HOROSCOP weekend 11-12 mai. O zodie îşi găseşte jumătatea

HOROSCOP. Ce ne aduce Luna in Leu? Da, sa profitam ca avem Luna in Leu. Stim ca Luna seteaza tonul nostru emotional pe masura ce trece prin cele 12 zodii timp de 28 zile. Poti folosi acest ritm ca sa mergi in acord cu energia sa benefica sau poti sa ignori total aceste informatii. De tine depinde, insa poti trai mai usor atunci cand folosesti fortele Universului si curgi o data cu ele, in loc sa te lupti cu morile de vant.

HOROSCOP. Daca Luna este in Leu, este cel putin frustrant sa faci activitati profesionale intense, sa stai in casa sau sa evadezi in imaginatie. Daca vrei sa folosesti energia Lunii in Leu, este bine sa stii in ce consta ea si ce sa faci benefic cu timpul tau si cu emotiile si asteptarile tale. Cand Luna este in Leu, este timpul sa petrecem. Iesim din casnicul Rac care a fost gazda Lunii si acum vrem sa fim acolo unde este actiunea vietii. Bucuria vine atunci cand traim din inima si asta avem de facut cu Luna in Leu. Dorim sa traim la scara mare.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Intotdeauna vei avea noi scopuri financiare sau noi tinte pentru cariera ta pe care sa le doresti. Este valoros sa fii constient de ce ai realizat pana acum ca sa poti sarbatori realizarile. Si, cel mai important, redirectioneaza-ti energia spre alte domenii ale vietii pe care le-ai lasat mai putin acoperite de tine. Viata ta personala va beneficia daca in weekend te vei distra pe cinste. Sunt zile foarte bune sa creezi fericire in mod inentionat si sa te conectezi mai profund cu cei de acasa. Poate este timpul pentru o reuniune plina de distractie cu cei dragi.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti foarte versat cand vine vorba de metafizica, conectarea cu spiritul si a putea vedea imaginea de ansamblu a vietii. Poti insa sa devii asa de prins de ce este acolo in afara incat nu mai vezi lucrurile interesante care se intampla chiar sub nasul tau in propria ta curte. Cu alte cuvinte, sunt zile bune si necesare in care sa te conectezi cu viata de zi de zi si cu lumea obisnuita. Actualizeaza-te cu ce se intampla curent, recupereaza ultimele vesti de la vecini, rude, oameni intalniti frecvent. Iti va da o perspectiva de care ai nevoie cu privire la ce conteaza acum in prezent. Intelepciunea superioara spirituala este extraordinar de valoroasa daca o folosesti in moduri practice, nu ca sa evadezi din viata curenta.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sistemul care te sustine iti poate parea ca nu iti aduce beneficii in modurile in care crezi tu ca ar trebui. Totusi, este deseori acolo cand ai nevoie. In acest weekend, este posibil sa fii preocupat despre ce fac sau nu fac altii pentru tine atunci cand esti mai independent. Este un timp excelent sa pui seminte pentru o viitoare prosperitate si sa faci noi conexiuni umane care sa te ajute sa cresti. Succesul se obtine mult mai usor decat crezi uneori. Insa, daca tu crezi ca ai oricum suficient suport pe care sa te bazezi, este posibil sa nu fii motivat sa explorezi noi optiuni. Ori asta este o greseala. Imbina cele doua.

