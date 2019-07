Horoscop special: Venus în casnicul Rac, 3-28 iulie 2019. Noi influenţe pentru DRAGOSTE şi RELAŢII! Ce noutăţi te mai aşteaptă?

Venus este planeta zeita a romantismului, placerii, frumusetii, artei si relatiilor de tot felul, inclusiv cu banii. Ea ne influenteaza felul in care gandim si actionam in iubire, cum ne simtim intr-un parteneriat, cum actionam din iubire de sine pentru propriile dorinte si nevoi precum si rolul pe care il joaca in viata noastra banii si oamenii.

Venus nu este retrograda in 2019, deci vom fi scutiti de lectii si revizuiri in amor si relatii, insa ne vom adapta, vrem nu vrem, pe domeniul relatiilor si iubirii cu noile energii generate de combinatia dintre Venus si zodiile ce o gazduiesc pe rand in orbitarea sa in jurul Soarelui.

Venus este tot ce are valoare pentru noi. Racul este zodia caminului, familiei, hranitului, ingrijitului, confortului si securitatii.

In saptamanile urmatoare, aceste teme vor deveni mult mai importante precum si apropierea de partenerul actual sau cel cautat si stabilirea acelui sentiment de incredere si intimitate.

Venus in Rac promoveaza o energie feminina intensa. Acum creste puterea femeii, a radacinilor si confortului, a tot ce inseamna sa fii asezat in viata. Petrece timp cu familia, cu mamele, cu bunicile, cu femeile importante din viata ta. Traieste in incubator, simte-ti inima. Ai timp toata luna iulie pentru asa ceva. Nu iti asuma acum riscuri, nu e momentul pentru asa ceva. Ulterior, Venus va ajunge in Leu unde vom pasi in aspectele noastre extrovertite si stralucitoare, unde vom simti focul mandriei si spiritul jucaus de copil. Insa mai intai avem nevoie sa ne reamintim sa ne iubim pe noi, sa ne ingrijim, sa devenim propria noastra mama. Sa ne stabilizam (Rac) financiar si emotional, ca apoi sa cheltuim si sa ne scaldam cu libertate in placerile vietii (cand Venus va fi in Leu).

Venus este planeta sensibilitatii si afectiunii in timp ce Racul este zodia care stie sa iubeasca si sa ingrijeasca, sa se ocupe cel mai bine de cineva din tot zodiacul.

Cand aceste doua energii ajung impreuna, se creaza potentialul pentru o mai mare intimitate si sansa de a construi pe baze solide relatiile romantice. Ne place sa stam mai mult acasa si sa ne "culcusim" alaturi de persoana draga, sa vorbim despre ce simtim. Ne gandim serios sa ducem o relatie de la nivel de flirt la un nivel mai profund.

Nevoia de a ne pasa de altii, chiar sa ii maternam, va fi mult mai puternica cu Venus in Rac. Familia si sentimentul de a te simti conectat la radacinile tale vor deveni mai importante si te vor implini sufleteste acum. A crea un cuib si a avea grija de cuibul tau iti va da multa placere ; poti decora anumite camere in casa pentru a fi primitoare, calde, pentru a se simti ... acasa. Casa ta iti va fi sanctuarul tau si vei face orice ca acest spatiu sa te faca sa te simti in siguranta si iubit, dar in care sa oferi si tu celor dragi iubire si securitate.

Daca lucrezi sau ai de-a face cu domeniul imobiliar, Venus in Rac iti poate aduce succesul si satisfactia mult dorita.

Sa nu fii surprins daca te vei simti cam pe toane si delicat emotional sub acest tranzit, mai ales cand vine vorba de prietenii si relatii romantice. Acest tranzit ne face mai sensibili decat de obicei, deschide posibilitatea de a fi raniti sufleteste mai usor. Natura protectoare a Racului este sa se retraga si sa se ascunda cand e ranit, deci fii constient ca poate exista si aceasta tendinta. Partea buna a acestei vulnerabilitati aduse de Venus in Rac este ca inima ti se deschide larg acum, permitandu-ti sa atragi si sa dai iubire mult mai usor.

Cum este o persoana pe timpul lui Venus in Rac?

Cu Venus in Rac esti : maternal, sensibil, iubitor, profund, intuitiv, afectuos, iritabil, protector, prudent, dependent, de incredere.

Aspectele de casa si familie sunt incredibil de importante acum. Racul e zodia casnica si prefera nopti tihnite acasa in locul celor galagioase in exterior. Caminul iti este sanctuar si preferi sa gatesti, sa gradinaresti sau sa decorezi spatiul mult iubit. O casa care sa se simta sigura este esential si vei face tot ce poti ca sa ii protejezi pe oamenii iubiti, dar poti fi si irational in aceasta dorinta a ta, poti fi provocat usor sa devii dezechilibrat, luand totul personal si fiind iute la manie. Totusi, fiind constient de aceste influente, poti practica arta de a nu reactiona.

Pentru ca acasa este asa de important acum, si iubirea devine treaba serioasa. Daca nu te intereseaza flirtul sau relatiile ocazionale, acum poti gasi un partener de termen lung cu care sa iti faci o relatie serioasa sau o familie. Dragostea fara implicare sentimentala nu te (mai) implineste, deci vei cauta relatii in care sa simti conexiunea aceea profunda, de la inima la inima, cu cealalta persoana.

Desi iti doresti o conexiune adanca, esti totusi prundent in aspectele ce tin de inima. Cand esti ranit, te doare foarte mult si dureaza mai mult pana iti trece. Acesta este motivul pentru care iti vine mai greu sa iesi din carapacea ta – ai nevoie de ea ca sa iti protejeze aceasta sensibilitate crescuta care exista dincolo de suprafata. Dupa ce lasi garda jos, devii un partener foarte iubitor si sentimental.

Cum iti influenteaza viata in luna iulie tranzitul VENUS IN RAC 2019?

Venus in Rac pentru zodia: BERBEC

Pregateste-te sa petreci! Intre 3 si 28 iulie, Venus va calatori prin zodia Rac ceea pentru tine inseamna ca domeniul casei tale va deveni punctul central si social in aceasta perioada. In principal esti incurajat sa iti deschizi usile pentru oamenii la care tii, fiind o perioada de timp ideala sa fii gazda unor intruniri sociale cu prieteni sau reuniuni de familie. Vei experimenta multa armonie in casa ta totodata, pana la urma Venus este planeta iubirii. Este si planeta artei, deci atentia ta se va indrepta spre a imbunatati si infrumuseta mediul in care traiesti ca sa iti reflecte propriul stil.

Venus in Rac pentru zodia: TAUR

Poetul si comunicatorul tau interior vor fi centrul scenei. Intre 3 si 28 iulie, Venus va calatori prin zodia Rac si in sectorul tau de intelect, trezindu-ti elocventa de a te exprima cat se poate de armonios. Este despre mintea care iti va urma cu cooperare inima. Ca atare, acum este timpul sa iti expimi aprecierea fata de oamenii la care tii si sa oferi cuvinte bune strainilor pe care ii intalnesti. Mai mult, daca apare un conflict, vei fi inclinat sa faci compromisuri ca sa mentii pacea. Doar asigura-te ca rezultatul este si in interesul tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO