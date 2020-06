Horoscop WEEKEND 6-7 iunie 2020. Un nou inceput sub energia eclipsei de Luna plina in Sagetator

Daca apare orice fel de problema cat timp Luna e in Sagetator, atmosfera ajuta sa poti vedea imaginea de ansamblu si sa realizezi de ce se intampla ceea ce se intampla, care pare a fi planul pe termen lung pentru viata ta. Cand ai acest tip de abordare, dintr-o data te expandezi in viata ta, ti se schimba filozofia despre lume, exact specialitatea Sagetatorului.

Sagetatorul inseamna miscare, spirit aventurier si neobosit in a experimenta viata asa cum este ea.

Asta ne pune automat si in modulul de asumare de riscuri. Iti va placea mult mai mult sub acest tranzit sa mergi pe jos mult, sa mergi cu bicicleta, sa calaresti, sa faci sporturi fel si chip. Daca te simti blocat emotional, mersul la sala te va ajuta mult si iti va da un sentiment de realizare si implinire. Datorita acestui impuls de a fi activ, te poti enerva daca ai de facut sarcini banale de zi cu zi. Fa-le daca trebuie, insa asculta muzica ce te stimuleaza.

Luna inseamna instinct, Sagetatorul este insetat dupa experiente proaspete, deci aceste zile sunt ideale sa iti asculti instinctul si sa o iei din loc, fara sa fii singur si chiar sa parcurgi distante mari.

Adevarul curge usor si uneori cade ca un bolovan. Este un timp excelent sa spui lucrurilor pe nume pentru ca o poti face fara greutate si cu entuziasm, fara blocaje emotionale si cu multa sinceritate.

Eclipsa de Luna plina in Sagetator

Eclipsa de Luna plina in Sagetator are semnificatii profunde. Ea vine sa ne ghideze sa stam fermi pe pozitii, sa ne regasim puterea si sa dam voie vocii interioare sa vorbeasca. Aceasta eclipsa de Luna plina in Sagetator da startul unei serii de eclipse care ne vor transpune pe o alta cale, foarte diferita de cea pe care mergeam deja.

De asemenea, aceasta Eclipsa de Luna plina in Sagetator este prima de acest fel din 2010-2013 incoace, dand startul unui nou ciclu de eclipse. Este foarte important sa dai timpul inapoi si sa te gandesti ce ai facut in acea perioada (2010-2013)? Ce s-a intamplat semnificativ atunci?

Nu e ca si cand ai retrai acele evenimente, insa ai putea avea nevoie de lucrurile pe care le-ai invatat atunci, de informatiile pe care le-ai obtinut atunci pentru a schimba de ai de schimbat si pentru a continua dezvoltarea personala.

Ce poti face cu eficienta cand Luna este in Sagetator:

Discuta cu amicii tai, filozofand despre lume si viata / fa planuri de calatorie / calatoreste / socializeaza / fa-ti prieteni noi / improvizeaza creativ / inspira-i pe altii, inspira-te pe tine / uita-te la comedii / mergi la calarie / plimba un caine / gusta dintr-o mancare exotica noua / mergi la sala si munceste viguros / fa amor in stil gimnastic.

Atmosfera acestei Luni pline, denumita si Luna plina a capsunilor, de iunie, desi in Sagetator, zodie expansiva, dinamica si optimista are unele particularitati din cauza interactiunii Lunii cu impulsivul Marte dar si rolului pe care Venus retrograd continua sa il joace la acest moment.

Exista o impulsivitate si furie in aceasta energie din cauza influentei lui Marte. Venus retrograd trage semnale de alarma in relatii. Cele puternice vor trece testele doar prin rabdare si iubire neconditionata. Dar pentru relatiile superficiale sau insuficient de autentice, exista o amenintare reala de reasezare sau de final. Nerabdarea, frustrarea sexuala, lipsa de control de sine pot transforma dragostea in ura, ducand la actiuni impulsive si ostilitate.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Orice nevoie ai avea acum, esti plin de resurse si in contact cu lumea ta interioara, cu o minte sanatoasa si pregatita de actiune pentru binele tau. Ai grija sa nu lasi prea multe satisfactii ale vietii sa te tina departe de a termina ce ai de facut, inainte de a te bucura de ele. Bucura-te de calatoria in care esti.

Afirmatia weekendului pentru tine : "Eu ma descurc excelent cu ceea ce am deja."

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Gandeste-te la saptamana ce se incheie si la eventualele directii noi ce au aparut in calcul pentru tine, chiar daca circumstantele se schimba si energia initiala se diminueaza. Nu iti pune visele in asteptare din nou pentru a face din nou toate acele obligatii de zi cu zi si in special pentru altii. Daca nu te simti in stare sa avansezi, repara greseli trecute. Sunt multe oportunitati ce te asteapta in fata si este pacat sa nu le imbratisezi.

Afirmatia weekendului pentru tine : "Eu avansez si muncesc spre visul meu."

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii atent la relatiile si parteneriatele pe care ai tendinta sa le idealizezi dar care nu sunt foarte clare. Fii atent la ce se spune printre randuri, ca sa fii pregatit pentru weekend fara surprize neplacute. In afara de relatii care sunt o sursa importanta de energie castigata sau pierduta, gandeste-te si la alte surse de unde iti iei energia, cum este mancarea sau valoarea pe care o dai lucrurilor pe care le faci. Este un bun moment sa faci ceva ce te inspira spre un obicei mult mai sanatos.

Afirmatia weekendului pentru tine : "Eu ma respect si valorizez."

