Horoscop TAROT saptamana 31 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 30 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

As de pentagrame

Aceasta carte are aspecte pozitive si indica un nou inceput. Sanatatea si vitalitatea sunt la cote inalte. Cand iti apare aceasta carte este un semn ca lucrurile sunt pe calea cea buna in ceea ce priveste norocul si bunastarea. Cateodata poate insemna daruri in bani sau poate o mostenire.

Aceasta carte indica optimism, speranta pentru viitor. Poate ca vei incepe un proiect nou sau poate ca va trebui sa lucrezi cu tine insuti. Indiferent de situatie, este un semn bun.

Horoscop TAROT. TAUR

Cavalerul de bate

Aceasta carte este excelenta, mai ales daca ai de facut o calatorie. Te simti energizat, gata de drum, cu incredere de sine si pofta de a-ti indeplini obiectivele. Mesajul acestei carti este pozitiv si in ceea ce priveste cariera si te anunta ca urmeaza un succes de care trebuie sa fii foarte mandru. Savureaza implinirea acestui obiectiv.

Horoscop TAROT. GEMENI

Regina de bate

Aceasta carte reprezinta una dintre cele mai fertile (si la propriu si la figurat) energii feminine din cartile de tarot. Regina aduce energie buna si este de bun augur mesajul ei. Ea poate semnifica prezenta unei femei din viata ta, cu parul deschis la culoare. Poate fi din zodie de foc (Berbec, Leu, Sagetator). Aceasta femeie merita pastrata in viata ta, chiar daca pare egocentrista. Este un prieten bun, care va fi tot timpul de partea ta. Daca nu ai o astfel de femeie in viata ta, mesajul are legatura cu cariera. Urmeaza ceva pozitiv la locul de munca.

Daca vrei sa faci in copil, aceasta carte iti transmite mesajul ca vestea buna va veni cat de curand.

