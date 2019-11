Horoscop WEEKEND 22-24 noiembrie 2019. Vin zile mai bune cu Luna in Balanta in noul sezon Sagetator? Ce zodii au iubire pe weekend?

Ne-am obisnuit asa de mult cu energia emotionala si grea a Scorpionului incat aproape ca am uitat cum este viata si in afara Lumii subterane in care ne-a tinut Scorpionul.

Acum este timpul sa mergem mai departe.

Cine a zis ca viata va fi usoara ? Dar cu siguranta va fi frumoasa si plina de experiente ! – pare a fi promisiunea de viata a Sagetatorului care este neobosit in a descoperi pentru sine si pentru semenii sai dovezi cat de frumoasa este viata in imprevizibilitatea ei, indiferent de vremuri, circumstante, influente, situatii.

Starea noastra de spirit in Sagetator va fi optimista, promitatoare si de vibratie buna. Este o perioada de timp foarte plina si ocupata, dar e un fel de agitatie constructiva, focusata destul de mult pe distractie decat pe productivitate. Oricum, fiind inapoi intr-o zodie de foc, Sagetatorul, vom fi clar inspirati sa actionam si sa mergem mai departe intr-o forma sau alta. Nu poti sta pe loc, doar asa, contempland ganduri si trairi, in Sagetator ! Acum este vremea actiunii.

In acest weekend, Luna este in armonioasa Balanta, oferind o sustinere benefica noii energii a sezonului Sagetatorului.

Luna in Balanta vine cu energia calma, pasnica ce transmite speranta ca viata se va echilibra pana la urma, ca ne vom vindeca fiecare de ce are de vindecat – fizic, emotional – si ne vom gasi puterea de a ne reinventa asa cum e menit sa fie mai bine pentru fiecare.

Cu Luna in Balanta, focusul este pe relatii si relationare. Aceasta combinatie inseamna blandete si crearea unei atmosfere primitoare in casa.

Este ideal sa petreci timp de calitate cu cineva drag. Arata-i aprecierea ta creand o atmosfera romantica sau preparandu-i ceva delicios. Daca esti singur, tot te poti bucura de energia Balantei invitand prieteni buni la cina in oras.

Daca ai de creat o impresie buna, Luna in Balanta ajuta lucrurile ca sa iasa totul cu usurinta, farmec si gratie. Oamenii sunt mai diplomati, deci e usor sa creezi relationari. Poti avea o nevoie puternica de a socializa acum.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Balanta :

Petrece timp calitativ cu persoana iubita. Arata-i ca este apreciat, fa-i mancarea favorita, creaza o atmosfera romantica / Daca esti singur, invita un bun prieten sau un partener de afaceri la restaurant / Aranjeaza-te si participa in afara casei la o petrecere sau reuniune sociala / Du-te la teatru, expozitii, film, oriunde unde oamenii se aduna ca sa vada creatii, sa vada frumosul / Creaza ceva frumos la tine in casa / Mediaza un conflict cu scopul restabilirii armoniei in relatii / Cumpara-ti haine frumoase / Propune-ti sa ajungi la un echilibru / Rasfata-te pe tine, rasfata-ti iubita sau iubitul.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in Balanta activeaza in acest weekend parteneriatele pentru tine si va fi intr-o combinatie favorabila cu Venus si Jupiter, fapt ca va pune romantismul in cap de lista pentru tine. Te simti sexy si increzator in tine, iar aceasta stare te face atractiv, deci bucura-te de atentia ce vine usor spre tine. Duminica esti sfatuit sa fii atent la reactiile tale emotionale si la comportamentul impulsiv, al tau si al altora.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu Marte si Mercur ambele in Scorpion activand sectorul relatiilor comise, impreuna cu Luna, esti sfatuit sa te pregatesti pentru urcusuri si coborari emotionale, pasiuni, conversatii profunde si surprize neasteptate in acest domeniu. Mentine-ti echilibrul intern, priveste cum se deruleaza lucrurile ca si cum te uiti la un film si bucura-te de ceea ce vezi. Ar trebui sa planifici activitati care se fac cu inima usoara si cu distractie alaturi de prieteni. Daca poti da deoparte orice urma de drama din aspectele relatiilor, cu atat mai bine.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna in Balanta iti activeaza creativitatea in harta in acest weekend, deci lasa-te inspirat de instrumentele tale favorite, de pictura, de lipici, de stilou, cerneala, canvas sau un jurnal. Scoate orice te inspira sa te exprimi creativ si lasa-ti fluxul creativ sa curga din tine spre lume. Impreuna cu creativitatea, iubirea si romantismul sunt activate si luminate, deci daca nu ai planificat inca nimic pentru vineri si sambata seara, fa-o acum si bucura-te de prietenie si iubire.

