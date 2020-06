Horoscop WEEKEND 26-28 iunie 2020. Marte revine acasă, în Berbec. Hai cu veştile bune!

Pana atunci, Marte, aflat in Pesti face cuadratura cu Nodurile Lunare sambata 27 iunie. Nu e chiar un moment usor de trecut cu vederea, dar nu trebuie sa-ti provoci soarta. Este doar un moment de viata care va trece. Duminica, 28 iunie, Marte va intra in Berbec unde se va intalni cu autoritarul Saturn. Va sta aici 6 luni si iti va oferi posibilitatea de a-ti analiza oportunitatile.

De ce este planeta Marte importanta pentru noi?

Marte este planeta actiunii, energiei si a pasiunii aprinse. Este zeul razboiului si este simbolul puterii si exprimarii pline de incredere. Marte este planeta ce ne da energia fizica pentru actiune si pasiune. Este acea forta care te impinge inainte sa actionezi si sa reactionezi, sa iei initiativa, sa faci miscari curajoase si sa conduci dupa propriul tau exemplu. Energia sa este intensa si poate fi atat pozitiva cat si negativa. Marte te poate face romantic pasional, dar si un sclav al simturilor. Te poate face viteaz dar si violent, un razboinic dar si un ingrijorat.

Primul Patrar de Luna, in Balanta

Dupa un periplu de doua zile in zodia Fecioara, in acest weekend, Luna, in crestere, atinge faza Primului Patrar in zodia Balanta, dumnica 28 iunie. Cand Luna este in Balanta se pune in lumina sectorul conexiunilor interumane. Ne ajuta sa ne dam seama exact unde se incadreaza altii in ecuatia vietii noastre. Luna in Balanta este o sansa de a stabili mai clar echilibrul dintre a da si a primi, dintre a fi sau a nu fi cu cineva sau cum sa fim mai bine pentru adevarata implinire a ambilor.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Venus e direct, Marte incepe un capitol nou in Berbec, iata un moment in care problemele trebuie rezolvate. Trecutul ramane in urma, iar tu te ocupi de viitor. Chiar daca unele lucruri vor ramane la fel de incalcite, este foarte important sa mergi inainte.

Afirmatia weekend-ului: Sunt viu!

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Toti ochii sunt asupra ta, toata lumea asteapta urmatoarea miscare din partea ta. Te indrepti intr-o noua directie. Ai hotarat ca de-acum inainte cand viata iti ofera lamai, sa faci un pas in spate si sa-ti prepari o limonada. Ai abilitatea de a controla dimensiunea pagubelor si de a-ti reveni din cenusa ca Pasarea Phoenix. Pentru orice actiune sau proiect nou in plan profesional, asteapta ca Mercur sa iasa din miscarea retrograda.

Afirmatia weekend-ului: Imi pastrez viata privata, privata!

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Intri intr-o faza foarte sociabila. Esti ca un fluture care zboara din floare in floare, din petrecere in petrecere. Vrei ceva diferit, vrei sa spargi rutina, cauti situatii diferite fata de ceea ce erai tu obisnuit. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, petreci timp de calitate alaturi de partener. Daca nu, cu siguranta una din multele evenimente la care vei participa te poate aduce aproape de oameni cu care ti-ar placea sa flirtezi.

Afirmatia weekend-ului: Usa mea spre bucurie este intotdeauna deschisa!

