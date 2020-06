Horoscop TAROT lunar IUNIE 2020. Mesajul cartilor de tarot pentru toate zodiile

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Luna IUNIE 2020 se anunta una bogata pentru toate zodiile.

Specialistii in tarot va arata mai jos ce mesaje au cartile mistice pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop tarot lunar IUNIE pentru BERBEC

Steaua, 9 de bate, 6 de spade

Vrei sa mergi mai departe in viata, ceea ce presupune sa lasi in urma ceva (un job, o relatie, un angajament, o localitate). Desi iti doresti, "ruperea" de situatia respectiva ti se pare foarte dureroasa. Totusi, aceasta este o cale pe care trebue sa mergi. 6 de spade iti arata ca esti gata de drum, ca este un timing corect. Iar Steaua vine sa-ti aduca mesajul ca visele pot deveni realitate. Schimbi locul, schimbi norocul, cum spune o vorba de la noi.

Horoscop tarot luna IUNIE pentru TAUR

Imparatul, Valetul de spade, 2 de pentagrame

Chiar le poti avea pe toate? Sau e doar sentimentul acela ca ne este dat sa traim ceva crud. Suntem victimele unor forte superioare? Acestea sunt ganduri pe care ar trebui sa le temperezi in luna iunie. Pentru ca fiecare dintre noi are puterea de a obtine TOATE lucrurile pe care le-a visat. Numai ca sunt momente in care nu este pregatit pentru acel vis. Valetul de spade reprezinta ezitarea in legatura locul si modul in care vrei sa-ti investesti energia si timpul. 2 de pentagrame sugereaza ca e nevoie sa-ti intinzi aripile si sa cauti noi orizontori, sa vezi varietatea optiunilor. Iar Imparatul iti dovedeste ca daca te concentrezi suficient de bine, vei reusi sa atingi fiecare tinta propusa.

Horoscop tarot lunar IUNIE pentru GEMENI

Luna, Imparateasa, 4 de bate

Luna este despre secrete, iluzii si mister. Iar pentru Gemeni nu este mister mai mare decat propria personalitate. Imparareasa iti aduce mesajul ca vei ajunge intr-un nou nivel de constienta si stima de sine. Esti bun cu cei din jur, esti plin de compasiune in ceea ce-i priveste pe cei la care tii. Acest sentiment nobil va fi contagios si ii vei molipsi si pe altii cu bunatatea ta. Ceea ce iti va netezi calea spre un nou progres. 4 de bate este ca un "as in maneca". El va aduce inapoi rasplata pentru karma ta.

