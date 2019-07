Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 8 IULIE 2019. Se anunta surprize!

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, LUNI 8 IULIE 2019. Evenimente astrale importante au loc si in aceasta saptamana, inca de la inceputul ei. Mercur, aflat in stationare retrograda in Leu, face conjunctie cu Marte, aflat in Leu. Eclipsele verii au si ele influenta lor. Venus in Rac face azi sextil cu micutul Chiron, afla in stationare retrograda in Berbec. Asteapta-te la surprize minunate. Unele se vor lasa cu fluturi in stomac. Dragoste la prima vedere? Tot ce e posibil!