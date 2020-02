Horoscop WEEKEND de DRAGOSTE. Luna plina in Leu si iubareaţa Venus in Berbec, 7-9 februarie 2020

Dragostea este emotia primordiala a fiintei umane iar Luna – regina emotiilor noastre – este astrul ceresc ce "raspunde" si ne coordoneaza emotiile. Este, asadar, evident ca tranzitul repetitiv al Lunii prin cele 12 semne timp de 28 zile si fazele sale principale – Luna Noua, Luna plina – au un puternic cuvant de spus pentru felul in care manifestam, atragem si traim iubirea.

Luna in fiecare zodie ne "dicteaza" alte stari, interactiuni, trairi si experiente.

In unele culturi stravechi, aceasta Luna plina de februarie se mai numeste Luna plina a zapezii din cauza conditiilor tipice ce implica zapada an de an in februarie (statistic, ea se suprapune cu peisaj de zapada de cele mai multe ori) iar in alte culturi se mai numeste Luna plina a foamei din cauza ca sursele naturale de mancare erau foarte greu de gasit iar conditiile de vanatoare foarte dificile.

Luna are o energie magnetica puternica ce influenteaza miscarea valurilor marilor si oceanelor dar si fluxurile de lichide din corpurile noastre. Dat fiind ca suntem facuti din apa peste 80%, are sens sa fim atenti la miscarile si fazele lunare!

S-a dovedit stiintific faptul ca Luna plina afecteaza oamenii si animalele pentru ca nivelul de energie ne este foarte ridicat.

Unele influente nu pot fi explicate dar raman faptele concrete care devin datele ce stau la baza studiilor. Te poti simti mult mai emotional, ca bagat in priza, poti fi nelinistit, poti avea tulburari de somn sau poti fi mult mai absent sau din contra mult mai sensibil la energia mediului, oameni, animale, plante.

Sa folosim magnetismul Lunii pline in avantajul nostru, eliberand tot ce nu ne mai serveste : conceptii, obiceiuri, relatii, situatii. Datorita puternicului magnetism, putem sa si atragem spre noi ceea ce ne dorim !

Iata cele mai populare 10 lucruri care se pot intampla pe durata unei Luni pline :

1. Ciclurile menstruale sunt afectate

2. Broastele testoase isi depun ouale

3. Se nasc mai multi bebelusi

4. Somnul se inrautateste

5. Pasarile comunica diferit

6. Camerele de urgenta sunt mai pline

7. Rata criminalitatii creste

8. Starile umane se schimba brusc

9. Recuperarea se accelereaza

10. Predatorii sunt mai putin activi

Cand Luna este in Leu, vrem sa radem la maxim cu pofta si sa ne distram. Sa inceapa veselia, petrecerea, relaxarea sau ce vrei tu sa inceapa care iti da stare de bine !

Tocmai iesim din casnica Luna in Rac si vrem sa fim acolo unde este actiunea vietii. Bucuria de a trai vine din inima si ne face sa detectam ca radarul distractia. Vrem sa traim mare si amplu cu Luna in Leu, fiindu-ne greu sa fim demoralizati. Sa lasam optiunile deschise si sa vedem ce vrea sa faca copilul interior din fiecare. Te vor atrage locuri pline de viata si culoare, targuri, muzee, festivaluri, magazine stralucitoare si luxoase, paradele, petrecerile de copii. Exista o placere din a trai incantator si de a crede in orice vis sub aceasta Luna, cu mult peste ritmul banal uzual al vietii.

Luna in Leu este una care flirteaza si o faci si tu in rand cu ea pentru ca totul este lejer in numele starii de bine si a distractiei nevinovate.

Vibratia sa scoate din barbati atitudinea de bravada si din femei diva.

Poti petrece mai mult timp aranjandu-te, in anticiparea clipelor in care vei fi vazut. Este o Luna sub care ne place sa fim admirati si sa se simtim mandri de cum aratam !

Cand Luna este in Leu, ne incurajam unii pe altii sa stralucim mai puternic. Mergi inainte si ocupa centrul scenei, de ce nu ? Spune o poveste, o intamplare si fa-o sa sune puternic, dramatic. Fa copiii sa rada jucand rol de clown. Fa intreaga lume scena ta !

A fi in preajma copiilor este terapeutic cand Luna este in acest semn. Interactiunea cu un copil ne reaminteste cum sa privim lumea cu ochi stralucitori si inima deschisa.

Daca vrei sa iti asumi un risc, poti fi precum Leul din Vrajitorul din Oz ce si-a gasit curajul si a primit in schimb o inima.

Lucruri practice de facut cat timp Luna este in Leu

Spune glume ; trimite poze amuzante pe Facebook ; surprinde pe cineva cu un cadou doar de dragul de a va distra impreuna ; incurajeaza pe cineva pe care iubesti sa straluceasca ; imbraca-te in haine si accesorii luminoase si stralucitoare ; aranjeaza-ti parul intr-un fel care capteaza atentia ; poarta culori calde (rosu, portocaliu, galben) ; zambeste cand mergi pe strada ; danseaza pe muzica ta preferata ; iesi seara cu fetele/baietii prieteni ; mergi intr-o aventura distractiva cu copiii (film, circ, teatru, party, targ) ; asuma-ti riscuri creative ; lucreaza la orice creativ ; decoreaza-ti casa ca si cum esti intr-o vacanta permanenta ; da o petrecere acasa.

Iata horoscopul weekend 7-9 februarie 2020 pentru fiecare zodie:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Caminul in care stai joaca un rol important in weekendul tau pentru ca il privesti drept locul de suflet in care te poti retrage sa iti consumi o poveste de amor, fie ea noua fie in cursul de derulare. Vrei sa iti infrumusetezi spatiul si bine faci pentru ca va avea un efect de sustinere a relatiei de dragoste. Astfel, vei fi dornic si activ in a face curatenie perfecta, in a redecora sau arunca ce nu iti mai trebuie. Fa tot ce te inspira pentru ca poti initia in mediul de acasa un pas pozitiv intr-o relatie semnificativa pentru inima ta.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In acest weekend, centrul scenei iti apartine si poti straluci cat vrei, daca vrei. Luna in Leu dar si Venus in energicul Berbec te ajuta sa iesi in evidenta din multime. Oamenii se vor simti usor atrasi de tine. Poate sa mergi intr-o excursie si sa explorezi terenuri noi ? Romantismul este posibil in asemenea circumstante iesite din banalitatea vietii de zi cu zi. Si o iesire cu partenerul va poate reaprinde pasiunea si va va face mult bine. Sau va va arata ca nu mai exista pasiune si tot este o concluzie ce merita aflata.

