Horoscop VINERI 24 IANUARIE 2020. Luna Noua în Varsator astăzi, prima din noul deceniu!

Ziua de azi aduce o revelatie, o eliberare, o surpriza. Si daca nu azi, este timp si in zilele viitoare cand se mentine efectul Lunii Noi.

Gandeste in afara cutiei conventionale a mintii cu Luna Noua in Varsator. Varsatorul este coordonat de Uranus iar Luna Noua este acum in cuadratura cu Uranus, deci este semnalul clar ca un mod vechi de a face ceva, de a gandi ceva devine istorie. Si ultimele saptamani au pregatit terenul in acest sens. Dar ce sa pui in locul ramas liber ? Incearca sa experimentezi ceva mai mult cu mintea ta, sa gandesti versiuni total noi. Nu te teme sa dai la o parte regulile cunoscute si sa pornesti pe un drum nou de gandire sau actiune. O atitudine detasata emotional functioneaza bine acum ca sa capeti perspectiva cea mai potrivita pentru tine.

Disponibilitatea ta de a incerca o abordare noua iti va aduce rezultate si satisfactii foarte mari in timp.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te poti intalni cu o mare idee aparuta neasteptat in calea ta si nu trebuie sa o respingi pentru ca iti pare improbabila. Este ziua in care sa gandesti mare si sa tintesti si ajungi sus. Studiaza bine obstacolele din plan bine de tot si iti vei da seama ca insusi obstacolul iti va sugera cum sa il inlaturi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Oamenii in pozitii de autoritate iti pot intarzia munca azi ca sa isi razbune unele suparari din trecut. Nu te consuma daca se intampla asa ceva pentru ca orice nu are loc la un anumit moment inseamna ca are timpul sau in care trebuie sa se intample. Bucura-te de linistea vietii personale si iti va creste entuziasmul.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este vital sa iti pui toata baza pe mintea logica astazi si sa afli ce incearca ea sa iti transmita in relatie cu cineva apropiat. Ce ganduri vechi ai despre aceasta persoana ? Cum ai putea sa privesti relatia voastra cu un aer nou ? Nu ezita sa actionezi hotarat in clipa in care simti ca ai o noua abordare ce iti este benefica.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.