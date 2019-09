Horoscop TAROT săptămâna 16-22 septembrie 2019. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 ZODII

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 16-22 septembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

9 de pentagrame

Aceasta carte este una dintre cele mai incurajatoare din pachetul de carti. Poate anunta abundenta, independenta financiara, prosperitate. Cartea ilustreaza o femeie bine imbracata, care sta intr-o gradina frumoasa. Ea poarta o roba aurie si o bereta rosie, semnul averii si al statusului social inalt. Vita de vie din spatele ei este plina de struguri, simbolizand relatia sanatoasa cu banii. Ea se bucura de roadele muncii sale, fara a exagera. Un soim sta calm pe mana stanga a femeii, semnificand autocontrolul intelectual si spiritual al acesteia. In fundal, se observa o casa mare, probabil a femeii, un alt semn al abundentei si al implinirii financiare.

Horoscop TAROT. TAUR

3 de pentagrame

Aceasta carte este simbolul muncii in echipa, al colaborarii, al invataturii, al implementarii. Cartea infatiseaza un tanar pietrar care lucreaza cu uneltele sale o portiune dintr-o catedrala. In fata sa, doi arhitecti tin planurile proiectului. Plafoanele in crestere si gravurile complexe semnifica faptul ca ambele parti sunt foarte pricepute in meseriile lor. Pietrarul pare sa discute despre progresul sau cu arhitectii si chiar daca este mai putin experimentat, acestia apreciaza opinia si stiinta specialistului. Limbajul corpului insinueaza ca acest tanar este un contributor esential la finalizarea catedralei, iar arhitectii vor sa se asigure ca toata lumea va afla despre acest lucru.

Horoscop TAROT. GEMENI

Judecata

Aceasta carte simbolizeaza concluziile pripite, deciziile si rationamentele facute in graba. Daca esti predispus la astfel de actiuni, aceasta carte este un semnal clar ca e timpul sa slabesti ritmul, sa renunti la graba si sa gandesti mai mult. Poate fi, de asemenea, mesajul unei transformari spirituale majore. Daca tragi concluziile pripite, pune stop acum. Daca altii iau decizii pripite in ceea ce te priveste, tu nu ai ce face, decat sa realizezi ca nu este problema ta, este problema lor.

