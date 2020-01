Horoscop WEEKEND 10-12 ianuarie 2020. Un weekend o dată la 500 ani! Ce se petrece în Univers ACUM

O parte a lumii a vazut cercul de foc al eclipsei solare din 26 decembrie in zodia Capricorn si exact dupa doua saptamani se va vedea eclipsa de Luna plina in Rac, numita si a lupilor, atunci cand Luna se va scufunda in umbra Pamantului.

Suntem, asadar, in sezonul eclipselor, ceea ce inseamna ca schimbarea pluteste in aer.

Eclipsa lunara din 10 ianuarie are loc tot pe axa Rac-Capricorn in care se afla Nodurile Lunare din iulie 2018 si unde vor fi pana in iulie 2020 cand se incheie acest ciclu de doi ani. Pana atunci, ele vor continua sa ne mentina focusul pe starturi si transformari majore in vietile noastre pe toate domeniile vizate de Rac (casa, familie, parinti, mama, camin, emotii) de Capricorn (structuri, profesie, ambitie, pragmatism) si mai ales de opozitia dintre acestea doua. Ca o sumarizare, energia acestei eclipse transmite : tanjim dupa hranirea sufletului (Luna in Rac) totusi suntem dependenti de eficienta si competenta (4 planete in Capricorn).

Sa retinem cum descrie Tania Gabrielle marele eveniment de Duminica 12 ianuarie : "In data de 12 ianuarie 2020 va avea loc conjunctia Saturn-Pluto in Capricorn. Cele doua planete nu s-au mai intalnit in Capricorn de circa 500 de ani, iar ultima data cand s-a intamplat asta, Martin Luther se delimita de Biserica catolica. Asadar, puteti sa va dati seama ca si de aceasta data conjunctia Saturn-Pluto in Capricorn va marca un moment major de schimbare la nivel de Constiinta, pentru umanitate.

De aceasta data, schimbarea va fi si mai mare, va fi uriasa, fiindca mai avem si Soarele in Capricorn, iar Mercur este si el parte a acestei configuratii planetare. Soarele reprezinta Lumina noastra interioara, Sinele nostru Superior, iar Mercur reprezinta viziunea noastra, modul in care vedem lucrurile, in care percepem viata, in care comunicam.

In acest context, data de 12 ianuarie vizeaza o schimbare majora la nivel de Constiinta nu doar in ceea ce priveste umanitatea, ca si colectiv, si si in ceea ce ne priveste pe fiecare dintre noi."

Iar in ceea ce priveste noua miscare pe care Uranus o face iesind din retrograd, pe 11 ianuarie, iata ce e bine sa stim:

Revolutionarul Uranus a fost fortat intr-un calm inconfortabil fata de energia sa obisnuita cat timp a fost retrograd din 11 august 2019, fapt ce ne-a tinut mai ponderati si chiar blocati sa facem schimbari importante pe care le simteam cum clocotesc dincolo de suprafata. Dar cand Uranus va iesi din retrograd sambata, toate acestea care au fost suprimate vor erupe la o scara personala si globala.

Uranus este planeta socurilor si surprizelor, dar a fost inhibat in retrograd, dand o perioada de calm aparent, insa in miscare directa pe putem astepta la idei si evenimente atat briliante cat si socante. Uranus este in Taur de anul trecut si va fi aici pana in 2026, locatie unde a mai fost acum 80 ani si de unde a initiat schimbari masive pe plan financiar, bancar si social in lume. Daca credem ca ultimele cinci luni au fost haotice, inseamna ca nu am vazut inca nimic.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Universul iti ofera o invitatie pentru a castiga o mai buna intelegere a lumii si a locului tau in ea. Asta poate insemna pentru tine sa tasnesti intr-o iesire sau escapada de weekend unde sa simti lucruri speciale si sa te regasesti ; poate inseamna sa participi la un workshop provocator de dezvoltare personala si spirituala ; poate insemna sa te scufunzi in practici spirituale adanci sau sa te conectezi cu oameni ale caror povesti de viata sunt foarte diferite de ale tale. Instinctiv tu cauti modalitati pentru a creste, deci iti va fi de mare folos sa te expui in fata mai multor idei, experiente si oameni. Ce vei invata te va ajuta sa te decizi incotro o iei in viitor si in ce sa crezi.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In lumea ta, tu vei fi steaua principala a spectacolului vietii, deci pregateste-te sa atragi atentia. Fie ca este vorba de comunitatea ta din mediul profesional sau din alt mediu, oamenii vor dori sa stie mai multe cine esti de fapt si ce ai de gand, mai in detaliu. Asadar, este timpul sa capitalizezi in avantajul tau toata aceasta galagie si sa obtii sustinere pentru un proiect important. Oamenii sunt schimbatori si in curand vor fi altii in centrul scenei, deci fa-ti conexiunile cat esti pe valul atentiei. Intr-o forma sau alta, steaua ta este in crestere.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pregateste-te pentru zile foarte pline de entuziasm pentru viata ta sociala. Sunt multi oameni interesanti cu care sa te conectezi si multe lucruri foarte cool pe care sa le faci. Ai putea chiar decide in avans care sunt lucrurile ce merita sa fie bifate in weekendul acesta si ce ar fi bine sa tai de pe lista, pentru ca nu sunt suficiente ore ca sa faci chiar tot ! Vei fi popular in anturajul tau si anumiti oameni simt nevoia neaparata sa fie in raza ta de actiune si viata, deci sa nu fii surprins daca oamenii iti capteaza atentia prin te miri ce procedee.

