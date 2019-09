Horoscop WEEKEND de DRAGOSTE 13-15 septembrie 2019. Ce aduce zodiilor cea mai romantică Lună plină a anului şi nu numai?

Horoscop weekend. Iata horoscopul weekend de dragoste 13-15 august 2019 ; avem un weekend puternic astral pentru relatiile de iubire. Avem Luna plina in Pesti iar Mercur si Venus ies din Fecioara si ajung in Balanta.

Luna plina in Pesti va fi destul de emotionala. Pestii sunt regii emotiilor si sensibilitatilor iar Luna plina prin definitie starneste emotii si le amplifica, deci te poti astepta sa plangi din senin fara pic de motiv. Fii atent sa nu ranesti alti oameni cu cuvantul sau cu fapta pentru ca te poti trezi cu explozii de emotii si lacrimi asupra ta. Pestii te pot face plini de multa compasiune si dispus de sacrificii pana la punctul in care sa nu iti mai pese de binele tau sau de stima ta de sine. De aceea, e un moment bun de vazut unde si daca ne punem granite care sa ne ajute sa nu ne focusam exagerat la altii, oricat ii iubim, neglijandu-ne pe noi.

Intrucat Pestii inseamna visare, fiind condusi de Neptun, planeta imaginatiei creative si a viselor, Luna plina in Pesti are tendinta sa iti incurajeze visele si sa le dea putere.

Este o Micro Luna plina pentru ca este foarte departe de Pamant si pare mica atunci cand o privim. Asadar, mesajul este : fii atent chiar si la cele mai marunte vise ale tale care, desi indepartate, pot straluci la fel de intens ca aceasta Luna plina. Nu iti ignora cele mai mici intuitii care se manifesta ca o boare, nici cele mai nerealiste sperante si dorinte.

Luna plina in Pesti vine cu o alta energie fata de cea pamanteasca instalata de Luna Noua in Fecioara din 30 august si face tranzitia la urmatoarea vibratie din cea de-a doua parte a lunii septembrie. Asa emotionala cum este, aceasta Luna plina ne va da si stabilitate emotionala, putem avea mari constientizari, punand lumina asupra unor aspecte din calatoria vietii pe care fiecare o traverseaza. Primul eveniment al Lunii din septembrie ne cere sa ne deschidem inimile spre iubire iar manifestarea ei va fi importanta, intai spre sine, apoi spre altii. Pestii ne ajuta sa ne putem exprima iubirea in infinite si spirituale feluri.

Dragostea este puternic impactata de aceste evenimente cosmice. Ea este emotia primordiala a fiintei umane iar Luna este astrul ceresc ce "raspunde" si ne coordoneaza emotiile si are un puternic cuvant de spus pentru felul in care manifestam, atragem si traim iubirea.

Imbratiseaza-ti visele cu ochii deschisi pe durata acestei Luni pline in Pesti. Poti gasi inspiratii puternice pentru viitor. Asculta-ti cu multa atentie visele care sunt forma prin care subconstientul iti sopteste indicatii cu privire la drum in continuare. Noteaza ce ai visat de indata ce te-ai trezit.

Da-ti voie sa te lasi absorbit de un film, de o muzica, de o stare care te face sa uiti o scurta vreme de orice problema ! Bucura-te de lume intr-un ritm mai calm, fin, linistit !

Lucruri bune de facut pe durata Lunii pline magice in Pesti :

– da ceva de care nu mai ai nevoie

– exploreaza-ti abilitatile intuitive si psihice

– gaseste ceva ce pierdusei

– mediteaza

– radiaza pace si calm

– fa ceva creativ, scrie o poveste romantica

– studiaza astrologia, tarotul, runele sau orice ezoteric

– danseaza, scrie poezii, picteaza, canta, compune muzica

– petrece timp in natura, in special aproape de o apa

– ofera sau primeste masaj sau orice tip de munca delicata cu corpul

– exploreaza o realitate virtuala

– fii voluntar, ajuta oameni necajiti cu orice poti

– doneaza in scop caritabil pe o tema ce iti starneste pasiune

– dormi cat mai mult in timpul zilei

Iata horoscopul weekend de dragoste 13-15 septembrie 2019 pentru zodiile scaldate de lumina romantica a Lunii pline in Pesti:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta amoroasa se anunta din ce in ce mai fericita pe fiecare ora ce trece. In acest weekend, Venus se muta in sectorul tau de parteneriat si ramane acolo pana pe 8 octombrie. Daca esti intr-o relatie, atunci tu si persoana iubita va puteti simti ca in etapa de luna de miere sau de indragostire din nou. Poti sa te uiti cu bucurie sa vezi cum omu ce te iubeste te face sa te simti adorat(a), apreciat(a) si absolut superb(a). Daca iesi cu cineva la prime intalniri, aceasta relatie are mari sanse sa devina mai serioasa. Cineva poate chiar sa puna un inel pe mana persoanei adorate in aceste zile.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Marte este inca in sectorul tau de amor si iti incinge lumea romantica cu energia sa intensa. In acest weekend vei fi uimit de puterea pe care iubirea o are asupra ta. Nu vei fi deloc dezamagit. Daca esti singur, e posibil ca dupa acest weekend sa intalnesti pe cineva prin munca ta sau la vreun loc vizitat care are legatura cu imbunatatirea sanatatii tale. Cu Venus, coordonatorul tau, mutat in Balanta pana pe 8 octombrie, te poti si indragosti de cineva ce iti este angajat. Interesant!

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Dragostea este cu siguranta in preajma ta in aceste zile. In afara de Luna plina, in acest weekend Venus se muta in sectorul tau romantic si ramane aici pana pe 8 octombrie. Ai, deci, cel mai remarcabil suport ca sa intalnesti pe cineva nou si sa te indragostesti pana peste cap. Aceasta persoana poate fi extrem de atractiva fizic, gratioasa si fermecatoare. El sau ea te poate incanta din cale afara ! Se anunta ca persoana nu doreste ca doar sa se distreze ci mai mult decat atat. Daca esti deja intr-o relatie, e posibil ca partenerul sa iti propuna sa faceti copii. Oricum, veti fi de aceeasi parte a subiectului.

