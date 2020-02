Horoscop WEEKEND de martisor 28 februarie – 1 martie 2020. Ce ne aduce Cosmosul in weekendul bisect 2020?

Weekendul se anunta a fi sexy si intens, nu doar pentru ca este special si marcheaza debutul primaverii calendaristice, dar si pentru ca vineri 28 februarie, Venus, planeta iubirii, are ceva de spus in combinatie cu Pluto. Nu e vreme de jumatati de masura. Inima ta trebuie lasata sa aleaga daca simte nevoia unui nou inceput, unei regenerari pe acest plan – pentru asta este Pluto in viata noastra. Ori totul, ori nimic ! Decide acum. Sunt zile care ne ofera acest context si in care ne putem gandi, putem simti ce vrem.

Invinge iubirea sau ratiunea?

Luna este in Taur tot weekendul si bine face. Luna in Taur inseamna senzual, respiro, oprit din agitatie si „mirosit" tradafirii vietii, adica fiecare sa faca ce simte ca ii aduce pace in suflet si bucurie intr-un ritm tihnit si fara graba. Taurul nu se grabeste deloc. Lui ii place sa fie perseverent dar sa savureze ce ii place. Taurul mai inseamna si atentia spre bani si spre ce putem cumpara cu banii pentru propria satisfactie in traiul vietii. Taurul adora luxul si frumosul ; doar este coordonat de Venus !

Taurul este cunoscut pentru energia calda si asezata pe care o revarsa asupra noastra. Condus de Venus, Taurul este al doilea semn zodiacal si aici este locul unde ne intalnim fata in fata cu limitarile dar si cu iubirea pentru corpul nostru fizic. Emotiile sunt stabilizate cand Taurul este in actiune si te surprinzi avand rabdarea ce ti-a lipsit in zilele anterioare. Cand Luna este in Taur, ea este multumita si la pace, la fel si noi.

Pe durata acestor zile, este timpul sa iei contact in mod frumos si armonios cu trupul tau. Fa-ti o manichiura, tunde-te, maseaza-ti picioarele, fa o baie cu spuma. Trece-ti mainile peste corp ca sa te reconectezi cu acele parti pe care le iubesti dar si cu cele de care nu esti foarte mandru dar care au nevoie de dragostea ta.

Daca ai rani, onoreaza-le, pentru ca aceste cicatrici arata ca ai supravietuit. Venus poate vedea frumosul din toata lumea. Daca tu crezi in frumos, si altii vor crede.

Hraneste-ti simturile, vazul, auzul, gustul, mirosul, pipaitul. In viata moderna avem tendinta sa ne inchidem in spatele unui zid fata de lumea exterioara. Luna in Taur ne incurajeaza sa fim constienti. Ce auzi acum ? Ce mirosuri sunt in jurul tau ? Mananca o bucata din fructul tau favorit si savureaza aroma.

Taurul este despre abundenta vietii si adora imprejurimile frumoase. Mergi din camera in camera si priveste tot ce ai achizitionat din munca ta, tot ce e frumos in jurul tau. Care sunt lucrurile cele mai de pret pentru tine si de ce ? Sterge de praf tot ce ai valoros. Arunca sau daruieste tot ce nu mai are semnificatie importanta pentru tine sau care nu mai au functiile pe care le aveau candva. Un fermier are grija si de buruieni, nu doar de seminte. Verifica-ti contul bancar si exploreaza siteuri sau carti ce te invata cum sa iti economisesti si cresti veniturile.

Cel mai important este ca zilele sub Luna in Taur ne dau o fereastra de timp in care ne putem revizui ce am realizat si sa ne uitam la ce valorizam atat in lumea materiala cat si in noi insine. Aici este magia Mamei Pamant si a fiecarui copil al sau.

Iata mesajul acestui weekend de dragoste pentru fiecare zodie:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in Taur din acest weekend iti activeaza sectorul doi al treburilor materiale. Cu volatilul Uranus in acest mix, mentine-ti cardul in portofel si portofelul in seif ! Daca ai totusi de cheltuit, straduieste-te sa te mentii in bugetul propus. Esti predispus sa cheltui cu mult mai mult decat ai nevoie. Mercur retrograd iti lumineaza tot felul de preocupari si persoane mistice in viata ta. Asta explica de ce esti mult mai senzitiv decat de obicei, de ce emotiile iti sunt asa de puternice, de ce visele iti sunt asa de intense.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Luna este in zodia ta in acest weekend deci iti activeaza sectorul 1 al propriei personalitati. Mai este si conjunctie cu Uranus, deci practic de implora sa iti descatusezi tot ce ai mai bun din tine si sa arati lumii acea parte mai putin conservatoare a ta cu care toti sunt obisnuiti. Planetele ce sunt acum in Pesti, inclusiv Soarele sau Mercur retrograd iti activeaza sectorul prieteniei, deci iesi cu tribul tau si bucura-te de o calatorie pe aleea amintirilor.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna in Taur din acest weekend iti activeaza sectorul 12 al preocuparilor mistice si este si in conjunctie cu metafizicul Uranus care iti intensifica visele, viziunile si starile modificate de constiinta precum si mintea subconstienta. Acest tranzit este legat si de planetele ce sunt acum in zodia Pesti, inclusiv Mercur retrograd, deci emotiile si perceptiile paranormale pot fi dublate. Meditatia te va ajuta sa treci mai usor prin aceste tranzite, dar si scrisul in jurnal si procesarea a ceea ce simti.

