Horoscop TAROT saptamana 28 ianuarie - 2 februarie 2020. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 27 ianuarie – 2 februarie 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

2 de spade

Cele doua sabii iti transmit mesajul ca nu exista nicio confuzie. Nu e nimic de care sa nu fii constient deja. Doar ca alegi sa iti tii ochii inchisi pentru a nu fi nevoit sa iei decizii dificile. Cateodata, aceste decizii sunt legate de modul in care legi prietenii sau de modul in care te implicit in situatii de un dramatism exagerat. Cateodata esti intrebat direct, iar in scopul de a nu deranja pe cineva, alegi sa nu spui nimic. Dar acest lucru te pune intr-o situatie frustranta si incepi sa-ti inchizi inima, pentru a nu mai suferi in viitor. Toate actiunile tale din acest moment sunt influentate de cat de calm esti si cum poti evita conflictele si emotiile contradictorii.

Horoscop TAROT. TAUR

4 de bate

Aceasta carte aduce vestea unei bucurii, a unei celebrari, a atingerii armoniei, a relaxarii, a intoarcerii acasa. Cartea infatiseaza doi oameni fericiti dansand si sarbatorind cu flori in mana. In prim-plan se vad cununi de flori si struguri suspendate intre bate. Impreuna, aceste elemente aduc mesajul bucuriei, al satisfactiei care vin odata cu implinirea unui tel important, unui scop. In spate, alt grup de oameni (probabil familia) stau in fata unui castel mare (reprezentand siguranta si confortul casei) si sarbatoresc, de asemenea.

Horoscop TAROT. GEMENI

7 de cupe

Aceasta carte este simbolul oportunitatilor, al alegerilor, al gandirii intelepte, al iluziei. Cartea infatiseaza un barbat care sta in fata a 7 cupe pline cu diverse daruri. Unele cupe contin daruri dezirabile (bijuterii, lauri de victorie), altele contin mai degraba blesteme (serpi, dragoni). Norii si cupele simbolizeaza visurile si dorintele barbatului. Cu alte cuvinte, cartea transmite mesajul "Ai grija ce-ti doresti, caci s-ar putea sa devina realitate!". Alegeri trebuie facute, insa in deplina cunostinta de cauza, astfel incat sa nu cazi in mirajul beneficiilor si sa ajungi la cupa indezirabila.

