Horoscop TAROT pentru SOLSTIŢIUL DE VARĂ. La ce trebuie să se concentreze zodiile pe toată perioada verii!

Din punct de vedere spiritual, solstitiul de vara te indeamna sa iti ridici vibratiile, sa te bucuri de viata, sa petreci mai mult timp in natura

BERBEC: 1 de Foc – Forta

Mesajul pe care ti-l transmite aceasta carte este ca urmeaza o vara de exceptie. De asemenea, iti cere sa iti urmezi instinctul. Poate ca nu trebuie sa-ti planuiesti totul in de-amanunt. Lasa spiritul sa te ghideze. Fa lucrurile care iti plac, care te incanta. Hraneste-te cu focul care arde in tine, cu pasiune. Bucura-te de libertate!

Puterea ta: Raul

Petrece cat mai mult timp langa rauri, langa apa. Iti vei incarca bateriile. Invata de la rau ca el nu ia decizii: el curge, cand lin, cand salbatic.

TAUR: XIII – Moartea

Nu te speria! Aceasta carte este una dintre cele mai eliberatoare din pachetul de carti de tarot. Ea iti aduce mesajul ca urmeaza o schimbare pozitiva in viata ta, chiar daca acest lucru presupune finalul unei relatii, al unei prietenii sau al unui contract de munca. De asemenea, poate insemna ca iti iei la revedere de la vechiul TU si il imbratisezi pe noul Tu, mult mai intelept.

Puterea ta: Salcia

Petrece cat mai mult timp langa salcie. Invata de la ea sa nu te impotrivesti. Salcia se apleaca, se indoaie, se adapteaza si se face si mai puternica.

GEMENI: 8 de Pamant – Muntele

Solstitiul de vara aduce progresul, iar aceasta carte iti aminteste ca mai sunt sarcini de implinit pentru a inainta. Fiecare tel este important. Vezi ce ai lasat in urma. Chiar si daca este ceva foarte dificil de implinit, nu-l lasa in urma. El are o lectie pe care trebuie sa o inveti. Fii prezent in ceea ce faci, de cand incepi pana la final. Asa iti vei imbunatati capacitatile, vei deveni mai intelept si vei pute avansa.

Puterea ta: Muntele

Petrece cat mai mult timp la munte. Nu conteaza daca esti la baza lui, la mijloc sau in varf. Apreciaza locul in care esti si bucura-te de ceea ce ai obtinut pana acum, fiind constient de fiecare nivel al dezvoltarii tale.

