Horoscop WEEKEND 29-31 mai 2020. Noutati in amor sub Luna in Fecioara?

Cat timp Luna este in Fecioara, este timpul sa te organizezi. Fecioara este harnicul si muncitorul zodiacului, cel ce se focuseaza pe detalii ca sa faca totul exact asa cum este cel mai bine posibil. Motivatia Fecioarei este aceea de a servi oamenii si viata pentru binele inalt al tuturor. Cu Luna in Fecioara este un timp al modestiei si de a oferi o mana de ajutor din spatele scenei.

Luna in Fecioara ne cere sa recunoastem unde trebuie sa ne imbunatatim abilitatile si la ce suntem buni cu adevarat din ce facem.

Recunoscandu-ne talentele, le putem pune foarte bine in slujba altora. La munca este util sa treci prin rolurile fiecaruia, facand modificarile necesare pentru ca toate calitatile fiecaruia sa fie puse perfect in folosinta. La fel si acasa, este important sa te uiti la rutine si la cum functioneaza gospodaria ca un intreg. Este un timp perfect pentru curatenie sau sa faci lucruri minutioase amanate.

Uneori, Luna in Fecioara ne impinge sa fim capriciosi si cu toane atunci cand lucrurile nu ies asa cum le-ai planificat. Iritarea poate da pe afara precum bulele de sampanie daca lucrurile nu sunt organizate cum trebuie. Rezista nevoii imperioase de a fi un carcotitor si focuseaza-te mai bine pe a fi eficient in ce faci.

Fecioara este semn mutabil ceea ce inseamna ca se adapteaza in functie de mediu. Uneori este nevoie sa te flexezi un pic mai mult ca sa te potrivesti cu toata lumea.

Aceasta Luna in Fecioara ii poate, din pacate, stimula pe cei ce au inclinatia naturala sa fie critici cu sine sau cu altii. Tine minte sa fii bun, bland, tolerant, intelegator si iubitor cu tine si la fel cu ceilalti.

Toata lumea are nevoie de o vorba buna si de iubire, iar acestea sunt deseori mai importante decat impecabilitatea actiunilor facute !

Intrucat Luna conduce mancarea si confortul iar Fecioara conduce sanatatea, este benefic sa planifici sa mananci sanatos sau sa incepi o dieta. Ai putea sa ai mare pofta de alimente proaspete care iti curata sistemul. Intra in contact cu trupul tau. Daca sunt rani sau dureri sau iritari, ce incearca acestea sa iti transmita ?

Cand Luna este in Fecioara, cea mai mare satisfactie emotionala consta in a-i ajuta pe altii.

“Binecuvantati sunt cei care pot da fara sa tina minte si sa ia fara sa uite” – iata energia zilelor cu Luna in Fecioara !

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Fecioara:

Fa curatenie in dulapuri / gateste mancaruri sanatoase / incepe o dieta / du-te sa alergi sau sa mergi pe jos alert / organizeaza-ti mai eficient locuinta / fa curat la birou / bea multa apa / incepe un obicei pozitiv / da o mana de ajutor / pune-ti la punct mai bine talentele

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Vino in fiecare vineri pe SFATULPARINTILOR.RO pentru a afla ce-ti rezerva weekend-ul din punct de vedere astral.

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Disponibilitatea de a parcurge orice efort sau distanta in numele iubirii se poate izbi de un mesaj care te scoate din ritm. Poate ca nu ai ascultat destul de atent ce spune cealalta persoana. Sau poate ca esti asa de focusat pe imaginea de ansamblu incat ai pierdut din vedere detalii mici dar cruciale despre scenariul tau actual romantic. Indiferent ce se pare ca se intampla, poate fi, de fapt, doar o distagere de la a gestiona un alt subiect important personal. Lasa deci relatia deoparte si vezi mai bine daca tu esti ok din celelalte puncte de vedere. Nu folosi relatia de iubire ca sa iti acoperi insatisfactii din alte domenii. Dupa ce te vei clarifica, vei vedea ca si relatia va fi mult mai coerenta si clara.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca intentionezi in aceste zile sa iti implinesti unele din cele mai intime nevoi, sa stii ca totul poate veni cu un cost la care nici nu te astepti. Fie ca asta inseamna ca iti compromiti bugetul, fie altceva, insa poate fi un pret neobisnuit de platit. In ciuda circumstantelor atipice, o mai profunda analiza poate arata ca se merita pretul daca tranzactia iti ofera conexiunea sufleteasca pe care o doresti. Asadar, nu ar trebui sa anulezi prea rapid o situatie care iti provoaca ideile despre cum sa functioneze o iubire sau o relatie. Poate trebuie sa te deschizi la noi valori, la o schimbare de paradigma despre relatii si sa fii deschis si la noi moduri de a-ti implini nevoile ?

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu proiecta problemele tale relationale asupra partenerului sau persoanei cu care iesi la o intalnire. tu esti cel care face miscari neasteptate ce clatina barca. Poate ca este timpul sa recunosti ca ai nevoie sa te conectezi in moduri diferite decat pana acum ? Esti obosit si ai nevoie de ceva distractie, deci nu e de mirare ca zgudui putin lucrurile in relatie. Care este pana la urma scopul tau final in relatie ? Poate ca acum nu mai este cel care era odinioara. Este timpul sa privesti imaginea de ansamblu si sa ii spui noile tale viziuni si partenerului tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.