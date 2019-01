HOROSCOP 25 ianuarie 2019. Balanţele au o zi excelentă, ce se întâmplă cu celelalte zodii

HOROSCOP BERBEC

Cum se face ca peste tot dai numai de oameni nervosi, agitati, recalcitranti, care isi elibereaza nervii exact pe tine? Nu poti discuta cu astfel de persoane, pentru ca apeleaza de fiecare data la ton ridicat, la replici severe, la critici si acuzatii nefondate, ce tensioneaza inutil atmosfera. Evita sa stai in compania lor, pentru ca ori iti strica tie toata buna dispozitie, ori te molipsesc si pe tine de aceeasi maniera de comunicare: nepoliticoasa, rautacioasa, certareata, or tu nu esti asa de obicei.

HOROSCOP TAUR

Ai o stare ciudata in fata unui nou inceput, de parca nu-ti place ceea ce se prefigureaza la orizont, si te tii cu dintii de lucrurile pe care le cunosti deja. Nu prea isi place noutatea, de aceea preferi sa ramai intr-o zona cu care esti deja familiarizat, dar va trebui totusi sa accepti schimbarea din mers. Nu poti sta permanent blocat intr-o singura stare de lucruri, chiar daca iti convine de minune stabilitatea, deci fii pregatit si pentru eventuale cai noi de mers. Si tu te schimbi in timp, se mai ivesc si noi directii, ca atare fii deschis la nou, chiar daca cere mult de la tine.

HOROSCOP GEMENI

Chiar daca nu mai este acelasi ritm alert de inaintare a unui plan catre punctul maxim la care visezi, nu inseamna ca nu inainteaza lucrurile. Ba da, doar ca ceva mai lent decat ai fi dorit tu! Ca atare ai rabdare si nu grabi lucrurile, pentru ca te afli pe parcursul unui plan care progreseaza lent, pas cu pas, dar neintrerupt. Imagineaza-ti ca ceea ce se naste acum sub ochii tai e precum o roca ce se slefuieste in timp indelungat, pana ajunge la forma perfecta. De ce sa sari peste etape cand fiecare pas de pe parcurs conteaza pentru ceea ce construiesti? Rabdare, asadar, si continua constructia!

HOROSCOP RAC

Stai pe ganduri, dar o faci cu impartialitate si realism, pentru a descoperi ce anume te tine pe loc. Din cand in cand, e buna o astfel de analiza la rece pentru a intelege ce se petrece, pentru ca numai asa iti vei recapata increderea si siguranta pe care indoiala te-a cam facut sa le pierzi in ultima vreme. Faptul ca ai mers o vreme ca pe gheata subtire, te-a determinat sa-ti pierzi increderea in tine sau in oameni, dar acum chibzuiesti lucid si profund si descoperi cine era vinovat de aceste piedici: fricile tale distructive. Esti gata sa renunti la ele?

HOROSCOP LEU

Cat timp faci totul ca la carte, conform legii, ai toate motivele sa astepti rezultate dintre cele mai bune. Orice abatere de la un regulament dictat de altii mai presus de tine se poate solda cu amenzi de care chiar nu ai nevoie, deci incearca sa faci totul cum trebuie, cum ti se cere si cum e cinstit. Vei fi foarte multumit sa obtii ceva pe cai complet legale si pe forte proprii, fara a te simti cu musca pe caciula in nicio directie, cei care fac totul pe cai juste vor fi apreciati si mai ales recompensati, ca atare mergi pe drumul cel drept pana la roadele meritate!

HOROSCOP FECIOARA

E o placere sa muncesti, pentru ca te ocupi de activitati pe sablonul talentelor tale. Pune-le mai bine in valoare, scoate la lumina ceea ce stii si, mai ales, ceea ce-ti place, pentru ca sunt mari sanse ca o pasiune extra-profesionala sa devina, mai tarziu, punctul de plecare a unui nou serviciu pentru tine. Merita sa te gandesti si la alte directii in cariera, si ce poate fi prima tinta spre care iti indrepti gandurile daca nu pasiunile, hobbyurile si placerile tale personale. Nici nu stii cum talentul tau de a vorbi, de a scrie, de a vinde se poate transforma rapid intr-o sursa de venit pe termen lung.

HOROSCOP BALANTA

Azi te simti liber sa faci ce vrei, de parca tocmai ai aflat un verdict prin care ti sa de voie sa actionezi cum iti place! E o eliberare bine meritata, mult asteptata, pentru ca te-ai simtit o vreme captiv intr-o situatie in care erai defavorizat, tratat injust, subjugat fara sa meriti. Ai luptat pe toate caile corecte sa-ti demonstrezi nevinovatia si drepturile, iar acum ai putea primi raspunsul edificator care sa-ti dea in sfarsit acea senzatie de totala descatusare. Acum esti liber sa pornesti in ce directie vrei, de vreme ce s-a rupt ghiuleaua pe care o carai de picior. S-a facut dreptate, s-a facut lumina, si nu poti sa nu jubilezi in sinea ta spunand: am avut dreptate.

