Horoscop TAROT săptămâna 6-12 mai 2019. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 6-12 mai 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

6 de cupe

Aceasta carte inseamna nostalgie. Te uiti inapoi la ceea ce a fost. Poate e ceva ce are legatura cu copilaria ta. Dar, important este sa nu dai prea multa atentie la ceea ce a fost si sa te concentrezi pe amintirile placute. Mai mult, repeta-ti "zilele mai bune de-acum vor urma", ca un fel de autoprofetie.

Horoscop TAROT. TAUR

Puterea

Aceasta carte iti transmite ca mintea este ceea ce conteaza si trebuie sa-ti pastrezi concentarea pe ceea ce vrei si nu pe ceea ce nu vrei in viata. Mesajul este ca ai abilitatea de a-ti folosi gandurile in favoarea ta sau a celorlalti. Si nu doar abilitatea, ci si responsabilitatea. Infrange-ti temerile, controleaza-ti impulsurile, nu-ti pierde rabdarea. Este important sa meditezi, sa petreci timp singur, chiar si daca esti angajat intr-o relatie si ai 12 copii. Nu-ti da voie sa-ti irosesti energia in frica si griji. Scoate-le din capul tau, pastreaza-ti mintea limpede.

Horoscop TAROT. GEMENI

Regina de cupe

Aceasta carte este una dintre cele mai indragite din pachetul de carti de tarot. Ea indica dragostea, compasiunea, grija pentru noi insine si pentru cei din jurul nostru. Poate fi vorba despre o femeie din viata ta, cu parul deschis la culoare. Cand iti apare aceasta carte poti intelege ca o femeie cu aceste caracteristici se numara printre sustinatorii tai si iti ofera ajutorul. Daca nu exista o astfel de femeie in viata ta, atunci cartea iti aduce mesajul ca trebuie sa te tratezi cu dragoste si compasiune, sa-ti arati respectul pe care il meriti.

