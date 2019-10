Horoscop TAROT săptamâna 14-20 octombrie 2019. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 ZODII

Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 14-20 octombrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

7 de bate

Aceasta carte semnifica sfidarea, apararea, agresiunea, convingerea si valoarea. Agresiunea si apararea sunt reprezentate de cele 7 bate, ca doua parti ale aceleiasi monede. Poti fi intr-un conflict, intr-o competitie. Unele batalii merita sa fie purtate, altele nu. Trebuie sa verifici daca o lupta merita efortul, este in folosul scopului tau sau nu. Daca raspunsul este DA, atunci trebuie sa fii mai indraznet, mai agresiv. Aceasta carte iti cere sa iei pozitie, sa schimbi energia si sa-ti sustii cu tarie credintele. Daca raspunsul este NU, atunci nu-ti irosi energia.

Horoscop TAROT. TAUR

As de cupe

Aceasta carte este foarte puternica si are un mesaj pozitiv legat de dragoste, fericire, afectiune. Poate ca este vorba despre un nou inceput intr-o relatie, poate ca incepi ceva nou in viata. Cartea iti transmite mesajul ca lucrurile sunt in ordine. In general, oamenii cu care interactionezi iti aduc fericire, dragoste, bunastare in viitorul apropiat. Ar trebui sa te simti fericit. E o perioada prielnica sa-ti faci prieteni noi.

Horoscop TAROT. GEMENI

Rege de cupe

Aceasta carte aduce vorba despre echilibrul emotional, compasiune si diplomatie. Regele de cupe sta pe un tron mare de piatra, poarta o tunica albastra si o mentie aurie – simbol al statusului si al autoritatii. O mica amuleta in forma de peste la gat simbolizeaza creativitatea. In mana dreapta tine o cupa care reprezinta emotiile, iar in stanga un sceptru, simbolul puterii si al controlului. El nu se uita la cupa sa, parand ca se concentreaza pe altceva. Poate ca isi stapaneste foarte bine emotionalul, incat nu mai e nevoie sa se concentreze atat de mult pe el insusi. De asemenea, Regele de cupe pare sa pluteasca pe un bloc de granit in mijlocul unei mari agitate. In spatele lui, un peste sare din apa, in stanga lui, un vapor navigheaza in siguranta, in ciuda furtunii. De aceea, aceasta carte este simbolul calmului si al echilibrului, chiar si in perioade tulburi. Trebuie sa inveti cum sa-ti imbratisezi emotiile, un sa-ti stapanesti impulsurile subcontientului, fara sa te lasi coplesit de ele. Ai puterea de a controla si echilibra ceea ce simti.

