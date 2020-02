Horoscop TAROT saptamana 18-23 februarie 2020. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 17-23 februarie 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

Luna

Aceasta carte simbolizeaza iluzie, teama, anxietate, intuitie, subconstient. Cartea infatiseaza o Luna plina pe cerul noptii, pozitionata intre doua turnuri inalte. Luna este simbolul intuitiei, al viselor, al subconstientului. Lumina este scazuta in comparatie cu cea a Soarelui, insa ilumineaza drumul spre constiinta inalta care se desfasoara intre cele doua turnuri.

In prim plan se afla un iaz (care simbolizeaza mintea subconstienta). Un rac mic iese din bazin, simbolizand primele etape ale dezvoltarii constiintei. Un caine si un lup stau pe campul cu iarba si urla la Luna, ceea ce reprezinta atat elementele salbatice ale mintii noastre, cat si cele imblanzite/domesticite.

Horoscop TAROT. TAUR

Turnul

Aceasta carte iti arata ca unii oameni nu mai sunt de partea ta sau anumite situatii nu mai iti sunt favorabile. Nu trebuie sa percepi acest lucru ca pe ceva dramatic, ci sa accepti ca schimbarea face parte din viata. Este ca sic and ai construi un castel in aer si te-ar surpinde faptul ca se prabueste pe pamant.

Aceasta carte vine sa-ti arate ca ar trebui sa inlocuiesti niste asteptari nerealiste, cu ceva accesibil si palpabil. Este in regula sa visezi, insa este important sa traiesti in realitate si nu in fantezie. Vei trece peste aceste situatii cu bine, mai ales daca iti vei aminti ca adevaratele resurse sunt in interiorul tau.

Horoscop TAROT. GEMENI

Rege de bate

Aceasta carte poate insemna intelepciune, deschidere, optimism, energie masculina. Poate reprezenta o persoana din viata ta, cel mai probabil un barbat cu parul deschis la culoare. Mesajul este sa-ti folosesti energia intr-o directie pozitiva.

Regele de bate este un semn bun. Daca reprezinta o persoana din viata ta, mesajul este ca aceasta iti poate oferi suportul de care ai nevoie. Iti va hrani ambitiile si te va ajuta sa realizezi ceea ce ti-ai propus. Gandeste pozitiv.

