Horoscop TAROT săptămâna 10-16 iunie 2019. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 10-16 iunie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

2 de spade

Acesta carte simbolizeaza parteneriatul si echilibrul. Ea iti arata ca ai nevoie sa dai si sa primesti. Nimeni nu are intotdeauna dreptate 100%. Ia in calcul care sunt situatiile sau relatiile din viata ta in care ai nevoie de echilibru.

2 de spade iti transmite mesajul ca parteneriatul actual va merge cel putin la fel de bine ca si pana acum. Indiferent ca este vorba de unul romantic sau de afaceri. Totusi, ar trebui sa sporesti angajamentul si sa le echilibrezi, astfel incat sa nu neglijezi un partener in favoarea celuilalt. Comunica mai mult. Nimic nu se poate obtine fara efort.

Horoscop TAROT. TAUR

Valetul de pentagrame

Aceasta carte este simbolul plictiselii. Poate esti tentat sa zici ca lucrurile au nevoie de mai multa agitatie. Esti sigur? Ar fi bine sa iti schimbi acest impuls si sa-ti folosesti energia intr-un mod mai bun. Incantarea trebuie creata.

In general, Valetul de pentagrame arata suportul de care ai nevoie pentru ca o sarcina sa fie indeplinita. Este un semn de bun augur care iti da energie. Valetul de pentagrame iti da putere de concentrare intr-o sarcina care nu iti produce placere, dar pe care trebuie sa o faci.

Horoscop TAROT. GEMENI

8 de bate

Aceasta carte are multe intelesuri. Iti poate aduce la lumina frustrarea, oboseala si poate fi mesajul ca ai nevoie de si mai multa rabdare. Sau poate ca ai facut tot ce a depins de tine, iar acum astepti actiunea celorlalte persoane implicate. Mesajul este sa nu fortezi lucrurile. Lasa-le sa se intample. Daca ai facut tot ce a depins de tine, acum asteapta!

