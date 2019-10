Horoscop weekend 26-28 octombrie 2018. Luna în Gemeni şi apoi în Rac ne reface după Luna plină?

Gemenii sunt un semn zodiacal jucaus, iar Luna in Gemeni este usoara si vesela.

Sub Luna in Gemeni, umorul este o cale de a rezolva situatii super serioase. Iti poti pune zambetul larg pe chip si sa lasi deoparte mimica de om serios si preocupat ; oricum viata este ca o joaca, oricum nu putem detine controlul asupra multor imprevizibilitati, deci de ce sa nu fim mai relaxati si prietenosi si un cantec vesel sa cantam ? Aceasta este conceptia Gemenilor. Asa sa fim si noi acum!

Gemenii sunt in continua miscare, in special sociala, cu multe interactiuni, deci fara nimic prea complicat sau emotional care i-ar tine in loc de la multele iesiri pe care le au planificate pentru a trai viata la maxim.

Ca si Luna in Gemeni, si noi simtim nevoia sa circulam, sa vedem lucruri si locuri noi si sa socializam. "Spune-mi ceva amuzant sau fascinant!" parem a spune acum.

Daca lucrezi la o idee, asteapta-te sa primesti multa inspiratie. Gemenii sunt primul semn de aer si la fel de proaspeti precum o bautura rece si acidulata intr-o zi torida de vara. Timpul pentru sensul vietii vine alta data, insa pentru acum, totul este despre a dansa cu posibilitatile oferite de ea.

Sub Luna in Gemeni, devenim curiosi sa invatam si aflam lucruri noi, deci ia carti, uita-te la filme, la documentare, pe siteuri.

Fii atent la izbucniri nervoase cauzate de energia anxioasa a acestui semn mutabil.

Se schimba rapid starile si emotiile

Cu Luna sub Gemeni, starile de spirit superficiale domina in loc de concentrarea temeinica de zi de zi. Schimbarile rapide de emotii si toane genereaza o flexibilitate chiar necesara in comportament. Luna sub Gemeni dezvaluie partea sociabila din oameni chiar si in cei mai rezervati si antisociali si ii deschide spre tot felul de forme de comunicare.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Gemeni :

Joaca-te cu copiii / vorbeste cu frati, surori, unchi, matusi, veri, bunici / mergi la cumparaturi / mergi la filme sau teatru / aduna frunze cat mai colorate si bucura-te de diversitatea vietii sub aceasta forma / experimenteaza-ti stilul / spune glume bune / mergi intr-o scurta calatorie / du-te la librarii / flirteaza si zambeste la straini.

Din a doua parte a zilei de sambata, energia se schimba pentru ca Luna intra in Rac.

Atunci cand Luna este in Rac, cu totii devenim oameni casnici. Ne dorim sa ne retragem in acel loc unde ne simtim cel mai mult acasa ori ca acasa. Acest lucru poate aduce si un sentiment de "dor de casa" pentru cei ce se afla departe de casa sau de tara sau sunt instrainati de altii. Este si un timp pentru a ne conecta cu cei ce ne cunosc cel mai bine si profund.

Aceasta Luna ne face sa plangem usor si sa avem momente sentimentale. Ne putem trezi absorbiti in amintiri despre o iubire sau prietenie pierduta. Lumineaza si mai mult emotiile si ne putem astepta la schimbari de dispozitie, de la caderi in intuneric la iluminari puternice. Suntem mult mai sensibili la starile altora.

Luna in Rac ne face sa ne dorim sa ne retragem, sa ne reumplem de bine.

Dar este vorba de a ne imbogati prin legaturile de suflet si din siguranta caminului. Nu este o energie moale dar este o nevoie de a ne dori sa fim apropiati, intimi si in medii familiare si familiale. Ne putem indrepta spre mancaruri preferate sau sa ne aratam iubirea gatind sau facand prajituri, toate cu miros de acasa deci de confort si bine. Totul se poate incheia stand comod in varful patului sau canapelei, ca in copilarie cand nu aveam griji.

Ne-am putea surprinde si rataciti in proiecte imaginare. Poti adauga adancime si nuanta emotionala la orice lucrezi acum. Orice ai face, este cu mai multa simtire. Este un timp pentru sensibilitate si in care suntem mult mai empatici in general.

Poti deveni mult mai plin de compasiune fata de altii sau fata de intreaga umanitate. Poti descoperi cu ce poti contribui ca sa aduci alinare cuiva sau mai multora. Poti avea un instinct mai mare despre ce hraneste si face bine oamenilor.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Rac:

Acum este un bun moment sa te bucuri de activitati ce au legatura cu apropierea, caldura umana, hranitul, ingrijitul cu drag, maternatul si apa. Aceste activitati pot avea legatura cu cresterea ta spirituala, cu legaturile cu alti oameni sau conexiunile cu orice fiinta care creste si traieste.

Poti alege sa :

– ia-ti timp sa te bucuri de pacea si serenitatea ce vin din statul pe plaja, pe malul unui lac sau doar in cada de baie.

– Petrece timp de calitate cu familia si prietenii.

– Bucura-te sa iti ingrijesti spiritul creativ prin pictura, desenat, cantat, jucat, scris.

– Ai grija de sufletul altora aducandu-le cadouri, bombonele, prajituri, ce le place lor sau plante si flori ca sa ne inseninezi ziua.

– Fii voluntar ca sa ii ajuti pe altii sa ingrijiti oameni, copii, plante sau sa gatiti lucruri bune pentru altii.

– Lucreaza in gradina, pune seminte, plante, ingrijeste un spatiu verde.

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul pentru weekend-ul 18-20 octombrie 2019:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Universul iti ofera o invitatie pentru a castiga o mai buna intelegere a lumii si a locului tau in ea. Asta poate insemna pentru tine sa tasnesti intr-o iesire sau escapada de weekend unde sa simti lucruri speciale si sa te regasesti ; poate inseamna sa participi la un workshop provocator de dezvoltare personala si spirituala ; poate insemna sa te scufunzi in practici spirituale adanci sau sa te conectezi cu oameni ale caror povesti de viata sunt foarte diferite de ale tale. Instinctiv tu cauti modalitati pentru a creste, deci iti va fi de mare folos sa te expui in fata mai multor idei, experiente si oameni. Ce vei invata te va ajuta sa te decizi incotro o iei in viitor si in ce sa crezi.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In lumea ta, tu vei fi steaua principala a spectacolului vietii, deci pregateste-te sa atragi atentia. Fie ca este vorba de comunitatea ta din mediul profesional sau din alt mediu, oamenii vor dori sa stie mai multe cine esti de fapt si ce ai de gand, mai in detaliu. Asadar, este timpul sa capitalizezi in avantajul tau toata aceasta galagie si sa obtii sustinere pentru un proiect important. Oamenii sunt schimbatori si in curand vor fi altii in centrul scenei, deci fa-ti conexiunile cat esti pe valul atentiei. Intr-o forma sau alta, steaua ta este in crestere.

