de flirt, sa incerce lucruri noi si sa aiba parte de distractie lejera. Aceasta este energia pe care o vei aduce si tu in relatiile tale. Este un timp minunat pentru socializare si intalniri cu oameni diferiti. Semnul Gemeni apartine elementului aer si este atras de inteligenta, de abilitatea mentala si de conversatiile interesante cu cineva in relatii. Este cel mai social semn zodiacal si vrea sa interactioneze cu cat mai multi oameni diferiti se poate.

Venus in Gemeni vrea sa iti mentii optiunile deschise ca sa fii spontan si sa curgi cu fluxul vietii. Nu te incarca cu prea multe planuri si angajamente pentru ca te vor sufoca.

Gemenii conduc comunicatiile de tot felul. Daca iubesti pe cineva, spune-i ! Spune verbal, spune pe scris. Exprima-ti iubirea prin cuvinte, texte, videouri, bloguri, poze, postari, facebook, orice... sau chiar si in moduri de moda veche, o scrisoare, o vedere. Este important acum ca cei din viata ta sa stie ca ii iubesti si aceasta luna e cea mai buna perioada de a-ti transmite usor si firesc acest tip de mesaje.

Venus in Gemeni flirteaza natural si adora sa se joace si sa tachineze.

Pentru ca Gemenii sunt un semn dual, fii pregatit ca oamenii sa spuna una si sa se refere la altceva. Sau poate vrei sa iesi, te aranjezi si in clipa in care ajungi la destinatie sa vrei de fapt sa te duci in alt loc ! Oamenii se vor razgandi usor si vor sari de la una la alta precum fluturii.

Petrecerile si alte ocazii sociale vor fi distractive si interesante in acest tranzit. Daca te-ai simtit izolat sau blocat, aceasta perioada se va simti ca o gura de aer proaspat care sa iti permita sa te conectezi cu oamenii in moduri noi si pline de entuziasm. Este minunat acum sa planifici sau sa mergi intr-o vacanta, sa calatoresti, sa vezi locuri noi si interesante.

Venus conduce nu doar viata amoroasa dar si finantele. Cand este in Gemeni inseamna ca schimburile de idei pot duce usor la a face produse si servicii generatoare de bani. Acum poti genera bani din surse multiple. Este un timp excelent pentru micile afaceri sau pentru cele aflate la inceput de drum, pentru a veni cu idei care sa genereze venit pasiv.

