Horoscop TAROT saptamana 25 FEBRUARIE - 1 MARTIE 2020. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 24 februarie – 1 martie 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

2 de cupe

Daca te intrebi despre o persoana pe care tocmai ai intalnit-o, acesta poate fi "jumatatea" pe care o cauti de multa vreme. Cartea aduce mesajul ca exista posibilitatea ca aceasta intalnire sa fie de bun augur. Se poate naste o prietenie frumoasa care ar putea inflori spre ceva romantic. Se poate spune ca sunteti pe aceeasi lungime de unda si ca va leaga ceva special.

Horoscop TAROT. TAUR

Cavalerul de bate

Aceasta carte este simbolul energiei, al pasiunii, al actiunii inspirate, a aventurii, a impulsivitatii. Cavalerul de bate sta in sa, imbracat in armura si purtand o mantie galbena, decorate cu salamander (asociate semnului Foc), o casca cu pene rosii. El tine in mana dreapta o bata inmugurita, simbolul energiei si entuziasmului sau pentru aceasta misiune. Calul sau se ridica pe doua picioare, gata de actiune. Ca in toate cartile din pachetul de Bate, in fundal se vede un mediu uscat si sterp, cu munti aflati la distanta mare.

Horoscop TAROT. GEMENI

7 de pentagrame

Aceasta carte are legatura cu planurile pe termen lung, rezultatele sustenabile, perseverenta, investitiile. Cartea infatiseaza un barbat care priveste cu mandrie spre recolta sa bogata, pentru care a muncit din greu. Nu i-a fost usor sa astepte ca micile seminte pe care le-a plantat sa ii umple gradina, dar acum se poate odihni si bucura de roadele muncii sale. Chipui ii pare obosit, dar multumit.

Mesajul cartii este ca succesul va veni. Nu exista munca sustinuta, cu rabdare si cu efor depus, care sa nu fie recompensata. Totusi, atentie si la corpul tau. Nu trebuie sa munceti pana la epuizare!

