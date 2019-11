Horoscop VINERI 22 NOIEMBRIE 2019. Zi bună pentru o retrospectivă critică

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 22 NOIEMBRIE 2019; Soarele intra de azi in zodia Sagetator si in sfarsit esti liber sa iti explorezi optiunile. La multi ani tuturor celor nascuti in aceasta zodie minunata ! Cat timp Soarele este aici, pune-ti intrebarile specifice tuturor Sagetatorilor : Care este semnificatia acestui fapt, ce este important acum, ce este cel mai important pentru mine?