Horoscop WEEKEND 19-21 aprilie 2019. Weekend sub efectul a trei evenimente astrale rare!

Desi aparent multi vor spune ca viata lor nu se schimba cu nimic, da-ti timp si vei vedea ca cel putin o schimbare de mentalitate daca nu de abordare tot s-a petrecut. Sa nu subestimam forta Universului de a ne pune pe directia buna, chiar cand noi nu o vedem !

In afara de puternicul tranzit al Lunii, acest weekend este dominat si de dublul eveniment de sambata : Soarele intra in sezonul sau Taur 2019 pana pe 20 mai iar Venus, planeta iubirii, relatiilor, armoniei, frumusetii intra in Berbec.

Asa cum stim, rebelul Uranus este instalat in Taur pana in 2026 si se va intalni, desigur, cu Soarele aici in aceasta luna ceva mai tarziu. Sa ne pregatim pentru unele momente cel putin interesante, revelatoare, de "aha!". Temele activate de aceasta intalnire vor avea legatura cu: valorile, abilitatile de a face bani, aspectele practice ale vietii – toate vor fi revolutionate in sezonul Taur 2019.

Insa pana sa ne scufundam in efectele marii intalniri Soare Uranus in Taur, sa reamintim ce aduce Soarele in senzualul Taur: Taurul este un semn fix de pamant, cu o personalitate puternica si inflexibila, condus de fermecatoarea Venus. Venus se exprima diferit in Taur fata de cum este in Balanta, cealalta zodie condusa de ea.

In Taur, Venus ne activeaza din plin cele cinci simturi pamantesti si tot ce inseamna placere. Sezonul Taur ne reaminteste ca, oricat de mult am munci si am trage "la jug", sa ne oprim si sa mirosim florile.

Dupa ce Luna plina speciala este in Balanta, ea trece imediat in Scorpion, asa incat tot weekendul vom fi scaldati de lumina Lunii in Scorpion!

Intensitate – iata despre ce este Luna in Scorpion. Fie ca este o pasiune, o euforie, o tristete sau o dorinta, emotiile sunt simtite la un nivel adanc si personal. Superficialitatea nu va functiona pentru noi acum.

Te poti simti mai increzator si poti avea energia de a solicita mai ferm lucruri in relatii, te poti simti foarte motivat si plin de resurse. In general, sunt foarte intensificate emotiile de la ambele capete ale spectrului si pot varia destul de mult intre ele, gratie influentei Scorpionului. Asteapta-te deci la susuri si josuri emotionale.

Acum vei simti conexiuni la un nivel adanc cu persoane de sex opus.

Pot aparea sentimente de gelozie si razbunare, asa ca ai grija mare sa eviti confruntari inutile si fara miza, mai ales ca Luna iese din Scorpion si starea ti se schimba.

Ce e specific sub Luna in Scorpion, dupa Luna plina:

– fii foarte atent la gelozii si obsesii care pot aparea ca ciupercile dupa ploaie. Daca apar, ele vin ca sa te invete unde ti-ai pierdut puterea sau unde ai cedat-o celuilalt. O iubire trebuie sa te imputerniceasca, nu slabeasca sau injumatateasca.

– Daca simti ca pluteste o furtuna in aer intre tine si oricine altcineva, de regula partenerul, las-o sa vina si sa se manifeste. Aerul proaspat apare mereu dupa furtuna. Poate chiar este nevoie sa clarificati anumite aspecte.

– Exploreaza-ti aspecte mai intunecate din tine. De ce te temi si care este cauza ? Care iti sunt secretele ? Poate fi timpul sa ne dezgropi din ele.

– Daca suferi, du-te la cauza adevarata si decide ce se impune a fi schimbat. Vezi ce obiceiuri rutinate ai si ce e bine sa schimbi din ele.

– Fii foarte atent la ce visezi. Poti avea vise profunde si intunecate sub Luna in Scorpion, poti avea cosmaruri. Scrie despre ce visezi. Visele sunt aici sa te ghideze.

– Contempla misterele vietii, ciudatul si neobisnuitul vietii.

– Elibereaza ceva, orice de care nu mai ai nevoie ca sa faci loc pentru o noua crestere si evolutie.

– Curata prin casa sau gradina, debaraseaza inutilitatile si gunoaiele.

– Intalneste-te cu un psihoterapeut sau fa o calatorie samanica.

– Fa dragoste

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu este numai despre tine sau totul despre tine in acest weekend, Berbecule, deci pune-ti atentia pe partener (in iubire sau in afaceri) sau pe oricare adult cu care interactionezi intr-un mod mai semnificativ. Intr-un fel, te-ai putea simti ca si cum orbitezi in jurul acestei relatii decat ca te angajezi in ea din interior. Sunt zile bune sa iti dai seama atel daca relatia este functionala sau deteriorata. Aceasta faza a conexiunii relatiei se apropie de o concluzie si o inchidere si ar fi bine sa gestionezi lucrurile in timp ce mergi inainte cu optimism.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Desi unele convingeri personale iti sunt foarte clare si solide, o parte din alti oameni cu care interactionezi pare sa nu urmeze acelasi ritm si gandire ca tine si ai nevoie de timp petrecut in solitudine ca sa iti dai seama care sunt raspunsurile inimii tale si cum sa te protejezi de intruziuni din exterior. Daca e nevoie sa te schimbi, da-ti libertatea sa o faci si sa schimbi si cursul actiunilor, chiar daca ai setat obiective care si ele trebuie sa fie reajustate. Sunt multe cai spre fericirea personala si a ta poate fi doar a ta, nu trebuie sa se potriveasca cu credintele altora neaparat. Crede in tine!

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Credinte personale pe care le ai te vor indrepta in aceste zile spre frumos, spre iubire si spre realizari minunate pe care le doresti si astepti de foarte mult timp. Este un weekend de sperante inalte si credinta care sa permita inspiratiei sa preia fraiele. Se incheie un ciclu de viata, incepe altul si este un moment de cotitura in bine pentru multi Gemeni, in care vezi, in sfarsit, cum te eliberezi si inchizi vechi usi si deschizi ferestrele pentru ca aerul nou sa intre. Unele circumstante de viata sunt pe cale sa se schimbe. Asuma-ti raspunderea pentru partea ta de munca si pentru cea care urmeaza sa fie facuta ca sa progresezi si reusesti. Ai incredere si traieste in ritmul Universului.

