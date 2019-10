Horoscop weekend 25-27 octombrie 2019. Luna Noua in Scorpion. Compasiune, iubire, iertare!

Weekend-ul mai aduce o provocatoare Luna noua in Scorpion. Orice rana a trecutului, oricat de dureroasa a fost, poate fi vindecata acum prin darul iertarii! Energia vindecatoare a acestei Luni Noi ne face sa iertam si sa primim iertare chiar si acolo unde credeam ca este imposibil!

Ca sa setam noi drumuri, e nevoie mai intai sa ne desprindem cu iertare si acceptare de tot ce a fost, sa lasam trecutul in urma considerandu-l doar experienta, sa nu ne mai temem de amintiri, sa transformam o trauma intr-o poveste. Orice probleme de relatii pot fi vindecate acum de aceasta Luna Noua prin COMPASIUNE, IUBIRE SI IERTARE. Abia apoi iti poti urma visele, liber de vinovatie sau regret

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul pentru weekend-ul 25-27 octombrie 2019 :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia Lunii in Scorpion te trimite sa calatoresti cu gandul in viitor unde ai de vazut cum va arata un parteneriat important la care lucrezi acum, fie el personal sau profesional. Chiar este nevoie sa te asiguri daca aveti o viziune comuna cu privire la destinatia acestei relatii pe termen lung. Pentru tine, curajosule Berbec, nu orice partener vechi este acum suficient de bun. Luna Noua te ajuta sa simti nevoia unui nou inceput sau macar a unei noi abordari intr-o relatie. Cu oricine mergi mai departe, fie ca semnezi o intelegere sau bati palma sufleteste, trebuie sa aiba acele calitati care sa te ajute pe tine sa stralucesti. In contrapartida, si tu vei reusi sa scoti la iveala tot ce e mai bun din acea persoana. Foloseste aceste zile ca sa explorezi acest aspect.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu nu ai cum sa cedezi asa usor, doar esti Taur. Asadar, fa tot ce iti sta in putinta pentru a te reintoarce pe ring si in joc cu un proiect de munca sau un obiectiv care poate nu a mers asa cum ai visat. Acum ai parte de un nou inceput dupa Luna Noua, ai norocul la indemana, deci ai sanse sa iti iasa bine de aceasta data. Ai mai si invatat unele lucruri noi si esti echipat sa eviti esecul si sa duci lucrurile intr-o noua directie. Daca ai fost frustrat de un loc de munca sau de o relatie, acum stii sa procedezi diferit si sa faci actiuni care sa nu atraga atentie nedorita. Foloseste aceste zile ca sa te relaxezi activ si sa iti pregatesti "armele" pentru o revenire de zile mari.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca vrei sa revigorezi o iubire care e in declin sau este cazuta in rutina, chiar ai nevoie sa fii aventuros. Si ce energie mai buna pentru starea de aventura poate fi decat cea a Lunii in Scorpion din acest weekend ? De ce sa nu iti surprinzi partenerul planificand ceva distractiv si total neasteptat ? Nu trebuie sa cheltui mult cash ca sa te bucuri de viata. Este vorba mai mult sa investesti acel timp in relatie pentru a arata ca inca iti pasa. Daca esti singur, iesi cat mai mult si fa ceva ce iti place. Te poti conecta cu un potential partener ce iti impartaseste acelasi interese.

