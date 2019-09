Horoscop WEEKEND de DRAGOSTE 27-29 septembrie 2019. Pentru cine deschide Luna Nouă în Balanţă noi căi în iubire?

Este un weekend special prin faptul ca sambata are loc ultima lunatie a lui septembrie, anume Luna Noua in diplomata si echilibrata Balanta, zodie unde se afla acum si Mercur si Venus si Soarele. Contextul astral este favorabil dragostei, ne informeaza astrologii.

In Univers ca si in viata totul este un nou inceput, un final, din nou un inceput, din nou un final. In acest dans in care traim, vara s-a terminat dar deja suntem sustinuti cu noi energii benefice ca sa privim cu optimism si speranta inainte. Si cum poate fi mai bine decat cu ajutor in zona relatiilor ? Suntem cine suntem modelati de toate relatiile din viata noastra, incepand cu cele primordiale cu parintii si tot neamul de provenienta si terminand cu cei pe care ii avem alaturi acum. Insa acestea sunt in continua transformare pentru ca NOI suntem in continua remodelare. Daca exista relatii ce sunt mai dificile acum, Luna Noua in Balanta iti va da perspective noi pentru viata ta : fie un final binevenit, fie o clarificare, o reasezare a granitelor, a fluxului intre cine ce da si ce primeste.

Daca doresti iubire si ii faci loc in viata ta, aceasta Luna Noua iti creste sansele sa o intalnesti.

Insa cea mai importanta relatie in care primesti sustinere si clarificare prin echilibrul adus de Luna Noua in Balanta este cea cu tine insuti/insati.

Ca sa ai relatii armonioase si echilibrate, trebuie sa fii TU armonios si echilibrat iar aceasta este o munca pe care doar tu o poti face cu tine.

Cu Luna in Balanta, focusul absolut este pe relatii si relationare. Aceasta combinatie inseamna blandete si crearea unei atmosfere primitoare in casa.

Este ideal sa petreci timp de calitate cu cineva drag. Arata-i aprecierea ta creand o atmosfera romantica sau preparandu-i ceva delicios. Daca esti singur, tot te poti bucura de energia Balantei invitand prieteni buni la cina in oras.

Cand Luna tranziteaza Balanta, creaza asupra oamenilor o perioada de constientizare si o preocupare de a avea echilibru si armonie in viata, intre sine si restul oamenilor din jur. Oamenii devin mai constienti despre nevoile si dorintele altor oameni. Universul ne trimite prin astre acest mesaj : nu esti singur pe lume, uita-te la cei din jur, cu ce ii poti ajuta?

Sunt zile bune pentru oameni sa se reuneasca in parteneriate, casatorii, noi prietenii.

Acum poti vedea toate partile dintr-un conflict insa nu te poti decide care este varianta de echilibru, pentru ca Luna in Balanta te face sa te duci ba inainte ba inapoi, fara sa te poti decide usor.

Insa chiar si asa, Luna in Balanta da zile excelente pentru a fi social si a te reuni cu ceilalti.

Cu Luna in Balanta ....

– este ideal sa petreci timp calitativ cu persoana iubita. Arata-i ca este apreciat(a), fa-i mancarea favorita, creaza o atmosfera romantica. Daca esti singur, participa la energia Lunii in Balanta invitand un bun prieten sau un partener de afaceri la restaurant.

– Aranjeaza-te si participa in afara casei la o petrecere sau reuniune sociala.

– Du-te la teatru, expozitii, film, oriunde unde oamenii se aduna ca sa vada creatii, sa vada frumosul.

– Creaza ceva frumos la tine in casa.

– Mediteaza

– Cumpara-ti haine frumoase.

– Propune-ti sa ajungi la un echilibru intr-o chestiune conflictuala

– Rasfata-te pe tine, rasfata-ti iubita sau iubitul.

Iata horoscopul weekend de dragoste 27-29 septembrie 2019 sub influenta Lunii Noi in Balanta :

Vino in fiecare vineri pe SFATULPARINTILOR.RO pentru a afla ce-ti rezerva weekend-ul din punct de vedere astral.

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sezonul Balantei a dat startul pentru un sezon cu schimbari pentru tine in care se intensifica focusul pe parteneriate, asta pentru ca si iubitoarea Venus si desteptul Mercur sunt tot in Balanta unde ti se trezeste dorinta de a-ti impartasi sentimentele si ideile cu cineva apropiat inimii tale. Daca esti singur, vei avea o mare sansa sa intalnesti pe cineva special tie cu care vei fi compatibil. Iar Luna Noua in aceeasi zodie din acest weekend te aduce si mai aproape de un nou ciclu partenerial, fie ca esti fie ca nu intr-o relatie. Fii doar foarte intelept si constient ca orice frica pe care o poti avea pentru a te deschide in cuplu nu iti este benefica.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

A inceput sezonul Balantei care declanseaza noi schimbari iar pentru tine focusul se muta pe starea de bine. In principal, ai nevoie de o conexiune care sa curga lin cu cineva care este pe aceeasi vibratie si energie cu tine, ceea ce inseamna ca ai cam terminat cu relatiile ce implica batalii si conflicte obositoare. Totusi, daca inca ai de gestionat cu un aspect provocator intr-o actuala relatie, este crucial sa gasesti timp pentru propria ta ingrijire de sine prin care sa iti reduci stresul. Daca doresti amor, sa stii ca Luna Noua in Balanta din acest weekend iti poate aduce pe cineva special mai aproape prin munca ta sau prin activitati orientate pe a oferi servicii altora. Se poate intampla oricand pe durata urmatoarelor doua saptamani cat dureaza influenta sa.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Soarele a intrat in zodia Balanta si a declansat un sezon al schimbarilor, facand parteneriate cu Mercur si Venus in taramul romantismului si recreerii pentru tine. Mai mult, Luna Noua in Balanta din acest weekend iti aduce oportunitati sa iti deschizi si impartasesti inima si sa te distrezi. Aceasta este o veste exceptionala daca doresti sa iti revigorezi actuala poveste de iubire sau sa intalnesti un nou amor. Poti intampina unele asperitati in dragoste in aceste zile dar comunicand din inima vei redresa orice situatie relationala.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO