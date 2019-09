Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 26 SEPTEMBRIE 2019. Moment karmic în relaţii!

Ce sa faci cu asemenea persoane?

Poti avea o problema dificila de rezolvat cu ei iar Mercur si Pluto iti dau viziune ca un laser si concentrare maxima si puteri de detectivi ca sa penetrezi problema. Dar nu e usor, e nevoie de determinare si tenacitate. Cineva ti-a dat un ultimatum? Sau tu cuiva? D

Iata previziunile astrale in amor pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ai obiceiul de a te preface ca relatia de cuplu este numai lapte si miere si refuzi sa accepti ca amamdoi puteti face greseli. Primul pas pe care il ai de facut este sa privesti in fata realitatea si sa cooperezi cu partenerul pentru a indrepta ce nu functioneaza intre voi. Esti singur? Azi e o zi numai buna pentru a intalni oameni noi, interesanti care sa te faca sa privesti lucrurile si dintr-o alta perspectiva.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Adevarurile neplacute isi fac simtita prezenta in viata ta persoanala, iar acest lucru nu-ti cade deloc bine. Fa un pas in spate pentru a privi mai bine situatia si pastreaza distanta fata de persoanele care ti-au tradat increderea. In viata amoroasa scapa de ezitarile prostesti si de dorintele egoiste. Fii mai deschis si martureseste-i persoanei iubite ce simti pentru ea. Daca esti singur, incearca sa iesi mai mult si sa te distrezo. Asa vei obtine mai repede ce iti doresti.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu e de mirare ca partenerul de cuplu se plange. Esti absorbit de problemele zilnice si ti-ai neglijat relatia de cuplu. Incearca sa-ti faci mai mult pentru jumatatea ta si vei evita inrautatirea situatiei. Nu ti-ai gasit jumatatea? Nimeni nu poate rezista azi sarmului tau. Ai sansa de a flirta din nou, iar raspunsul primit iti va creste increderea in fortele proprii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO