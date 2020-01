Horoscop WEEKEND de DRAGOSTE 25-26 ianuarie 2020. Prima Luna Noua a anului si deceniului. Mesajele Lunii Noi in Varsator pentru zodii

Aceasta Luna Noua in Varsator este una non-emotionala dar aduce claritate de cristal in viata ta – asa cum este o dimineata geroasa si senina de iarna – si te poate ajuta sa introduci unele schimbari necesare.

Te simti captiv si inchis intr-o constrangere financiara sau te afli intr-o situatie neimplinita in iubire ? Este timpul sa gandesti diferit, sa gandesti in afara cutiei, conventionalului. Primul pas este sa bagi distanta de sursa nefericirii tale. Este aproape ca si cum Universul te inghesuie intr-un colt stramt, neoferindu-ti nicio alta cale de iesire in afara aceea de a face acel salt constient in afara limitarilor tale curente.

Asa cum Albert Einstein spunea intr-un citat celebru : „Nu putem solutiona problemele cu aceeasi gandire pe care ai avut-o atunci cand le-am creat."

Primim sansa magica sa ne reconectam cu un mare vis pus in amanare sau stagnare. Este si timpul perfect sa injectam viata noua intr-un proiect pe care il pretuim sau intr-o relatie sau sa incepem ceva la care ne-am tot gandit de mult timp dar nu am fost in stare sa il punem in practica din cauza treburilor de zi cu zi ce ne-au stat in cale.

Sa procedam cu atentie ca sa evitam greselile – cel mai bine este sa observam cu atentie detaliile si sa ne reconectam cu lucruri si oameni deja cunoscuti ce ne pot sustine sa ne implinim acest vis. Avem acum oportunitatea unica de a ne reuni si a lua decizii importante pentru binele comun si sa ne aliniem mai bine realitatea cu viziunea. Cum arata lumea ta in care vrei sa traiesti in viitor ? Foloseste aceasta Luna Noua ca sa transformi viziunea in realitate !

Cum ne ajuta Luna in Varsator ?

Luna in Varsator ne vrea sa ramanem logici, detasati si nescufundati in vibratii de tristete, furie, frica, frustrare, neputinta. O distanta emotionala intre tine si cineva drag din viata ta nu e ceva rau pentru ca te determina sa te focusezi pe tine si pe ce iti aduce tie bucurie separat de viata sentimentala. Nu va fi insa foarte usor sa fim total detasati de aceste emotii ale zilei.

Luna in Varsator aduce o buna eliberare de prea multa stare emotionala. Ne permite sa ne distantam ca sa vedem imaginea de ansamblu din orice situatie. Aceasta stare detasata ne permite sa accesam idei briliante, de nevazut cand suntem sufocati de emotii.

Luna in Varsator da un sentiment de libertate ce vine din faptul ca te stabilizezi cu propriile tale ganduri si ajungi la pace cu ele, indiferent unde te vor duce.

Din aceasta stare vine caracteristica de vizionar de Varsator.

Sunt favorizate toate legaturile sociale prin internet sau experimentele cu alte tehnologii care te mentin conectat cu oamenii. Este timpul potrivit sa imbratisezi noul, tot ce inseamna inovativ si futurist.

Apare un impuls de a te elibera din situatii si relatii claustrofobice. Suntem prietenosi sub Luna in Varsator dar intr-un mod mult mai detasat.

Acum apar cele mai multe idei despre umanitate ca un intreg si nevoia sa simti cum contribui la evolutia lumii. Vrei sa te conectezi cu toata lumea si esti mult mai deschis spre cei care traiesc viata total diferit de tine.

Ce activitati benefice sa faci cu Luna in Varsator:

Fa practici ce iti dau energie, precum acupunctura sau reflexologia ; concepe un plan pentru viitor ; participa la un eveniment in colectivitate ; trimite un mesaj spre un intreg grup de prieteni sau familie ; actualizeaza-ti profilul social ; elibereaza-te de o conventie sociala ; fii cu oameni din afara cercului tau social uzual ; fii rebel si fa actiuni ce iti dau libertate ; iesi din matrice !

Iata horoscopul weekend 24-26 ianuarie 2020 pentru fiecare zodie:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca iei in calcul sa iesi din oras este o idee cum nu se poate mai buna pentru acest weekend. Uita de stresurile ce au legatura cu munca si focuseaza-ti atentia pe iubirea ta. Pretuieste timpul de calitate impreuna si discutati planuri de viitor, inspirati si de Luna in Varsator. Daca iti comunici cu deschidere sentimentele, vei fi rasplatit cu afectiune. Nu te teme sa iti expui vulnerabilitatile si ai incredere deplina in partener. Daca un prieten are nevoie de sfaturile tale, e mai bine sa asculti decat sa te amesteci.

Daca esti singur, fii curajos si nu te da inapoi cand vine vorba de decizii pentru viitorul tau. Vesti bune se anunta pentru viitorul tau sub Luna in Varsator. Exista posibilitatea ca o intalnire cu tenta romantica sa insemne mai mult. Comunicarea iti este un punct forte iar aceasta te face sa te simti increzator pe tine si pe ce simti. Multe poti castiga daca esti autentic. Nu te indoi niciodata de tipul de iubire pe care il meriti.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Acest weekend va fi mai pasional si romantic decat te-ai astepta. Planifica-ti timpul cu intelepciune si fii pregatit pentru zile pline de actiune. Conexiunile vor fi profunde. Focuseaza-te pe punctele tale forte care te inspira sa si muncesti ceea ce doresti. Important e sa eviti momentele plictisitoare. Adauga putina spontaneitate ca sa iti asiguri o stare de spirit plina de viata.

Daca esti singur, emotiile vor fi intense si poate tulburatoare. Dedica-ti timp liber ca sa iti regasesti echilibrul de care ai nevoie. Luna in Varsator iti va mai pondera trairile ca sa fii constient ce ganduri si actiuni alegi sa faci. Tine minte ca tu tii fraiele vietii tale. Orice s-ar intampla, tu poti rasuci roata si aduce viata pe directia potrivita tie. Acest tip de atitudine e cea care te apropie de un potential interes de amor.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Weekendul iti va incepe pe vibratii pozitive. Invitatiile sociale vor fi rodnice si vei capata noi conexiuni de folos. Lucrurile se aseaza la locul lor si iti vor da satisfactie pentru etapa in care te afli. Priveste-ti din nou planurile de viitor alaturi de Luna in Varsator si fa-ti unele noi alaturi de iubirea ta. Foloseste in beneficiul tau aceasta deschidere spre ce va fi si ignora micile diferente de opinie ce pot rezulta firesc din discutii.

Daca esti singur, este important sa fii activ pe scena sociala acum. Daca vrei sa deschizi usa spre mai multe posibilitati pe zona iubirii, nu o poti face din casa. Fa-ti partea ta, prezinta-te la intalniri si obisnuieste-te cu potentiale persoane ce te intereseaza. Iti va face placere sa porti conversatii cu persoane inteligente ca tine. O iesire din oras cu amicii este o idee buna pentru acest weekend. A fi spontan face mult bine sufletului.

