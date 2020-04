Horoscop WEEKEND 24-26 aprilie 2020. Sub Luna in Gemeni, temutul Pluto intra retrograd pana in octombrie!

Da, Pluto este o planeta ce distruge ce nu mai functioneaza, ce nu este benefic ca sa aduca ceva nou.

Uneori insa mai obosim de atata distrugere si renastere si ne prinde bine o pauza. Pluto retrograd aduce o asemenea pauza dar nu totala. Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Pluto isi schimba directia, simtim energia acelei planete mai puternic decat oricand.

In timp ce efectul lui Pluto asupra oamenilor este cunoscut ca noaptea neagra a sufletului, nu ar trebui sa ne temem de aceasta planeta daca invatam cum sa ne abandonam a ce trebuie sa ne aduca. Un tranzit al lui Pluto este unul din cele mai profunde din tot sistemul planetar. Nu este nimic mai putin decat o totala si completa transformare a unei persoane de la un fel de a fi la altul. Iar asta inseamna moarte si renastere. O parte din tine moare ca sa faca lor unui TU mai bun si nou.

Tranzitul lui Pluto retrograd este un moment de reflectie despre putere si control in viata ta.

Daca oamenii te-au controlat sau manipulat, acum este timpul sa te separi de ei. Daca tu ai fost prea controlant cu altii sau cu situatiile, acum este timp sa nu mai fii asa. Acum este timpul eliminarii a tot ce a fost negativ in tine. Evenimente fatidice si teme repetitive te vor reintari sa vezi care din obiceiurile tale controlante, de dependente sau compulsive trebuie eliminate.

Daca ai fost prea sufocant sau controlant intr-o relatie, tinand prea strans de ea, atunci probabil ca vei fi fortat sa ii dai drumul. Daca ai avut comportament obsesiv sau compulsiv incluzand mancarea, bautura, drogurile care au luat controlul vietii tale, evenimentele te vor forta sa faci o schimbare. Cu cat a fost mai intens obiceiul distructiv, cu atat mai extrema va fi etapa de detoxificare si restrictie la care vei fi supus de Pluto retrograd.

Sub Pluto retrograd, este important pentru toate zodiile sa vada obstacolele ca potentiale oportunitati deghizate.

Ce ne aduce Luna in Gemeni din weekend ?

In contrast cu energia schimbarii directiei pentru intunecatul Pluto, Luna in Gemeni aduce veselie. Gemenii sunt un semn zodiacal jucaus, iar Luna in Gemeni este usoara si vesela. Sub Luna in Gemeni, umorul este o cale de a rezolva situatii super serioase. Iti poti pune zambetul larg pe chip si sa lasi deoparte mimica de om serios si preocupat ; oricum viata este ca o joaca, oricum nu putem detine controlul asupra multor imprevizibilitati, deci de ce sa nu fim mai relaxati si prietenosi si un cantec vesel sa cantam ? Aceasta este conceptia Gemenilor. Asa sa fim si noi acum !

Gemenii sunt in continua miscare, in special sociala, cu multe interactiuni, deci fara nimic prea complicat sau emotional care i-ar tine in loc de la multele iesiri pe care le au planificate pentru a trai viata la maxim.

Ca si Luna in Gemeni, si noi simtim nevoia sa circulam, sa vedem lucruri si locuri noi si sa socializam. "Spune-mi ceva amuzant sau fascinant!" parem a spune acum.

Daca lucrezi la o idee, asteapta-te sa primesti multa inspiratie. Gemenii sunt primul semn de aer si la fel de proaspeti precum o bautura rece si acidulata intr-o zi torida de vara.

Timpul pentru sensul vietii vine alta data, insa pentru acum, totul este despre a dansa cu posibilitatile oferite de ea.

Sub Luna in Gemeni, devenim curiosi sa invatam si aflam lucruri noi, deci ia carti, uita-te la filme, la documentare, pe siteuri. Fii atent la izbucniri nervoase cauzate de energia anxioasa a acestui semn mutabil.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Chiar daca acum este un moment energetic puternic in vietile multora din jurul tau, tu simti si dorest ca mai degraba sa petreci timp acasa zilele acestea decat sa fii implicat in activitatile tuturor. Alege pentru tine si nu lasa pe nimeni sa te impinga dincolo de ce simti ca este potrivit pentru tine. Exista un motiv pentru care tinzi sa uiti de nevoile tale dar acum ia decizia sa fii fericit si satisfacut. Ramai fidel propriei persoane, oricat de mare e presiunea din jur. Manipularea poate merge departe iar tu ai tendinta sa reactionezi cu empatie chiar si fata de cei care nu sunt sinceri. Afirmatia weekendului pentru tine : Eu fac ce simt ca e bine pentru mine.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Zilele acestea actiunile tale pot parea haotice si prea intense ca sa fie urmate de cei apropiati tie. Din fericire, tu ai vointa de a urma pe cineva, respectand persoanele de-a lungul drumului si sa stii unde poti gasi lumina atunci cand cararea pe care ai decis sa te imbarci este intunecata. Tu ai puterea de a reusi dar uneori esti ghidat de impulsuri puternice ai putea sa sari o bariera fara sa iti respecti limitele. Zilele acestea ti se cere sa te calmezi, sa respiri si sa te intrebi daca esti pregatit pentru urmatorul pas. Afirmatia weekendului pentru tine : Eu respir.

